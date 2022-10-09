Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde HDP'li vekillerden provokasyon! Polis müdahalesinde HDP'li Habip Eksik'in bacağı kırıldı

"Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız."

"BEN MİLLETVEKİLİYİM, EL KOL HAREKETİ YAPMA BANA"

Aynı zamanda HDP'li Ömer Öcalan, polislerle kısa bir tartışma yaşadı.