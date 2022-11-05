TOKİ kura tarihleri belli oldu! 2022 Sosyal Konut il il kura tarihleri

BAZI İLLERİN KURA ÇEKİM TARİHLERİ BELLİ OLDU

TOKİ resmi internet adresi üzerinden ""İlk Evim" projesinde e-Devlet ve bankalar üzerinden resmî müracaat süresi tamamlandı. 1,5 ayda 8 milyon başvuru yapıldı, geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324'e ulaştı! Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz, söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz!" başlığı ile TOKİ kura çekim tarihi belli olan illeri açıkladı.