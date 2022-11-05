Bitlis'te 'Eren Abluka' operasyonu: 570 personel teröristlerin ensesinde

Son dakika haberi... Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Bitlis merkez, Çeltikli ve Tanrıyar bölgelerinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu" başlatıldığı belirtildi.

570 PERSONEL GÖREV ALIYOR

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 570 personelin görev aldığı bildirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının başarı ile devam ettiği kaydedildi.