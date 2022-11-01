FETÖ'cü emniyet müdürü Harun Özdeş'in yakalanma anı kameralar tarafından görüntülendi!

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Harun Özdeş'in Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı belirlendi. Örgütün haberleşme ağı ByLock'u kullandığı anlaşıldı, meslekten atıldı.
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Özdeş için "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yurt dışına çıkış yasağı getirildi, ardından serbest bırakıldı.
YARGIDAN KARAR ÇIKMADAN YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞTI
Yargıdan karar çıkmadan Özdeş, olası hapis cezasından kurtulmak için arayışa girdi. Bir göçmen kaçakçısıyla iletişime geçti. İllegal yollardan yurt dışına çıkışı için 2 bin euro karşılığında anlaştı.
LİMANDAN KAÇACAKTI
İlk buluşma noktası Pendik Köprüsü olarak belirlendi. Camları filmle kaplı beyaz renkteki araç yolun kenarına yanaştı. FETÖ üyesi olduğu iddia dilen eski Emniyet Müdürü Harun Özdeş'i Pendik Limanı'nda şoför olarak çalışan organizatör karşıladı. Ardından limana doğru yola koyuldular.