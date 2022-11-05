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    • Güncel
    • 05.11.2022 15:38
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    • 05.11.2022 15:38
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    Mehmetçik nefes aldırmıyor: PKK’nın dağ kadrosuna 9 çizik daha

    Bakanlık faaliyetleriyle ilgili olarak aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “PKK’nın silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık. Aralarında 4’ü liste dışı ve 1’i gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu dağ kadrosundan 9 terörist, 8’i ölü, 1’i sağ olarak etkisiz hale getirildi” açıklamasında bulundu. Çataklı, Ekim 2022’de toplam 17 terör eyleminin engellendiğinin altını çizdi.

    PKK’nın dağ kadrosuna 9 çizik daha

    İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetleriyle ilgili olarak aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

    PKK terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğünü belirten Çataklı, "PKK'nın silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık. Aralarında 4'ü liste dışı ve 1'i gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu dağ kadrosundan 9 terörist, 8'i ölü, 1'i sağ olarak etkisiz hale getirildi. Tüm terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 75'i PKK/KCK, 18'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

    TOPLAM 17 TERÖR EYLEMİ ENGELLENMİŞTİR
    Çataklı, Ekim'de terör örgütlerine yardım ettiği ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 286 şüphelinin gözaltına alındığını ve 464 kişinin de tutuklandığını söyledi.

    Çataklı, "Yapılan bu operasyonlar neticesinde ekim ayında 149 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 78 silah, 26 adet mayın/el yapımı patlayıcı, 195 adet el bombası, 878 kilogram patlayıcı madde, 20 bin 869 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Bütün bunların yanı sıra 2022'de Ekim ayında toplam 17 terör eylemi engellenmiştir" ifadelerini kullandı.

        TALTİF EDİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜRKEN, SUÇLANDIĞIMIZI HAYRETLE İZLİYORUZ
        Çataklı, kamuya açık iş yaptıkları için eleştiriyle yüz yüze olduklarını ve yapılan eleştirileri kendilerini geliştirmek için araç olarak gördüklerini aktardı.

        Çataklı, "Hem ülkemiz tarihinde hem de dünya tarihinde öyle sanıyorum ki, ilk kez uyuşturucu yakalamalarının topluma bir başarısızlık göstergesi olarak sunulduğuna şahit oluyoruz. Gerçekten çok garip bir durum, karada ve denizde uyuşturucu yakaladıkça taltif edileceğimizi düşünürken, maalesef bazı siyasi açıklama ve videolarla suçlandığımızı hayretle izliyoruz" diye konuştu.

        OKUL ÖNLERİNDE UYUŞTURUCU SATIŞININ KÖKÜ KURUTULDU
        Çataklı, Türkiye'nin son 6 yılda uyuşturucu operasyonlarını, tutuklu ve gözaltı sayılarını arttırdığına vurgu yaptı.

            Çataklı, "Okul önlerinde uyuşturucu satışının kökü kurutulmuştur. Tarihimizde ilk kez uyuşturucu suç gelirlerine dönük operasyon yapılmıştır. Madde bağlantılı ölümler 2017-2021 arasında 941'den 270'e gerilemiştir ve bunun gibi daha pek çok tedbir sayesinde elde ettiğimiz başarı, uluslararası kuruluşların raporlarında yer almaktadır. Onlar ne kadar kabullenmeseler de biz uyuşturucuya geçit vermemek için bu saydıklarımızın da ötesini yapacağımızı ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

            25 BİN 767 UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 32 BİN 393 GÖZALTI
            Çataklı, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu.

            Çataklı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
            Hiçbir koşulda hiçbir taviz vermediğimiz ve terörle mücadelemiz kadar hayati gördüğümüz uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ekim ayında gerçekleştirilen 25 bin 767 operasyonda 32 bin 393 kişi gözaltına alınmış, bin 822 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

            Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 95'lik artışla 16 bin 728 kilogram esrar, geçen aya göre yüzde 39 artışla bin 361 kilogram skunk, 151 kilogram eroin, geçen aya göre yüzde bin 21 artışla 157 kilogram kokain, 25 kilogram afyon, geçen aya göre yüzde 75 artışla 70 kilogram bonzai, geçen aya göre yüzde 39 artışla 773 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Yine uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 2022 yılında gerçekleştirilen 199 bin 854 operasyonda 254 bin 813 kişi gözaltına alınmış, 22 bin 192 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

            24 BİN 998 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 856 ORGANİZATÖR YAKALANDI
            Çataklı, düzensiz göç konusuyla ilgili olarak, Ekim ayında 4 bin 777'si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalandığının altını çizdi.

            Çataklı, "Göçten etkilenmek konusunda bütün dünya ile aynıyız. Onlardan farkımız, bu işi hukuk ve vicdan dairesinden çıkmadan yapmamızdır ve özellikle de kaçak göçü engellemek için yoğun bir mesai içindeyiz. Bu kapsamda, 2022 yılı ekim ayında 4 bin 777'si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır. 2016'dan günümüze kadar 2 milyon 705 bin 946 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 531 bin 326, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 611 bin 143 kişidir" ifadelerini kaydetti.
                Bir skandal daha
                Haberler Güncel Mehmetçik nefes aldırmıyor: PKK’nın dağ kadrosuna 9 çizik daha
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