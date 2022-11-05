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    TOKİ kura tarihleri belli oldu! 2022 Sosyal Konut İL İL KURA TARİHLERİ | TOKİ ilk evim kuraları ne zaman çekilecek? toki.gv.tr KURA SONUÇ SORGULAMA

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesinde ilk kuraların7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini duyurdu. Peki, TOKİ kuraları ne zaman? TOKİ kura tarihleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TOKİ kura tarihleri belli oldu! 2022 Sosyal Konut il il kura tarihleri

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesinde ilk kuraların7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini duyurdu.

    TOKİ SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesinde ilk kuraların7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini duyurdu.

    TOKİ Konut projesinde kura tarihi belli oldu

    İlk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını belirten Bakan Kurum şunları ifade etti;

    "Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz."

    Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        BAZI İLLERİN KURA ÇEKİM TARİHLERİ BELLİ OLDU

        TOKİ resmi internet adresi üzerinden ""İlk Evim" projesinde e-Devlet ve bankalar üzerinden resmî müracaat süresi tamamlandı. 1,5 ayda 8 milyon başvuru yapıldı, geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324'e ulaştı! Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz, söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz!" başlığı ile TOKİ kura çekim tarihi belli olan illeri açıkladı.

        TOKİ SOSYAL KONUT İL İL KURA TARİHLERİ

        ARDAHAN MERKEZ 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Yapılacak Konut Sayısı: 100 Kura Tarihi: 07.11.2022
        KARS SARIKAMIŞ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Yapılacak Konut Sayısı: 200
        KARS MERKEZ 600 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Yapılacak Konut Sayısı: 600
        SİİRT MERKEZ 629 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Yapılacak Konut Sayısı: 629
        BATMAN MERKEZ 1.030 / 250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ Yapılacak Konut Sayısı: 1.030
        ŞIRNAK MERKEZ 1.100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Yapılacak Konut Sayısı: 1.100

        7-12 Kasım tarihleri arasında yukarıda bulunan projelerin kuraları tamamlanacak.

        BAKAN KURUM: NOTER HUZURUNDA ÇEKECEĞİZ

        TOKİ kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek." ifadelerinde bulundu.

            TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

            TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
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            Haberler Güncel TOKİ kura tarihleri belli oldu! 2022 Sosyal Konut İL İL KURA TARİHLERİ | TOKİ ilk evim kuraları ne zaman çekilecek? toki.gv.tr KURA SONUÇ SORGULAMA
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