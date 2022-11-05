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    • 05.11.2022 17:12
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    İzmir'de 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem! 5 KASIM 2022 KANDİLLİ- AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ! Depremler neden çok arttı?

    AFAD verilerine göre saat 16.26'da merkez üssü İzmir Buca olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sık sık deprem meydana gelmesinin ardından vatandaşlar oldukça endişeli. Peki, neden sık sık deprem oluyor? Depremler neden çok arttı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İzmir’de 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem!

    İzmir'de peş peşe yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar..

    SON DAKİKA 5 KASIM 2022 İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

    AFAD verilerine göre saat 16.26'da merkez üssü İzmir Buca olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    İzmir'de deprem! Korku dolu kaçış anları kamerada

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER

    PEŞ PEŞE DEPREMLER VATANDAŞI KORKUTTU

    5 Kasım itibariyle Muğla'da da meydana gelen deprem vatandaşları endişelendirmişti. Art arda meydana gelen sarsıntılar birçok kişiyi meraklandırdı. Mupğla depremi hakkında detayları aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

    NEDEN BU KADAR DEPREM OLUYOR?

    Bu birim yer değiştirme hareketlerini, hareketsiz görülen yerkabuğunda, üst mantoda oluşan konveksiyon akımları oluşturmakta, kayalar belirli bir deformasyona kadar dayanıklılık gösterebilmekte ve sonrada kırılmaktadır. İşte bu kırılmalar sonucu depremler oluşmaktadır.

        KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM EVLERİ YIKAR?

        4 büyüklüğünde deprem: Bu büyüklükteki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. 6 büyüklüğünde deprem: Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarakbüyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. 7 büyüklüğünde deprem: Bu büyüklükteki depremler binalarda büyük hasara neden olur.

        HANGİ İLDE DEPREM RİSKİ DAHA AZDIR?

        Türkiye'de dördüncü ve beşinci grupta yer alıp deprem riski düşük olan şehirlerimiz ise şunlar: Karaman, Kırklareli, Nevşehir, Aksaray, Konya, Edirne, Ankara, Niğde, Sinop, Giresun, Rize, Artvin, Trabzon ve Adana.
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        Haberler Güncel İzmir'de 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem! 5 KASIM 2022 KANDİLLİ- AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ! Depremler neden çok arttı?
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