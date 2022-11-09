AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok İle Sebep Sonuç programına konuk oldu.
Mustafa Şen, muhalefet tarafından yapılan algının aksine AK Parti'nin ve Erdoğan'ın oy oranını artırdığını ve gençlerden açık ara en fazla oyu aldığını da ekledi.
Şen, Melih Altınok'un "Muhalefet ve medyada havanın değiştiğine dair yorumlar yapılıyordu. Son dönemde anketlerde AK Parti lehine bir iyileşme gözlemliyoruz. Muhalefete yakın anket şirketleri de bu yönde açıklamalar yapıyor. 1 Ay önce yüzde 41 demiştiniz. Şimdi nedir AK Parti'nin oyu?" sorusunu cevapladı.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE
Mustafa Şen, Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışında açık ara önde olduğunu belirtti. Şen, yapılan anketlere göre Erdoğan'ın son oy oranının yüzde 52 olduğunu belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den oy oranı açıklaması: ''Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin üzerindeyiz'' VIDEO
Şen "Cumhurbaşkanımız 52 seviyelerinde. AK Parti'den daha yüksek. Çünkü Cumhurbaşkanımıza AK Parti seçmeninin dışında da oy geliyor. Özellikle bu son dönemdeki küresel liderliği bunu besliyor. Bu küresel liderlediğin altını çizmem lazım. Cumhurbaşkanızımın liderliği yeni bir mertebeye evrildi. Bu salgın krizleri ardından Ukrayna-Rusya savaşı neticesindeki son bu 2-3 yıllık süreçte yeni bir tekamül seviyesi yakalandı. Cumhurbaşkanımız bir ulusal lider ama aynı zamanda da bir küresel lider. Bunu şuradan gözlemliyoruz. Uluslararası yayınlarda yapılan toplam isim ve yüz görünümü ve atıf toplamında zaman zaman Cumhurbaşkanımız dünyadaki liderlerin hepsinden daha fazla ilgi görüyor. Bu küresel liderlik anlamına geliyor. İşte bu küresel liderlik Cumhurbaşkanımızı 52'lerde tutuyor." dedi.
AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI ARTTI
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın son oy oranını da duyuran Şen, AK Parti'nin yüzde 42 bandını aştığını dile getirdi. Son anketlere göre Cumhur İttifakı toplamı da yüzde 50'yi aşıyor.
Şen "AK Parti olarak bizim oy oranımız yüzde 42. Bu iki aydır da 40 bandına oturmuş durumda burada sağlamlaştırdı kendini. Cumhur İttifakı toplamımız da 50'nin üzerinde." ifadelerini kullandı.
GENÇLER BAŞKAN ERDOĞAN VE AK PARTİ'Yİ SEÇTİ
Mustafa Şen, gençlerle ilgili muhalefetin ortaya attığı algının da doğru olmadığını aktardı. Şen, Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin gençlerde de en yakın rakiplerine fark attığını söyledi. Gençlerde AK Parti'nin oy oranının yüzde 40'ın üzerinde olduğunu belirtti.