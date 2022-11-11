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    • Güncel
    • 11.11.2022 21:05
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    • 11.11.2022 22:11
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    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'de önemli açıklamalar: Kemal Bey adaylıktan geri çekilmeyecek

    Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, küresel çapta devam eden enerji krizi ve enflasyonun etkilerinin en aza indirildiği belirterek, "Elektrik ve doğal gazda ciddi sübvansiyonlar yapıldı" açıklamasında bulundu. Destici, Millet İttifakı'nın adayının Kılıçdaroğlu olacağını belirterek, "Benim görüştüğüm CHP Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlardan aldığım bilgi "Kemal Bey geri çekilmeyecek" dediler." dedi

    Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber'e ekranlarında Merve Türkay'ın sorularını yanıtlıyor.

    SAHADA BÜYÜK BİR HEYECAN VAR
    Sahaya indikten sonra büyük bir heyecan gördük. 2 gün sonra gençlerimizle Ankara'da buluşacağız. Vatandaşlarımız da büyük bir ilgi gösteriyorlar. Mottomuz "İlk uyum Cumhur'a ilk oyum Birliğe" olacak.

    EKONOMİDE ATILAN ADIMLAR
    Hükümet sadece doğal gazda 200 milyar TL bir sübvanse uyguladı. Doğal gaz faturalarının yüzde 80'i sübvanse ediliyor. Türkiye doğal gaz ve elektrik krizinden Avrupa kadar etkilenmedi.

    ASGARİ ÜCRET VE EYT
    Asgari ücretle ilgili 6 ayda bir belirlenmesine ilişkin ittifaka biz bu teklifi yaptık. Bundan sonra yüzde 50 zam üzerine yüzde 30 daha zam yapıldı. Yılbaşından önce EYT ve asgari ücrete ilişkin adımlar atılacak.

    İYİ PARTİ SAĞDAN SOLDAN TOPLAMA BİR KADRO
    Altılı masadaki partiler asgari müşterekte buluşamıyor. İYİ Parti'nin kadrosu sağdan soldan toplama bir kadro. İYİ Parti'de bir milletvekili HDP ile görüşmenin normal olduğunu söylerken bir diğer vekil HDP'nin PKK'nın bağlantısı olduğunu söylüyor. BBP, MHP ve AK Parti'de böyle şeyler duyamazsınız. Biz BBP olarak kesinlikle altılı masada olamayız. Millet İttifakı'nın parlamenter sisteme dönüş vaadi gerçekçi değil.

        BENCE ADAYLARI KILIÇDAROĞLU OLACAK
        Millet İttifakı'nın adayı bence Kılıçdaroğlu olacak. Benim görüştüğüm CHP Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlardan aldığım bilgi "Kemal Bey geri çekilmeyecek" dediler. Bu konuda çok kararlı ve istekliymiş. Yurtdışı ziyaretleri de bunların bir göstergesi.

        ABD'DE KAYIP 8 SAAT
        Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretleri fiyasko ile sonuçlandı. 8 saatlik görüşme ve hamburger molası var. Kimlerle görüştü kimlere ne söz verildi? Kemal Bey'in ABD ve İngiltere'de kimlerle görüştüğü yakın zamanda ortaya çıkacak.

        İNGİLTERE ZİYARETİ
        İngiltere'de kimlerle görüştü? Temiz para bulmaya gittim dedi. Dünyanın en zalim devleti için söyledi bunu. Orada temiz para arıyorsan senin hiçbir şeyden haberin yok demektir. Helal parayı Türkiye'de arasın.

            Bir kere Kemal Bey daha kendi ittifakını adaylık için ikna edemedi. Adaylığı yok, kimseyi ikna edememiş ve daha bunu ilan etmemişsiniz hangi ciddi finans kuruluşu sizi ciddiye alır ki?

            HDP 2023'Ü BEKLİYOR
            HDP ile bir ittifak içindeler. Bu ittifak kazanırsa Türk milleti kaybeder. Terör örgütünün partisiyle kol kola girmiş iktidar olmayı bekliyorlar. HDP 2023'ü bekliyor. 2023'te kazanırlarsa belediyeleri HDP kayyumdan geri alacak ve bölge tamamen HDP ve PKK kontrolüne bırakalacak.

            CUMHUR İTTİFAKI'NA YENİ KATILIM OLACAK MI?
            İttifakın ilkelerine uygun davranan, milletin ve devletin ortak faydalarına katkı sağlayacak tüm parti ve kişiler ittifakımızda yer alabilir.

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            Haberler Güncel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'de önemli açıklamalar: Kemal Bey adaylıktan geri çekilmeyecek
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