SON DAKİKA Muğla Datça'da deprem | 5 Kasım 2022 KANDİLLİ-AFAD SON DEPREMLER listesi | 5 Kasım 2022 Muğla'da deprem mi oldu?

Muğla'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 5 Kasım 2022 son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşıldı. İşte detaylar...
MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD tarafından yapılan son açıklamada Muğla Datça'da saat 15:20'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi.
5 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ
DEPREMLER NEDEN BU KADAR ARTTI?
Özellikle de sosyal medya gibi araçların etkisiyle, eskiden yerel olarak hissedilip unutulan depremler, kısa sürede toplumun geniş bir tabanına yayılabilmektedir. Bu da, daha sık deprem haberi görmemize sebep olmakta ve depremlerin son yıllarda artış kaydettiğini varsaymamıza neden olmaktadır.