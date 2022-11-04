Fondaş gazeteci Özlem Gürses'in 'Atatürk'ü anmıyor' yalanı kısa sürdü!





Moderatörlüğünü yaptığı bir programda konuğu Doğu Perinçek üzerinden, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşı 'Atatürk'ü anmıyor' yalanı ile hedef göstermeye çalıştı.

ÖZLEM GÜRES'İN İFTİRASI KISA SÜRDÜ | VIDEO

ATATÜRK'ÜN ADINI ANMIYOR İFTİRASI

Özlem Gürses sorduğu soruda "Burada enteresan bir beraberlik var. Sizin az önce 'Çiller Özel Örgütü' dediğiniz dönemin Başbakanı Sayın Tansu Çiller var, sizin 3 yanınızda. 2 yanınızda da bugüne kadar hiçbir hutbede şehitlerimizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk'ün adını anmayan bir Diyanet'in Sayın Başkanı Ali Erbaş var" ifadelerini kullandı.