Başkan Erdoğan'dan 19. MÜSİAD EXPO'da önemli açıklamalar! Putin ile konuşmasını anlattı: Tahıl'da öncelik fakir ülkeler

Afrika, Asya, Latin Amerikalılar ucuz işçi, Altın, petrolüyle bunlara hizmet ettiği ölçüde değerlidir. Böyle bir durum yoksa görkemli Avrupa bahçesini istila eden ayrık otundan ibarettir. İnsanı diline, ten rengine, ülkesine göre ayıran bu çarpık bakış açısını dünyamızı nasıl felakete sürüklediğini acı tecrübelerden biliyoruz.

İslam dünyasındaki kardeşlerimizin mağdurların çığlıklarına sağır kesilmesidir. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu hususta farkını ortaya koymaktadır ve koyacaktır.

Dünyanın milli gelire göre en fazla insani yardım yapan ülkesi olarak yeni bir adım atıyoruz. Özellikle ifade ettiğim gibi Karadeniz'deki tahıl koridorundan özellikle Afrika'daki ihtiyaç sahiplerinin daha fazla istifade etmesi için anlayış birliğine vardık. Somali, Cibuti, Sudan gibi ülkelere tahıl gemilerinin ulaşmasını temin edeceğiz. Somali halkına daha fazla destek vereceğiz. Bu noktada iş adamı derneği olmanın ötesine geçerek mazlumlara sahip çıkan MÜSİAD'ın çalışmalarını takdirle takip ediyorum.

Suriye İdlib'de 600 haneden oluşan MÜSİAD köyünü tamamlayan derneğimizi tebrik ediyorum.

Ülkemizin ekonomi politikasını yeniden inşa ettiğimiz süreçten geçiyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek küresel ticaret ve finansman sisteminin belli odaklara hizmet eden cenderesinden kurtarmaktır. Her küresel kriz Türkiye'nin bu tercihini ne kadar doğru olduğunu temin etmektedir.

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"ŞİKAYET ETMEYİP, ÇÖZÜM YOLLARINA BAKACAĞIZ"

İş dünyamızın yeni ürünler geliştirme ve yeni pazarlar bulma konusunda sergilediği başarı takdire şayandır. Son dönemde küresel krizi fırsata dönüştürme hususunda kat edilen mesafeyi ihracat rakamlarında görüyoruz. Enerji ve Emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların üzerine gelişmiş ülkelerde giderek yayılan resesyonun eklenmesi işimizi güçleştiriyor. Petrol, doğal gaz, kömür gibi kendine yeterli ülkeler küresel düzeydeki fiyat artışlarından sınırlı seviyede etkilendikleri için avantajlı duruma geçiyorlar. Kimi alanlarda bunun emarelerini görüyoruz. Bizim asıl maharetimiz böyle dönemlerde kendimize yeni çıkış yolları bulmak değil mi? Şikayet etmeyip, çözüm yollarına bakacağız.

"BİZİM PAZARIMIZ KOLAY KOLAY BİTMEZ"

Sanayimizin ana omurgasını temel ihtiyaç maddeleri oluşturuyor. İnsanlar yemekten, giyinmekten, günlük hayatları için temel ürünler almaktan vazgeçmeyecekleri için bizim pazarımız kolay kolay bitmez, küçülmez. Kaybettiğimiz avantajı bir başka yerde telafi etme fırsatı olduğunu söylüyorum.