Ankara'da FETÖ operasyonu: İhraç tuğgeneral 'gaybubet' evinde yakalandı

1 DOLAR BULUNMASI ÇOK MANİDAR!

Ersin Yıldırım, iddianamede yer alan ve sivil çantasının içerisinden bulunan 'B' seri numaralı 1 ABD dolarına ilişkin ise, "1 dolar ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Üzerimden 1 dolar çıkmamıştır. Odamda polislerce yapılan 2 ayrı aramada çıkmayan 1 dolar, askerlerin eşyalarımın teslimi sırasında omuz çantamda bulması çok manidardır. Çantamda 68 dolar daha vardı. Bundan bahsedilmemiş.Üzerimde 68 ABD doları da vardı ama bunlara iddianamede yer verilmemesi manidardır. Bu dolarlar da Pensilvanya'dan gönderilen manevi değeri olan, okunmuş, üflenmiş dolarlar değildir" savunmasını yaptı.

'GÖREVİNE DEVAM' LİSTESİNDE HABERİ YOKMUŞ

Ersin Yıldırım, Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayınlanan 'Harekat Yıldırım' sözde mesaj formunda '2'nci Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı' olarak 'Görevine devam' diye görevlendirildiği iddiasına ise, "Bu liste bilgim dışında, birileri tarafından hem hazırlanma hem de yayınlanması bakımından mesnetsiz, kanunsuz bir kağıt parçasıdır. Sözde emirlere uymadım. Örgüt tarafından görevlendirildiğim yere gitmedim. Yok hükmünde bir kağıt parçasıdır" ifadesini kullandı.