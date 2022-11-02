Terör örgütüne 8 ilçede baskın: Saldırı hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı gözaltında

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dini istismar eden terör örgütü DEAŞ'a yönelik Özel Harekat destekli eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 6 TERÖRİST YAKALANDI | VİDEO
10 ADRESE BASKIN!
Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi İlçeleri'ndeki 10 farklı adrese baskın yapıldı.
Terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüttükleri ve ülkemizde terör saldırısı hazırlığında oldukları saptanan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
ÇATIŞMALARA KATILDILAR
Şüphelilerin DEAŞ için çatışmalara katıldıkları, son dönemde Türkiye'ye gelerek burada eylem hazırlığında oldukları belirtildi.
İstanbul'da da örgüt adına çalışmalarına devam ettikleri belirlenen 6 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.