Ümit Özdağ 'Akşener' iddiasını yineledi: CHP'ye geçmiş olsun

İDDİASINI YİNELEDİ: CHP'YE GEÇMİŞ OLSUN

Bugün çeşitli programlar kapsamında Kayseri'ye gelen Özdağ Akşener ile ilgili iddialarını yineledi.

Bir gazetecinin, "Dün katıldığınız bir televizyon programında, 6'lı masayla ilgili Meral Akşener'in masayı bozacağını ve ana muhalefet olacağından bahsettiniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben biliyorsunuz 6'lı masanın içişleriyle ilgili hemen hemen hiç açıklama yapmadım ama siyasetin genel gidişini iyi biliyorum. Meral Akşener Hanımefendi'yi iyi tanıyorum. Kendisiyle partiden ayrılmadan önce yapmış olduğum konuşmayı da iyi hatırlıyorum. Daha sonraki süreci de yakından izledim. Evet, Meral Hanım'ın hedefi bu seçimlerde Erdoğan'ı devirmek, AK Parti'den oy almak değil. Meral Hanım'ın hedefi ana muhalefet partisini oluşturmak. Bunun için de oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'nden almak üzerine bir kurgu yapmış durumda. Bunda da büyük ölçüde başarılı oldu. Şimdi de masadan kalkmaya hazırlanıyor."