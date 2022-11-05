Ümit Özdağ 'Akşener' iddiasını yineledi: CHP'ye geçmiş olsun

Muhalefet partilerinin yaklaşık 8 aydır toplandığı yuvarlak masada entrikalar bitmiyor.
6'LI MASA 8.KEZ TOPLANACAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde sekizinci kez bir araya gelecek.
ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLADI: AKŞENER CHP'Yİ AKARTE ETMEK İSTİYOR
8. toplantı öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ flaş bir açıklama yaptı. İYİ Parti'den ayrılarak kendi yolunu çizen ve ırkçı söylemleriyle gündeme gelen Özdağ, Akşener'in CHP'yi ekarte edip ana muhalefet olmak istediğine dikkat çekti
Dün katıldığı bir yayında konuşan Özdağ, "Meral Akşener, 6'lı masayı dağıtıp kalkacağını düşünüyorum. Kalkmaya hazırlanıyor" şeklinde konuştu.
"ANA MUHALEFET OLMAYA OYNUYOR"
Akşener'in tek hedefinin 'ana muhalefet' olduğunu iddia eden Ümit Özdağ, "Meral Akşener, AK Parti'yi devirmeye oynamıyor. Ana muhalefet olmaya oynuyor. İYİ Parti'deyken ben AK Parti'den oy almayı düşünüyordum, Meral hanım CHP'den alalım diyordu" dedi.