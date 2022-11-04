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    • Güncel
    • 04.11.2022 08:14
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    • 04.11.2022 08:14
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    FETÖ'de üst düzey kavga! Sebebi CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu mu? 8 saatlik kayboluşun bir versiyonu İngiltere'de de yaşanır mı?

    Son dakika haberi! FETÖ, kirli bir örgüt olarak deyim yerindeyse tam bir "iç çürüme" yaşıyor. Alınan bilgilere göre, örgütü ele geçirdiği bilinen Mustafa Özcan ile elebaşı gülen arasında üst düzey bir kavga yaşandı. Bu kavganın en dikkat çekicisi kısmı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 8 saatlik "hamburger" kaybından yaşanması.

    FETÖ’de üst düzey kavga!

    FETÖ, kirli bir örgüt olarak deyim yerindeyse tam bir "iç çürüme" yaşıyor. Alınan bilgilere göre, örgütü ele geçirdiği bilinen Mustafa Özcan ile elebaşı gülen arasında üst düzey bir kavga yaşandı. Bu kavganın en dikkat çekicisi kısmı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 8 saatlik "hamburger" kaybından yaşanması.



    ACABA ABD'DEKİ 8 SAATLİK KAYBOLUŞUN BİR VERSİYONU DA İNGİLTERE'DE YAŞANIR MI?
    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "İşin ilginç yanı ise toplantının tam da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi sırasında ve Türkiye'deki seçimler üzerine olması. Orada ne karar alındığı bilinmiyor ama Özcan'ın İngiltere'ye dönmesi, Kılıçdaroğlu'nun da hızlı bir biçimde İngiltere gezisini başlatması ister istemez akıllara şu soruyu getiriyor: Acaba ABD'deki 8 saatlik kayboluşun bir versiyonu da İngiltere'de yaşanır mı?" ifadelerini kullandı.



    İşte Övür'ün bugünkü yazısı;


    Türkiye'nin tüm ısrarlarına rağmen ABD'nin ve AB'nin FETÖ'ye sahip çıkması, içerideki altılı masacıların her fırsatta selam yollamaları ve korumaları bile FETÖ'nün ayakta kalmasına yetmiyor. FETÖ, kirli bir örgüt olarak deyim yerindeyse tam bir "iç çürüme" yaşıyor.

        Birbirlerini darbe ve yolsuzluk yapmakla suçlayanlar, örgüt içinde fraksiyon oluşturanlar artık saklanamayacak noktaya geldi. İç kavga, iç çürümeyle devam ediyor ve Pensilvanya'ya kadar uzanmış durumda.

        Bir süre önce FETÖ'nün çok izlenen ilk Youtuber'larından İsmail Sezgin, cemaat içinde "ruh zehirlenmesinden" söz ediyor ve şöyle diyordu: "Gülen Hocaefendi'nin de çok etkili olamadığını, cemaat gündemini belirleyemediğini gözlemliyoruz. Bunu cemaatin ruh zehirlenmesi yaşadığını iddia eden, daha sonra da cemaatin kendisiyle yüzleşmeye ihtiyacı olduğunu belirten yazılar yazdı. Cemaat bir iç çürüme yaşıyor ve cemaat mensupları şunları şunları yaparsa çürümeyi çözebilir ve bu krizden çıkabilir. Ama maalesef oradaki argümanların cemaat tarafından kulak ardı edildiği görüldü."

        Bir istihbarat örgütü olan FETÖ'nün ruh hâlini, çürümüşlüğünü bizzat FETÖ elebaşı Gülen böyle değerlendiriyor. Anlaşılan örgüt içinde etkinliği de kalmamış ki aynı günlerde Pensilvanya'daki örgüt üssünde bambaşka bir kavga yaşandı.

        Bu öyle sıradan bir kavga da değildi. Gülen ile örgütü ele geçirdiği bilinen Mustafa Özcan arasında yaşanan üst düzey bir kavgaydı. Denilenlere göre Özcan, bir grup mahrem imamla Pensilvanya'da bir toplantı yapıyor ve toplantıya nedense Gülen katılmıyordu. Ancak Gülen, kendi kapsama alanında yapılan bu toplantıyı kameraya çektiriyor ve "Arkadaşlar burada ümit verici bir çalışma yapıyorlar" diyerek kendisi bir video çekip yayınlatıyor.

        Örgütün kirli operasyonlarını planlayan, FETÖ elebaşının da korkulu rüyası Özcan bu sızdırmaya sert tepki veriyor ve Pensilvanya'yı terk ediyordu.

        8 SAATLİK KAYBOLUŞUN BİR VERSİYONU İNGİLTERE'DE YAŞANIR MI?
        İşin ilginç yanı ise toplantının tam da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi sırasında ve Türkiye'deki seçimler üzerine olması. Orada ne karar alındığı bilinmiyor ama Özcan'ın İngiltere'ye dönmesi, Kılıçdaroğlu'nun da hızlı bir biçimde İngiltere gezisini başlatması ister istemez akıllara şu soruyu getiriyor:
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            Haberler Güncel FETÖ'de üst düzey kavga! Sebebi CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu mu? 8 saatlik kayboluşun bir versiyonu İngiltere'de de yaşanır mı?
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