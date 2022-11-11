Ekrem İmamoğlu adaylıktan vazgeçmiyor: İBB Başkanı adayı olmak istiyorum dediğimi hiç duydunuz mu?

Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masa adayını henüz belirleyemezken CHP'nin içindeki adaylık savaşı da kızışıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta adaylığını dayatsa da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri ya İYİ Parti yarafından ya da söz konusu isimlerin yaptıkları hamlelerle yeniden gündeme geliyor.
OLAY GÖNDERME: 6'LI MASA, CHP VE İYİ PARTİ'Yİ TEMSİL EDİYORUM
Geçtiğimiz günlerde CHP'nin yayın organlarından Halk TV'nin canlı yayınına konuk olan İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na olay göndermelerde bulundu.
Ekrem İmamoğlu isminin 6'lı masayı, CHP'yi, İYİ Parti'yi ve bir siyasi anlayışı temsil ettiğini iddia ederek "İstanbul'daki ve Türkiye'deki bütün muhalif duruşları temsil ediyorum" şeklinde konuştu.
"FARKLI MEKANİZMALARLA SÜRECİN İÇERİSİNDEYİM"
2023 seçimlerine giderayak farklı mekanizmalarla sürecin içinde olduğunu net bir şekilde ifade eden İmamoğlu, kendini 'altılı masanın en çalışkan neferi' olarak tanımlayarak "Benimle bilgisini paylaşan başka partililerin yetkilileriyle konuşuyorum. Teknik çalışmalara katkı sunmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.