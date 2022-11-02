Böyle riyakarlık görülmedi! '128 milyar dolar' müfterisi Kılıçdaroğlu 'tefeci ve faizci' dediği Londra'ya icazete gitti



Fotoğrafta: CHP Genel Merkezi'nin 10 Temmuz 2021 tarihli paylaşımı



RİYAKARLIKTA ZİRVE: "TEFECİ" DEDİĞİ LONDRA'DAN MEDET UMUYOR

Daha önce "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım. Alnımızın akıyla, beraber kurtaracağız" ifadeleriyle bir kara propaganda yürüten Kılıçdaroğlu, şimdilerde ise tefeci dediği Londra'dan medet umuyor.



Şu sıralar İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Temiz paranın girdiği sokaktan, kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra'dayım. Burada görüşeceğim bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları dünyada 5 Trilyon Dolar parayı yönetiyor. Halkımdan ricam, sabırla Kasım sonunu bekleyin" dedi.