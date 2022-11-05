İzmir'de 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem! 5 KASIM 2022 KANDİLLİ- AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ! Depremler neden çok arttı?

İzmir'de peş peşe yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar..
SON DAKİKA 5 KASIM 2022 İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre saat 16.26'da merkez üssü İzmir Buca olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
PEŞ PEŞE DEPREMLER VATANDAŞI KORKUTTU
5 Kasım itibariyle Muğla'da da meydana gelen deprem vatandaşları endişelendirmişti. Art arda meydana gelen sarsıntılar birçok kişiyi meraklandırdı. Mupğla depremi hakkında detayları aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.
NEDEN BU KADAR DEPREM OLUYOR?
Bu birim yer değiştirme hareketlerini, hareketsiz görülen yerkabuğunda, üst mantoda oluşan konveksiyon akımları oluşturmakta, kayalar belirli bir deformasyona kadar dayanıklılık gösterebilmekte ve sonrada kırılmaktadır. İşte bu kırılmalar sonucu depremler oluşmaktadır.