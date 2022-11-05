Mehmetçik nefes aldırmıyor: PKK’nın dağ kadrosuna 9 çizik daha

Çataklı, "Okul önlerinde uyuşturucu satışının kökü kurutulmuştur. Tarihimizde ilk kez uyuşturucu suç gelirlerine dönük operasyon yapılmıştır. Madde bağlantılı ölümler 2017-2021 arasında 941'den 270'e gerilemiştir ve bunun gibi daha pek çok tedbir sayesinde elde ettiğimiz başarı, uluslararası kuruluşların raporlarında yer almaktadır. Onlar ne kadar kabullenmeseler de biz uyuşturucuya geçit vermemek için bu saydıklarımızın da ötesini yapacağımızı ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

25 BİN 767 UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 32 BİN 393 GÖZALTI

Çataklı, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu.

Çataklı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Hiçbir koşulda hiçbir taviz vermediğimiz ve terörle mücadelemiz kadar hayati gördüğümüz uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ekim ayında gerçekleştirilen 25 bin 767 operasyonda 32 bin 393 kişi gözaltına alınmış, bin 822 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.