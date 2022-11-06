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    • 06.11.2022 08:40
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    KPSS 2022 ortaöğretim sınavı sınava götürülecek belgeler neler? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    2022 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi, saati ve sınav giriş yerleri belgesi adaylar tarafından merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans oturumunun sona ermesinin ardından gözler KPSS Ortaöğretim sınav tarihine çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta? İşte merak edilenler...

    ADAYLARIN DİKKATİNE!

    06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

    Sınav yerel saate göre yapılacağından; adaylar, Kıbrıs/Lefkoşa için saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

    Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

    KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Lise mezunu adayların Kamu Personeli olma hayaliyle girecekleri KPSS ORtaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak.

        KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

        KPSS ORTAÖĞRETİM SÜRESİ NE KADAR, KAÇ SORU SORULACAK?

        Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS Ortaöğretim'de 120 soruya 130 dakika süre verilecek.

        DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak.
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        Haberler Güncel KPSS 2022 ortaöğretim sınavı sınava götürülecek belgeler neler? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
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