Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde HDP'li vekillerden provokasyon! Polis müdahalesinde HDP'li Habip Eksik'in bacağı kırıldı

Vatandaşları provoke etmek isteyen HDP'de Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yapılan yürüyüş sonrası açıklamalarda bulundu.
Öcalan, yaptığı açıklamada Türk polisini tehdit etmeye kalktı.
Vatandaşları provoke etmek isteyen HDP'de Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yapılan yürüyüş sonrası açıklamalarda bulundu.
Öcalan, yaptığı açıklamada Türk polisini tehdit etmeye kalktı.
"TEŞKİLATIN YAPILANDIRMASINDA ROL OYNAYACAĞIZ"
Polis teşkilatının yapılandırmasında rol oynayacaklarını iddia eden HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, şu ifadeleri kullandı:
"Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız."
"BEN MİLLETVEKİLİYİM, EL KOL HAREKETİ YAPMA BANA"
Aynı zamanda HDP'li Ömer Öcalan, polislerle kısa bir tartışma yaşadı.
Öcalan, "Ben milletvekiliyim. El, kol hareketi yapma bana." diyerek tepki gösterdi.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
HDP'nin öncülüğünde düzenlenmek istenen yürüyüşe polis ekipleri müdahale etti. HDP'li vekillerin de yer aldığı arbede sırasında, en az 20 kişi gözaltına alındı.
HDP'Lİ VEKİL'İN BACAĞI KIRILDI
HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in yaşanan arbede bacağının kırıldığı sonrasında hastaneye kaldırıldığı belirtildi.