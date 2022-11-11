BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'de önemli açıklamalar: Kemal Bey adaylıktan geri çekilmeyecek

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber'e ekranlarında Merve Türkay'ın sorularını yanıtlıyor.
SAHADA BÜYÜK BİR HEYECAN VAR
Sahaya indikten sonra büyük bir heyecan gördük. 2 gün sonra gençlerimizle Ankara'da buluşacağız. Vatandaşlarımız da büyük bir ilgi gösteriyorlar. Mottomuz "İlk uyum Cumhur'a ilk oyum Birliğe" olacak.
EKONOMİDE ATILAN ADIMLAR
Hükümet sadece doğal gazda 200 milyar TL bir sübvanse uyguladı. Doğal gaz faturalarının yüzde 80'i sübvanse ediliyor. Türkiye doğal gaz ve elektrik krizinden Avrupa kadar etkilenmedi.
ASGARİ ÜCRET VE EYT
Asgari ücretle ilgili 6 ayda bir belirlenmesine ilişkin ittifaka biz bu teklifi yaptık. Bundan sonra yüzde 50 zam üzerine yüzde 30 daha zam yapıldı. Yılbaşından önce EYT ve asgari ücrete ilişkin adımlar atılacak.
İYİ PARTİ SAĞDAN SOLDAN TOPLAMA BİR KADRO
Altılı masadaki partiler asgari müşterekte buluşamıyor. İYİ Parti'nin kadrosu sağdan soldan toplama bir kadro. İYİ Parti'de bir milletvekili HDP ile görüşmenin normal olduğunu söylerken bir diğer vekil HDP'nin PKK'nın bağlantısı olduğunu söylüyor. BBP, MHP ve AK Parti'de böyle şeyler duyamazsınız. Biz BBP olarak kesinlikle altılı masada olamayız. Millet İttifakı'nın parlamenter sisteme dönüş vaadi gerçekçi değil.