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    • 05.11.2022 12:52
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    Bitlis'te 'Eren Abluka' operasyonu: 570 personel teröristlerin ensesinde

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te "Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 Şehit Teğmen Baki Koçak Operasyonu" başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyona, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 570 personel katılıyor.

    Bitlis’te kış temizliği başladı

    Son dakika haberi... Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Bitlis merkez, Çeltikli ve Tanrıyar bölgelerinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu" başlatıldığı belirtildi.

    570 PERSONEL GÖREV ALIYOR
    İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 570 personelin görev aldığı bildirildi.

    Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının başarı ile devam ettiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Bitlis'te 'Eren Abluka' operasyonu: 570 personel teröristlerin ensesinde
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