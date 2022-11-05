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    • Güncel
    • 05.11.2022 14:26
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    • 05.11.2022 14:44
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    İsveç'ten flaş PYD/YPG kararı! Türkiye'nin "NATO" resti sonrası Dışişleri Bakanı Billström resmen duyurdu

    Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki üssü haline gelen İsveç, Türkiye'nin NATO konusundaki kararlı tutumunun ardından geri adım attı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un, Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi İsveç Radyosu'na konuşan Dışişleri Bakanı Tobias Billström, PYD ve YPG'yi "şüpheli" olarak nitelendirirken, ülke olarak bu örgütlerle aralarına mesafe koyacaklarını açıkladı.

    İsveç’ten flaş PYD/YPG kararı

    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye ziyareti öncesinde, İsveç'in yeni yönetiminden terör örgütü PYD ile ilişkilere dair değişiklik açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Tobias Billström, PYD ve YPG'yi "şüpheli" olarak niteledi.

    "PYD/YPG'YLE ARAMIZA MESAFE KOYACAĞIZ"
    İsveç Radyosu'na açıklamalarda bulunan Billström, PYD/YPG ile PKK arasında yakın bir bağ olduğunu, bu bağın da Türkiye-İsveç ilişkilerini zedelediğini belirterek, bu örgütlerle aralarına mesafe koyacaklarını söyledi.



    *İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström

    Açıklamalarında, Türkiye ile devam eden NATO görüşmelerine işaret eden Billström, "Şüpheli ilişkilerin bulunmayacağını açıklamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu iş birliğinde herhangi bir belirsizlik olmamalı" dedi.

    Billström'ün açıklamaları, İsveç basını tarafından, "ani değişiklik" ve "Hükümet, PYD ile arasında mesafe koyuyor" şeklinde görüldü.

    KRİSTERSSON TÜRKİYE'YE GELECEK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki ziyareti tamamladıktan sonra dönüş yolunda yaptığı açıklamada, İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'un kendileriyle görüşmek için talepte bulunduğunu söylemiş ve randevu verdiklerini belirtmişti.

    *İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, görevi devraldığı ilk gün Türkiye'ye sıcak mesaj vererek, "Madrid'de imzalanan anlaşmaya uyacağız" demişti.

    Yine Tobias Billström, göreve geldikten hemen sonra Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına verdiği röportajda, "PKK söz konusu olduğunda İsveç hükümeti anlamsız bir davranışta bulunmayacak. Terör örgütlerinin İsveç topraklarında faaliyet gösterme hakkı olmadığı anlamına gelen politikanın tamamen arkasındayız. Üçlü mutabakatta yazılı olan ve üç tarafın da üzerinde anlaşmaya vardığı her şey tüm taraflarca yerine getirilmelidir" diyerek, Türkiye'yle imzaladıklarını anlaşmanın şartlarını yerine getireceklerini kaydetmişti.

    KRISTERSSON TÜRKİYE'YE GELECEK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki ziyareti tamamladıktan sonra dönüş yolunda yaptığı açıklamada, İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'un kendileriyle görüşmek için talepte bulunduğunu söylemiş ve randevu verdiklerini belirtmişti.

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