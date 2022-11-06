KPSS 2022 ortaöğretim sınavı sınava götürülecek belgeler neler? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans oturumunun sona ermesinin ardından gözler KPSS Ortaöğretim sınav tarihine çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta? İşte merak edilenler...
ADAYLARIN DİKKATİNE!
06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Sınav yerel saate göre yapılacağından; adaylar, Kıbrıs/Lefkoşa için saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Lise mezunu adayların Kamu Personeli olma hayaliyle girecekleri KPSS ORtaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak.