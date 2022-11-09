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    • 09.11.2022 11:25
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    • 09.11.2022 11:58
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    İttifakta kafalar allak bullak: Fazıl Say direksiyonu, Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a kırdı

    AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek adına bir araya gelen, 6 benzemezin ittifakında dengeler kökünden sarsılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için diretmesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i çileden çıkardı. Masanın diğer ortaklarından da çatlak sesler yükselirken, zoraki ittifak tükenme noktasına geldi. Temel hedefi ortak aday çıkarmak olan masanın başarsızlığı, muhalif medya temsilcileri ve sanatçıların da kafasını karıştırdı. Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması gerektiğini belirten müzisyen Fazıl Say, son olarak rotayı ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan yana kırdı.

    İttifakta kafalar hayli karışık

    6'lı masada büyük ortak CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık için hem ortaklarını hem yurt dışında çıkar lobilerini ikna etmek adına icazet turlarını sürdürüyor. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ısrar nedeniyle rahtatsız. Kulis bilgilerine göre; Akşener adaylık için ABB Başkanı Mansur Yavaş'a teklif götürdü.

    KAFALAR KARIŞTI
    Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecinde yaşanan kriz destekçilerinin de kafasını karıştırdı. Daha önce yaptığı açıklamada İBB Başkanı İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini savunan Piyanist Fazıl Say, son yaptığı paylaşımla adayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olması yönünde görüş bildirdi.

    Piyanist Fazıl Say'ın, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu daha sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini belirtmesi kafaları karıştırdı.

    ÖNCE İMAMOĞLU
    Daha önce, "Kılıçdaroğlu ve tüm CHP'lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var. Bu toplum umutlarla ayakta kalabildi. Umutlar tükenirse bu iş bitecek. Ve o umutlar bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

    SONRA YAVAŞ
    Aynı Say, 9 Kasım tarihinde twitter hesabından ise şu ifadeleri paylaştı: "Mansur Yavaş işini çok iyi yapan biridir. İşini iyi yapan bir siyasetçi Türkiye için de iyidir. Doğru aday olur. Sonuçta değişim şart. Bu yeni nesil içinde. Bu halk için. Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye. Emeğe değer veren biri geleceğe de umutla bakar. Umut…"

        AKŞENER DE 'YAVAŞ' DEDİ
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını, hem kendisi hem de kurmayları aracılığıyla sık sık kamuoyuna yansıtıyor. Son gelinen noktada Akşener, masayı devirmek için ciddi bir hamleye hazırlanıyor.

        Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı konuşmanın detaylarını paylaştı. Yarkadaş, Akşener'in Yavaş'a açıkça, "Adaylık düşünüyorsanız çıkın biz de sizi destekleyelim" dediğini söyledi.

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