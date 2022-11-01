FETÖ'cü emniyet müdürü Harun Özdeş'in yakalanma anı kameralar tarafından görüntülendi!

YARGIDAN KARAR ÇIKMADAN YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yargıdan karar çıkmadan Özdeş, olası hapis cezasından kurtulmak için arayışa girdi. Bir göçmen kaçakçısıyla iletişime geçti. İllegal yollardan yurt dışına çıkışı için 2 bin euro karşılığında anlaştı.

LİMANDAN KAÇACAKTI

İlk buluşma noktası Pendik Köprüsü olarak belirlendi. Camları filmle kaplı beyaz renkteki araç yolun kenarına yanaştı. FETÖ üyesi olduğu iddia dilen eski Emniyet Müdürü Harun Özdeş'i Pendik Limanı'nda şoför olarak çalışan organizatör karşıladı. Ardından limana doğru yola koyuldular.