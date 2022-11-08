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    • 08.11.2022 10:08
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    MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonunda 11 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

    MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

    Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Pençe Kilit-Operasyonu bölgesinde teröristlerle temas sağlandı.

    Aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

    Paylaşımda, "Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadeleri kullanılarak, bölgedeki terörist temizliğinin azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonunda 11 terörist etkisiz hale getirildi
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