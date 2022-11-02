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    • 03.11.2022 00:03
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    Böyle riyakarlık görülmedi! '128 milyar dolar' müfterisi Kılıçdaroğlu 'tefeci ve faizci' dediği Londra'ya icazete gitti

    CHP'nin ikiyüzlü siyaseti bir kez daha tescillendi... Daha önce Başkan Erdoğan ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef gösterip "128 milyar dolar" yalanını dolaşıma sokan, Londra'yı tefeci olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, şimdilerde ise yediğini yutan bir yaklaşım sergiliyor. İngiltere'de icazet seferinde bulunan CHP lideri, tefeci olarak tanımladığı Londra'ya icazete gitti. Siyasi müflislerin riyakar siyaseti böylelikle gözler önüne serildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’nun büyük riyakarlığı!

    ABD'ye düzenlediği icazet seferi fiyaskoya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 saatlik muamma tartışmalarının gölgesinde rotayı İngiltere'ye çevirdi.

    Londra'da çeşitli temaslara bulunan Kılıçdaroğlu, yine kendisinden beklendiği üzere dikkat çeken bir klavye operasyonuna soyundu.



    "BEN BU PARAYI BULACAĞIM"
    Geçtiğimiz günlerde Emniyet güçleri ve Jandarma'ya attığı kirli iftirayı savunan Kemal Kılıçdaroğlu, Londra'da olma sebebini "Temiz paranın girdiği sokaktan, kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim" ifadelerini kullanarak açıkladı.

    Burada bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları ile görüşeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, bu oluşumların 5 Trilyon Dolar parayı yönettiğini söyleyip, "Halkımdan ricam, sabırla Kasım sonunu bekleyin" dedi.



    Bu sözler CHP liderinin riyakar sözlerini de bir kez daha gözler önüne serdi.

    Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu ve saz ekibi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "128 milyar dolar nerede?" yalanını dolaşıma sokup, kara propaganda faaliyetleri yürütmüştü.



        Kılıçdaroğlu, "Sen ve damadınız el ele verdiniz 128 milyar doları Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz!" şeklinde skandal sözler sarf etmişti.

        Yurt dışındaki rezervlerin Türkiye'ye kazandırılmasında önemli bir rol oynayan Albayrak ise atılan bu iftirayı yargıya taşımış, CHP ve avaneleri tazminata mahkum olmuştu. Albayrak tazminatı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlamıştı.


        Fotoğrafta: CHP Genel Merkezi'nin 10 Temmuz 2021 tarihli paylaşımı

        RİYAKARLIKTA ZİRVE: "TEFECİ" DEDİĞİ LONDRA'DAN MEDET UMUYOR
        Daha önce "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım. Alnımızın akıyla, beraber kurtaracağız" ifadeleriyle bir kara propaganda yürüten Kılıçdaroğlu, şimdilerde ise tefeci dediği Londra'dan medet umuyor.

        Şu sıralar İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Temiz paranın girdiği sokaktan, kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra'dayım. Burada görüşeceğim bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları dünyada 5 Trilyon Dolar parayı yönetiyor. Halkımdan ricam, sabırla Kasım sonunu bekleyin" dedi.



        CHP'NİN İÇLER ACISI HALİ...
        Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin "Londra'ya selam vermemiz lazım" sözlerini hedef alıp, "Demek bu sözler boşuna değilmiş. Hazine'nin bu ay ve gelecek ay toplam 5 milyar 400 milyon dolar dış borç ödemesi var. Londra'daki bankerlere bu hükümet mecbur kalmış. Tefeci faizi ödeyerek onlara selam veriyor" ifadeleriyle algı dolu bir açıklamada bulunmuştu.

        Gelinen bu noktada tefeci olarak tanımladıkları Londra'dan medet uman CHP'nin içler acısı hali bir kez daha gözler önüne serildi.
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        Haberler Güncel Böyle riyakarlık görülmedi! '128 milyar dolar' müfterisi Kılıçdaroğlu 'tefeci ve faizci' dediği Londra'ya icazete gitti
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