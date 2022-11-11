Ekrem İmamoğlu adaylıktan vazgeçmiyor: İBB Başkanı adayı olmak istiyorum dediğimi hiç duydunuz mu?

'İBB BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAK İSTİYORUM' DEDİĞİMİ HİÇ DUYDUNUZ MU

İmamoğlu, "İBB Başkanı adayı olmak istiyorum dediğimi hiç duydunuz mu? Bu bir süreç" dedi.

İmamoğlu, "Benim İBB Başkanı adayı olmak istediğimi hiç duydunuz mu. Böyle bir şey denmez bir süreç bu. Kaldı ki bir altılı masa var. Buna önderlik yapmış Kemal Kılıçdaroğlu var. Tarihin kalın harflerle yazılıp gururla okuyacağımız iki insan var. Diğeri Meral Akşener. Nefer dediğiniz nedir koşan, didinen." ifadeleriyle yeni bir adaylık mesajı verdi.

Sadece kendisinin nefer olmadığını aynı şekilde Ankara ve İzmir belediye başkanlarının da nefer olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Biz şu ana ülkemizin geleceğini en sağlıklı şekilde hazırlayacak olan o altılı masayı diri tutacak sahadaki işlemleri yapmakla sorumluyuz." ifadelerini kullandı.