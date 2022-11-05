İsveç'ten flaş PYD/YPG kararı! Türkiye'nin "NATO" resti sonrası Dışişleri Bakanı Billström resmen duyurdu





*İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström

Açıklamalarında, Türkiye ile devam eden NATO görüşmelerine işaret eden Billström, "Şüpheli ilişkilerin bulunmayacağını açıklamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu iş birliğinde herhangi bir belirsizlik olmamalı" dedi.

Billström'ün açıklamaları, İsveç basını tarafından, "ani değişiklik" ve "Hükümet, PYD ile arasında mesafe koyuyor" şeklinde görüldü.

KRİSTERSSON TÜRKİYE'YE GELECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki ziyareti tamamladıktan sonra dönüş yolunda yaptığı açıklamada, İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'un kendileriyle görüşmek için talepte bulunduğunu söylemiş ve randevu verdiklerini belirtmişti.