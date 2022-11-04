FETÖ'de üst düzey kavga! Sebebi CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu mu? 8 saatlik kayboluşun bir versiyonu İngiltere'de de yaşanır mı?

Bir istihbarat örgütü olan FETÖ'nün ruh hâlini, çürümüşlüğünü bizzat FETÖ elebaşı Gülen böyle değerlendiriyor. Anlaşılan örgüt içinde etkinliği de kalmamış ki aynı günlerde Pensilvanya'daki örgüt üssünde bambaşka bir kavga yaşandı.

Bu öyle sıradan bir kavga da değildi. Gülen ile örgütü ele geçirdiği bilinen Mustafa Özcan arasında yaşanan üst düzey bir kavgaydı. Denilenlere göre Özcan, bir grup mahrem imamla Pensilvanya'da bir toplantı yapıyor ve toplantıya nedense Gülen katılmıyordu. Ancak Gülen, kendi kapsama alanında yapılan bu toplantıyı kameraya çektiriyor ve "Arkadaşlar burada ümit verici bir çalışma yapıyorlar" diyerek kendisi bir video çekip yayınlatıyor.

Örgütün kirli operasyonlarını planlayan, FETÖ elebaşının da korkulu rüyası Özcan bu sızdırmaya sert tepki veriyor ve Pensilvanya'yı terk ediyordu.