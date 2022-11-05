SON DAKİKA Muğla Datça'da deprem | 5 Kasım 2022 KANDİLLİ-AFAD SON DEPREMLER listesi | 5 Kasım 2022 Muğla'da deprem mi oldu?

KISACA DEPREM NASIL OLUŞUR?

Depremler, kayalık bir alanda luşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir yada kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar.

DEPREMİN NEDEN OLDUĞU DOĞAL OLAYLAR?

Depremin kendi zararından başka, neden olduğu yangın, sel ve toprak kayması gibi olaylar da ikinci bir afete yol açabilir. Pek çok ölüm ve yaralanmalara neden oldukları halde diğer hastalıkların tersine doğal afetlerde, afet sırasında ve sonrasında öncelik sağlık hizmetlerinde değildir.