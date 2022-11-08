Ankara'da İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, gaybubet evlerinde saklanan örgüt üyelerini tespit etmesinin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonla aralarında ihraç tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın da bulunduğu 14 şüpheli saklandıkları adreslerde gözaltına aldı.
Ankara'da FETÖ operasyonu: İhraç tuğgeneral 'gaybubet' evinde yakalandı
YURTDIŞINA KAÇMALARI SAĞLANIYOR
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalışması ve gaybubet olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan örgüt mensuplarının dava dosyalarının istinaf veya Yargıtay aşamasında ceza kesinleşmesi esnasında yurtdışına kaçmalarını sağladıkları biliniyor.
GAYBUBET EVLERİNDEN ÇIKTILAR
Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü, FETÖ terör örgütü mensuplarının gizlendikleri adresleri tek tek belirledi. Çalışmaları tamamlamasının ardından harekete geçen ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonla 14 şüpheliyi gözaltına aldı.