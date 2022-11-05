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    • Güncel
    • 05.11.2022 15:32
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    • 05.11.2022 15:45
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    SON DAKİKA Muğla Datça'da deprem | 5 Kasım 2022 KANDİLLİ-AFAD SON DEPREMLER listesi | 5 Kasım 2022 Muğla'da deprem mi oldu?

    Muğla'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Endişelenenn vatandaşlar ise konu hakkında araştırmalarınız hızalndırdı. Peki, Muğla'da deprem mi oldu? Muğla depremi şiddeti kaç? İşte detaylar... .

    takvim.com.tr
    SON DAKİKA Muğla Datça’da deprem!

    Muğla'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 5 Kasım 2022 son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşıldı. İşte detaylar...

    MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

    AFAD tarafından yapılan son açıklamada Muğla Datça'da saat 15:20'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi.

    5 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

    5 KASIM 2022 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    DEPREMLER NEDEN BU KADAR ARTTI?

    Özellikle de sosyal medya gibi araçların etkisiyle, eskiden yerel olarak hissedilip unutulan depremler, kısa sürede toplumun geniş bir tabanına yayılabilmektedir. Bu da, daha sık deprem haberi görmemize sebep olmakta ve depremlerin son yıllarda artış kaydettiğini varsaymamıza neden olmaktadır.

        KISACA DEPREM NASIL OLUŞUR?

        Depremler, kayalık bir alanda luşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir yada kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar.

        DEPREMİN NEDEN OLDUĞU DOĞAL OLAYLAR?

        Depremin kendi zararından başka, neden olduğu yangın, sel ve toprak kayması gibi olaylar da ikinci bir afete yol açabilir. Pek çok ölüm ve yaralanmalara neden oldukları halde diğer hastalıkların tersine doğal afetlerde, afet sırasında ve sonrasında öncelik sağlık hizmetlerinde değildir.

        DEPREMİN FAYDALARI NELERDİR?

        Madenlerimizi uygun bir şekilde kullanabilirsek, bunun geliri ülkenin her türlü ihtiyacını karşılayabilir. Depremin ikinci bir yararı, doğal maden sularının deprem fay hatları nedeniyle oluşmasıdır. Maden suları içinde bulundurduğu çeşitli mineraller ve iz elementleriyle vücudumuz için yararlıdır.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA Muğla Datça'da deprem | 5 Kasım 2022 KANDİLLİ-AFAD SON DEPREMLER listesi | 5 Kasım 2022 Muğla'da deprem mi oldu?
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