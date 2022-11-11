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    • 11.11.2022 10:18
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    • 11.11.2022 10:21
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye oldu!

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi" dedi.

    KKTC gözlemci üye oldu!

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildi" dedi.

    ERDOĞAN DA DUYURMUŞTU
    Kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Teşkilat'a gözlemci üye olmasının kabul edildiğini söyleyen Erdoğan, "Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek, çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye oldu!
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