Böyle riyakarlık görülmedi! '128 milyar dolar' müfterisi Kılıçdaroğlu 'tefeci ve faizci' dediği Londra'ya icazete gitti

ABD'ye düzenlediği icazet seferi fiyaskoya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 saatlik muamma tartışmalarının gölgesinde rotayı İngiltere'ye çevirdi.
Londra'da çeşitli temaslara bulunan Kılıçdaroğlu, yine kendisinden beklendiği üzere dikkat çeken bir klavye operasyonuna soyundu.
"BEN BU PARAYI BULACAĞIM"
Geçtiğimiz günlerde Emniyet güçleri ve Jandarma'ya attığı kirli iftirayı savunan Kemal Kılıçdaroğlu, Londra'da olma sebebini "Temiz paranın girdiği sokaktan, kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim" ifadelerini kullanarak açıkladı.
Burada bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları ile görüşeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, bu oluşumların 5 Trilyon Dolar parayı yönettiğini söyleyip, "Halkımdan ricam, sabırla Kasım sonunu bekleyin" dedi.
Bu sözler CHP liderinin riyakar sözlerini de bir kez daha gözler önüne serdi.
Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu ve saz ekibi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "128 milyar dolar nerede?" yalanını dolaşıma sokup, kara propaganda faaliyetleri yürütmüştü.