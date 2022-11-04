FETÖ'de üst düzey kavga! Sebebi CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu mu? 8 saatlik kayboluşun bir versiyonu İngiltere'de de yaşanır mı?

FETÖ, kirli bir örgüt olarak deyim yerindeyse tam bir "iç çürüme" yaşıyor. Alınan bilgilere göre, örgütü ele geçirdiği bilinen Mustafa Özcan ile elebaşı gülen arasında üst düzey bir kavga yaşandı. Bu kavganın en dikkat çekicisi kısmı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 8 saatlik "hamburger" kaybından yaşanması.
ACABA ABD'DEKİ 8 SAATLİK KAYBOLUŞUN BİR VERSİYONU DA İNGİLTERE'DE YAŞANIR MI?
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "İşin ilginç yanı ise toplantının tam da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi sırasında ve Türkiye'deki seçimler üzerine olması. Orada ne karar alındığı bilinmiyor ama Özcan'ın İngiltere'ye dönmesi, Kılıçdaroğlu'nun da hızlı bir biçimde İngiltere gezisini başlatması ister istemez akıllara şu soruyu getiriyor: Acaba ABD'deki 8 saatlik kayboluşun bir versiyonu da İngiltere'de yaşanır mı?" ifadelerini kullandı.