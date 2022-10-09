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    • Güncel
    • 09.10.2022 20:38
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    • 09.10.2022 20:58
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    Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde HDP'li vekillerden provokasyon! Polis müdahalesinde HDP'li Habip Eksik'in bacağı kırıldı

    Bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 24'ncü yıl dönümünde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen terör seviciler arasında HDP’li vekiller de vardı. Abdullah Öcalan’ın yeğeni HDP’li Ömer Öcalan, polis teşkilatını hedef alarak "Bu teşkilatın yapılandırmasında rol oynayacağız" dedi. Provokasyona ‘dur’ diyen polisin müdahalesi sırasında yaşanan arbedede HDP’li vekil Habip Eksik’in bacağı kırıldı.

    Polis müdahalesinde HDP’li Habip Eksik’in bacağı kırıldı

    Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Suriye'den ayrılmasının yıl dönümünü kutlamak isteyen terör seviciler, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürüyüş düzenlenmek istedi.

    Vatandaşları provoke etmek isteyen HDP'de Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yapılan yürüyüş sonrası açıklamalarda bulundu.

    Öcalan, yaptığı açıklamada Türk polisini tehdit etmeye kalktı.

        "TEŞKİLATIN YAPILANDIRMASINDA ROL OYNAYACAĞIZ"
        Polis teşkilatının yapılandırmasında rol oynayacaklarını iddia eden HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, şu ifadeleri kullandı:

        "Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız."

        "BEN MİLLETVEKİLİYİM, EL KOL HAREKETİ YAPMA BANA"
        Aynı zamanda HDP'li Ömer Öcalan, polislerle kısa bir tartışma yaşadı.

        Öcalan, "Ben milletvekiliyim. El, kol hareketi yapma bana." diyerek tepki gösterdi.

        POLİS MÜDAHALE ETTİ
        HDP'nin öncülüğünde düzenlenmek istenen yürüyüşe polis ekipleri müdahale etti. HDP'li vekillerin de yer aldığı arbede sırasında, en az 20 kişi gözaltına alındı.
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            Haberler Güncel Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde HDP'li vekillerden provokasyon! Polis müdahalesinde HDP'li Habip Eksik'in bacağı kırıldı
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