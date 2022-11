Başkan Erdoğan MÜSİAD EXPO’da önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Reep Tayyip Erdoğan, 19. MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı'nda önemli açıklamalar yaptı:

✔DERS ÇIKARMADILAR: Uluslararası toplumun salgın döneminde ortaya çıkan trajedilerden gereken dersleri çıkarmadığına üzülerek şahit oluyoruz. Özellikle ağızlarını her açtıklarında dünyanın geri kalanına, insan hakları ve özgürlük dersi veren Batılı kurumların ve ülkelerin bu vahim tablo karşısındaki kayıtsızlığı utanç vericidir.

✔ÖNCELİK FAKİR ÜLKELER: Sayın Antonio Guterres ile yaptığım konuşmada da dedim ki 'G20 Zirvesi'nde özellikle dünyada neler yapacağız, Rusya- Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte özellikle biz gelişmiş ülkelere mi bu tahıllı gübreyi göndereceğiz yoksa az gelişmiş, fakir, garip gureba ülkelere mi göndereceğiz bunun için orada bir adım atalım.' Kesinlikle az gelişmiş, fakir fukara ülkelere bu desteği verelim. Zira Sayın Putin görüşmemde bana şunu söyledi: 'Biz dedi ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere, Cibuti, Somali, Sudan buralara gönderelim.' Hemfikir olduk ve bunu da dedik G20'de geniş çaplı görüşelim. Mutabık kaldık. Yapmamız gereken de bu. İnşallah bu ayın 13-14'ünde Bali'de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız.

✔ZORLU MÜCADELENİN MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ: Amacımız Türkiye'yi yatırım, istihdam, ihracat, üretim ve cari fazla yoluyla büyüterek küresel ticaret ve finansman sisteminin sadece belirli odaklara hizmet eden cenderesinden kurtarmak. Bu doğrultuda yürütülen zorlu mücadelenin meyvelerini toplamaya başladık. Yaşanan her küresel kriz Türkiye'nin bu tercihinin ne kadar doğru olduğunu teyit ediyor.

✔ÇÖZÜM YOLLARINA BAKACAĞIZ: Son dönemde küresel krizi fırsata dönüştürme hususunda kat edilen mesafeyi, ihracat ve istihdam rakamlarında görüyoruz. Bununla birlikte enerji ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların üzerine gelişmiş ülkelerde giderek yayılan resesyonun eklenmesi işimizi güçleştiriyor. Bilhassa enerji kaynaklarına sahip ülkeler, küresel düzeydeki fiyat artışlarından sınırlı seviyede etkilendikleri için avantajlı duruma geçiyorlar. Resesyonla birlikte daralan pazarın daha çok bizim ihracat yaptığımız bölgelerde olmasının, ihracatçılarımızı zorlamaya başladığı anlaşılıyor. Ancak bizim asıl maharetimiz, böyle dönemlerde kendimize yeni çıkış yolları bulmamız değil mi? Öyleyse şikayet etmeyeceğiz. Hep birlikte çözüm yollarına bakacağız.