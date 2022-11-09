



Şen, Melih Altınok'un "Muhalefet ve medyada havanın değiştiğine dair yorumlar yapılıyordu. Son dönemde anketlerde AK Parti lehine bir iyileşme gözlemliyoruz. Muhalefete yakın anket şirketleri de bu yönde açıklamalar yapıyor. 1 Ay önce yüzde 41 demiştiniz. Şimdi nedir AK Parti'nin oyu?" sorusunu cevapladı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE

Mustafa Şen, Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışında açık ara önde olduğunu belirtti. Şen, yapılan anketlere göre Erdoğan'ın son oy oranının yüzde 52 olduğunu belirtti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den oy oranı açıklaması: ''Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin üzerindeyiz'' VIDEO



Şen "Cumhurbaşkanımız 52 seviyelerinde. AK Parti'den daha yüksek. Çünkü Cumhurbaşkanımıza AK Parti seçmeninin dışında da oy geliyor. Özellikle bu son dönemdeki küresel liderliği bunu besliyor. Bu küresel liderlediğin altını çizmem lazım. Cumhurbaşkanızımın liderliği yeni bir mertebeye evrildi. Bu salgın krizleri ardından Ukrayna-Rusya savaşı neticesindeki son bu 2-3 yıllık süreçte yeni bir tekamül seviyesi yakalandı. Cumhurbaşkanımız bir ulusal lider ama aynı zamanda da bir küresel lider. Bunu şuradan gözlemliyoruz. Uluslararası yayınlarda yapılan toplam isim ve yüz görünümü ve atıf toplamında zaman zaman Cumhurbaşkanımız dünyadaki liderlerin hepsinden daha fazla ilgi görüyor. Bu küresel liderlik anlamına geliyor. İşte bu küresel liderlik Cumhurbaşkanımızı 52'lerde tutuyor." dedi.