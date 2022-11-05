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    • 05.11.2022 18:01
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    • 05.11.2022 18:40
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    Ümit Özdağ 'Akşener' iddiasını yineledi: CHP'ye geçmiş olsun

    İYİ Parti'den ayrılarak Zafer Partisi'ni kuran ve mülteci düşmanlığıyla gündemi meşgul eden Ümit Özdağ dün bomba bir iddia ortaya attı. Akşener'in 6'lı masayı dağıtmak için hamleler yaptığını söyleyen Ümit Özdağ iddiasını devam ettirdi. Bunu tahmin olarak söylemediğini, bilgi olarak paylaştığını anlatan Özdağ, "Eleştirmiyoruz da, desteklemiyoruz. Biz bunu bir veri olarak paylaştık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’ye geçmiş olsun

    Muhalefet partilerinin yaklaşık 8 aydır toplandığı yuvarlak masada entrikalar bitmiyor.

    6'LI MASA 8.KEZ TOPLANACAK
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde sekizinci kez bir araya gelecek.

    ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLADI: AKŞENER CHP'Yİ AKARTE ETMEK İSTİYOR
    8. toplantı öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ flaş bir açıklama yaptı. İYİ Parti'den ayrılarak kendi yolunu çizen ve ırkçı söylemleriyle gündeme gelen Özdağ, Akşener'in CHP'yi ekarte edip ana muhalefet olmak istediğine dikkat çekti

    Dün katıldığı bir yayında konuşan Özdağ, "Meral Akşener, 6'lı masayı dağıtıp kalkacağını düşünüyorum. Kalkmaya hazırlanıyor" şeklinde konuştu.




    "ANA MUHALEFET OLMAYA OYNUYOR"
    Akşener'in tek hedefinin 'ana muhalefet' olduğunu iddia eden Ümit Özdağ, "Meral Akşener, AK Parti'yi devirmeye oynamıyor. Ana muhalefet olmaya oynuyor. İYİ Parti'deyken ben AK Parti'den oy almayı düşünüyordum, Meral hanım CHP'den alalım diyordu" dedi.

        İDDİASINI YİNELEDİ: CHP'YE GEÇMİŞ OLSUN
        Bugün çeşitli programlar kapsamında Kayseri'ye gelen Özdağ Akşener ile ilgili iddialarını yineledi.

        Bir gazetecinin, "Dün katıldığınız bir televizyon programında, 6'lı masayla ilgili Meral Akşener'in masayı bozacağını ve ana muhalefet olacağından bahsettiniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Ben biliyorsunuz 6'lı masanın içişleriyle ilgili hemen hemen hiç açıklama yapmadım ama siyasetin genel gidişini iyi biliyorum. Meral Akşener Hanımefendi'yi iyi tanıyorum. Kendisiyle partiden ayrılmadan önce yapmış olduğum konuşmayı da iyi hatırlıyorum. Daha sonraki süreci de yakından izledim. Evet, Meral Hanım'ın hedefi bu seçimlerde Erdoğan'ı devirmek, AK Parti'den oy almak değil. Meral Hanım'ın hedefi ana muhalefet partisini oluşturmak. Bunun için de oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'nden almak üzerine bir kurgu yapmış durumda. Bunda da büyük ölçüde başarılı oldu. Şimdi de masadan kalkmaya hazırlanıyor."

        "CHP'YE GEÇMİŞ OLSUN"
        Bunu tahmin olarak söylemediğini, bilgi olarak paylaştığını anlatan Özdağ, "Bu konuda yapılmış olan temaslarla ilgili bilgi sahibiyim. Anadolu'dan İYİ Parti teşkilatlarından, otobüslerin kaldırılarak 'Meral Akşener sen aday ol' şeklinde bir kampanyanın başlatılmaya çalışıldığını duyduk. Tabii bu da Meral Akşener'in kendi siyasetidir. Buna da saygı duyuyoruz. Yani hiç şey yapmıyoruz. Eleştirmiyoruz da, desteklemiyoruz. Biz bunu bir veri olarak paylaştık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

        TAKVİM.COM.TR GÜMDEME GETİRMİŞTİ: "KILIÇDAROĞLU SANA EN BÜYÜK KAZIĞI İYİ PARTİ ATACAK"
        Öte yandan Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, Deniz Baykal'ın en yakınında bulunan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de takvim.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada İYİ Parti'nin CHP'ye kazık atacağını söylemişti.


        Sevigen, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Cumhurbaşkanı olacağım diyorsun e ol… Olamıyorsun. Çık bakalım. Ben iddia ediyorum sana en büyük kazığı İYİ Parti atacak" ifadelerini kullanmıştı.

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