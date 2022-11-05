Mehmetçik nefes aldırmıyor: PKK’nın dağ kadrosuna 9 çizik daha

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetleriyle ilgili olarak aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
PKK terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğünü belirten Çataklı, "PKK'nın silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık. Aralarında 4'ü liste dışı ve 1'i gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu dağ kadrosundan 9 terörist, 8'i ölü, 1'i sağ olarak etkisiz hale getirildi. Tüm terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 75'i PKK/KCK, 18'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
TOPLAM 17 TERÖR EYLEMİ ENGELLENMİŞTİR
Çataklı, Ekim'de terör örgütlerine yardım ettiği ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 286 şüphelinin gözaltına alındığını ve 464 kişinin de tutuklandığını söyledi.
Çataklı, "Yapılan bu operasyonlar neticesinde ekim ayında 149 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 78 silah, 26 adet mayın/el yapımı patlayıcı, 195 adet el bombası, 878 kilogram patlayıcı madde, 20 bin 869 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Bütün bunların yanı sıra 2022'de Ekim ayında toplam 17 terör eylemi engellenmiştir" ifadelerini kullandı.