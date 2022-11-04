Fondaş gazeteci Özlem Gürses'in 'Atatürk'ü anmıyor' yalanı kısa sürdü!

Daha öncede karikatürü gerçek sanarak çuvallayan fondaş gazeteci Özlem Gürses bir kez daha rezil oldu.
Moderatörlüğünü yaptığı bir programda konuğu Doğu Perinçek üzerinden, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşı 'Atatürk'ü anmıyor' yalanı ile hedef göstermeye çalıştı.
ÖZLEM GÜRES'İN İFTİRASI KISA SÜRDÜ | VIDEO
ATATÜRK'ÜN ADINI ANMIYOR İFTİRASI
Özlem Gürses sorduğu soruda "Burada enteresan bir beraberlik var. Sizin az önce 'Çiller Özel Örgütü' dediğiniz dönemin Başbakanı Sayın Tansu Çiller var, sizin 3 yanınızda. 2 yanınızda da bugüne kadar hiçbir hutbede şehitlerimizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk'ün adını anmayan bir Diyanet'in Sayın Başkanı Ali Erbaş var" ifadelerini kullandı.
ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM
Gürses'in iftira dolu sorusuna Perinçek ise "Çok iyi hissediyorum, şahane hissediyorum. Daha nasıl hissedeyim? Seviniyorum. Türkiye Togg otomobilini üretiyor" dedi.