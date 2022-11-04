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    • Güncel
    • 04.11.2022 23:22
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    • 05.11.2022 00:29
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    Fondaş gazeteci Özlem Gürses'in 'Atatürk'ü anmıyor' yalanı kısa sürdü!

    Fondaş gazeteci Özlem Gürses moderatörlüğünü yaptığı bir programda Doğu Perinçek'e sorduğu soru üzerinden Diyanet İşleri 'Atatürk'ü anmıyor' algısı oluşturmaya çalıştı. Gürses, "Burada enteresan bir beraberlik var. Sizin az önce 'Çiller Özel Örgütü' dediğiniz dönemin Başbakanı Sayın Tansu Çiller var, sizin 3 yanınızda. 2 yanınızda da bugüne kadar hiçbir hutbede şehitlerimizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk'ün adını anmayan bir Diyanet'in Sayın Başkanı Ali Erbaş var" ifadelerini kullandı. Ancak Gürses'in algı oluşturmaya çalıştığı programda Diyanet İşleri Erbaş ettiği duada Atatürk'ü andı.

    Fondaş Özlem Gürses yine rezil oldu!

    Daha öncede karikatürü gerçek sanarak çuvallayan fondaş gazeteci Özlem Gürses bir kez daha rezil oldu.



    Moderatörlüğünü yaptığı bir programda konuğu Doğu Perinçek üzerinden, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşı 'Atatürk'ü anmıyor' yalanı ile hedef göstermeye çalıştı.

    ÖZLEM GÜRES'İN İFTİRASI KISA SÜRDÜ | VIDEO

    ATATÜRK'ÜN ADINI ANMIYOR İFTİRASI
    Özlem Gürses sorduğu soruda "Burada enteresan bir beraberlik var. Sizin az önce 'Çiller Özel Örgütü' dediğiniz dönemin Başbakanı Sayın Tansu Çiller var, sizin 3 yanınızda. 2 yanınızda da bugüne kadar hiçbir hutbede şehitlerimizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk'ün adını anmayan bir Diyanet'in Sayın Başkanı Ali Erbaş var" ifadelerini kullandı.



    ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM
    Gürses'in iftira dolu sorusuna Perinçek ise "Çok iyi hissediyorum, şahane hissediyorum. Daha nasıl hissedeyim? Seviniyorum. Türkiye Togg otomobilini üretiyor" dedi.



        İFTİRASI KISA SÜRDÜ
        Dua sorusu üzerinden algı oluşturmaya çalışan Özlem Gürses'in yalanı kısa sürdü. Togg açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Başta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Paşa olmak üzere devletimizin kuruluşunda emeği geçen bütün büyüklerimizi saygı ile yad ediyoruz. Cümle geçmişteki şehitlerimizi gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Kabul eyle Yarabbi" dualarıyla açılmıştı.

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