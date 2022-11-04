Başkan Erdoğan'dan 19. MÜSİAD EXPO'da önemli açıklamalar! Putin ile konuşmasını anlattı: Tahıl'da öncelik fakir ülkeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen 19. MÜSİAD EXPO'da önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
Her iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO'da 24 farklı sektörden 500'ün üzerinde firmanın ürün ve hizmetleri sergileniyor. Ülkemiz içinden ve dışından ilginin gayet yoğun olduğunu öğrendim. D8 büyükelçileri zirvesinin gerçekleştirilmesini takdirle karşıladım. Oldukça zengin içeriğe sahip fuarın hedeflerine ulaşacağına inanıyorum.
Dünyamız son 3 yıldır küresel salgınla başlayan ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle devam eden sancılı süreçten geçiyor. Tedarik zincirleriyle uluslararası ticaretteki tahribatı halen hissediyoruz. Pek çok ekonomi son 50-60 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla baş etmeye çalışıyor. Gıda, enerji ve hammadde fiyatlarının ekonomiler üzerindeki baskının bir müddet daha devam etmesi bekleniyor.
Krizi herkes çeşitli derecelerde hissetse de yıkıcı halini Afrika ve Asya'daki kırılgan devletlerdir. Milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar göz ardı edilmektedir. Sahra altındaki kardeşlerimizin çok kötü durumdaki halleri katlanamaz hal almıştır. Afrika'da bir lokma ekmeğe ulaşamayan her çocuğun acısı yüreklerimizi dağlıyor. Bu trajedilerin sona erdirilmesi noktasında maalesef kayda değer hiçbir çaba gösterilmiyor.
Özellikle ağızlarını her açıklarında dünyanın geri kalanına insan hakları ve özgürlük dersleri veren batılı kurum ve ülkelerin bu durum karşısındaki kayıtsızlığı utanç vericidir.
FAKİR ÜLKELERE ÜCRETSİZ TAHIL
Kesinlikle az gelişmiş ülkelere destek verelim. Zira Putin bana şunu söyledi "Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere gönderelim" dedi. Hem fikir olduk. Bunu da G20'de geniş çaplı görüşelim. Mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu, yapmamız gereken de bu. Bu ayın 13-14'ünde Bali'de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız. Avrupa'yı bahçe dünyanın geri kalanını vahşi otlar olarak tanımlayan zihniyetin bu şekilde davranmasına şaşırmıyoruz ama kabul de etmiyoruz.