İttifakta kafalar allak bullak: Fazıl Say direksiyonu, Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a kırdı

6'lı masada büyük ortak CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık için hem ortaklarını hem yurt dışında çıkar lobilerini ikna etmek adına icazet turlarını sürdürüyor. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ısrar nedeniyle rahtatsız. Kulis bilgilerine göre; Akşener adaylık için ABB Başkanı Mansur Yavaş'a teklif götürdü.

KAFALAR KARIŞTI

Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecinde yaşanan kriz destekçilerinin de kafasını karıştırdı. Daha önce yaptığı açıklamada İBB Başkanı İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini savunan Piyanist Fazıl Say, son yaptığı paylaşımla adayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olması yönünde görüş bildirdi.