İzmir'de 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem! 5 KASIM 2022 KANDİLLİ- AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ! Depremler neden çok arttı?

PEŞ PEŞE DEPREMLER VATANDAŞI KORKUTTU

5 Kasım itibariyle Muğla'da da meydana gelen deprem vatandaşları endişelendirmişti. Art arda meydana gelen sarsıntılar birçok kişiyi meraklandırdı. Mupğla depremi hakkında detayları aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

NEDEN BU KADAR DEPREM OLUYOR?

Bu birim yer değiştirme hareketlerini, hareketsiz görülen yerkabuğunda, üst mantoda oluşan konveksiyon akımları oluşturmakta, kayalar belirli bir deformasyona kadar dayanıklılık gösterebilmekte ve sonrada kırılmaktadır. İşte bu kırılmalar sonucu depremler oluşmaktadır.