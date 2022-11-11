BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'de önemli açıklamalar: Kemal Bey adaylıktan geri çekilmeyecek

Bir kere Kemal Bey daha kendi ittifakını adaylık için ikna edemedi. Adaylığı yok, kimseyi ikna edememiş ve daha bunu ilan etmemişsiniz hangi ciddi finans kuruluşu sizi ciddiye alır ki?

HDP 2023'Ü BEKLİYOR

HDP ile bir ittifak içindeler. Bu ittifak kazanırsa Türk milleti kaybeder. Terör örgütünün partisiyle kol kola girmiş iktidar olmayı bekliyorlar. HDP 2023'ü bekliyor. 2023'te kazanırlarsa belediyeleri HDP kayyumdan geri alacak ve bölge tamamen HDP ve PKK kontrolüne bırakalacak.