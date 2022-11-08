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    • 08.11.2022 09:38
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    • 08.11.2022 10:08
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    Ankara'da FETÖ operasyonu: Mahkemede kıvıran ihraç tuğgeneral 'gaybubet' evinde yakalandı

    Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gaybubet evlerinde saklanan 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 1 ihraç tuğgeneral, 2 ihraç astsubay ve 1 ihraç mühendis de yer alıyor. İhraç tuğgeneral Ersin Yıldırım, Malatya'da görülen darbe girişimi davasında FETÖ mensubu olduğu iddiasını yalanlanmış, çantasından çıkan 1 dolar için emniyet ekiplerini suçlayıcı ifadelerde bulunmuştu. Yıldırım, Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan listede 'Görevine devam' diye işaretlenmesini de, "haberim olmadan hazırlanmış" diyerek yalanlamaya çalışmıştı.

    İhraç tuğgeneral ’gaybubet’ evinde yakalandı

    Ankara'da İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, gaybubet evlerinde saklanan örgüt üyelerini tespit etmesinin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonla aralarında ihraç tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın da bulunduğu 14 şüpheli saklandıkları adreslerde gözaltına aldı.

    Ankara'da FETÖ operasyonu: İhraç tuğgeneral 'gaybubet' evinde yakalandı

    YURTDIŞINA KAÇMALARI SAĞLANIYOR
    FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalışması ve gaybubet olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan örgüt mensuplarının dava dosyalarının istinaf veya Yargıtay aşamasında ceza kesinleşmesi esnasında yurtdışına kaçmalarını sağladıkları biliniyor.

    GAYBUBET EVLERİNDEN ÇIKTILAR
    Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü, FETÖ terör örgütü mensuplarının gizlendikleri adresleri tek tek belirledi. Çalışmaları tamamlamasının ardından harekete geçen ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonla 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Yakalanan şüphelilerden 3' ünün Askeri mahrem yapılanmada yönetici, 3' ünün örgüt mensubu ihraç subay, astsubay, M.O' nun Adliye mahrem yapılanmada yönetici, Ü.K. isimli şüphelinin Nevşehir'de kadın alanı sorumlusu, Z.B. isimli şüphelinin ise Sivas'ta Kadın alanı sorumlusu oldukları belirlendi.

        İHRAÇ TUĞGENEAL GÖZALTINDA
        Diğer şüphelilerin ise sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıkları ve örgüt finansörü olduklarına dair haklarında etkin pişman beyanları ve deliller bulunduğu öğrenildi.

        Şüpheliler arasındaki ihraç tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın Malatya Ağır Ceza Mahkemesince arandığı öğrenilirken, zanlılar arasında iki ihraç astsubay ile 1 ihraç mühendis de bulunuyor.

        DARBECİ OLSAM DESTEK VERİRDİM
        İhraç tuğgeneral Ersin Yıldırım, darbe girişimin ardından gözaltına alındıktan sonra Malatya'da hakim karşısına çıkmış ve hakkındaki FETÖ üyeliği iddialarını reddetmişti.

        Yıldırım, "Emir subayını aradım ve neler olduğunu sordum. Ankara'da silah ve uçak sesleri nedeniyle eşim ve kızım çok telaşlandı. Eli kanlı terör örgütün beni de yakalayıp infaz etmemesi için güvenli olduğunu düşündüğüm kayınbiraderimin evine gittim. Daha sonra Malatya'ya dönmek için çaba harcadım. Malatya'ya kendi isteğimle geldim. Darbeci olan bir askerin kendi isteğiyle gelmesi olağan bir şey değildir. Darbeyi önceden planlamışlar, onaylamayacağım için bana izin verip, karargahtan uzaklaştırmışlardır. Darbeci ve FETÖ'cü olsam, iznimi kesip Malatya'daki karargaha gelip, darbeye destek verirdim. Darbeci FETÖ'cü olsam karargahta kalır, darbecilere destek verirdim."

            1 DOLAR BULUNMASI ÇOK MANİDAR!
            Ersin Yıldırım, iddianamede yer alan ve sivil çantasının içerisinden bulunan 'B' seri numaralı 1 ABD dolarına ilişkin ise, "1 dolar ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Üzerimden 1 dolar çıkmamıştır. Odamda polislerce yapılan 2 ayrı aramada çıkmayan 1 dolar, askerlerin eşyalarımın teslimi sırasında omuz çantamda bulması çok manidardır. Çantamda 68 dolar daha vardı. Bundan bahsedilmemiş.Üzerimde 68 ABD doları da vardı ama bunlara iddianamede yer verilmemesi manidardır. Bu dolarlar da Pensilvanya'dan gönderilen manevi değeri olan, okunmuş, üflenmiş dolarlar değildir" savunmasını yaptı.

            'GÖREVİNE DEVAM' LİSTESİNDE HABERİ YOKMUŞ
            Ersin Yıldırım, Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayınlanan 'Harekat Yıldırım' sözde mesaj formunda '2'nci Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı' olarak 'Görevine devam' diye görevlendirildiği iddiasına ise, "Bu liste bilgim dışında, birileri tarafından hem hazırlanma hem de yayınlanması bakımından mesnetsiz, kanunsuz bir kağıt parçasıdır. Sözde emirlere uymadım. Örgüt tarafından görevlendirildiğim yere gitmedim. Yok hükmünde bir kağıt parçasıdır" ifadesini kullandı.

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            Haberler Güncel Ankara'da FETÖ operasyonu: Mahkemede kıvıran ihraç tuğgeneral 'gaybubet' evinde yakalandı
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