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    • Güncel
    • 25.10.2022 12:49
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    • 25.10.2022 12:49
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    Oğuzhan Uğur'un programında ucuz propaganda! Dezenformasyon yasasını eleştirdiler, Almanya'yı övdüler: Gerçekler ortaya çıktı

    Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programında 'dezenformasyonla mücadele' yasası ele alındı. Programda muhalif isimler yer alırken, sosyal medya yürütülen dezenformasyon göz ardı edilerek yasa tek taraflı olarak eleştiri yağmuruna tutuldu. Programda Almanya'da basın özgürlüğünün en üst düzeyde yaşandığı dile getirilirken, ortaya çıkan bilgiler bu ifadeleri yalanladı.

    Oğuzhan Uğur’un programında ucuz propaganda

    Dün akşam Youtube'de Oğuzhan Uğur sunuculuğunda Mevzular Açık Mikrofon programında, sosyal medya yasası ele alındı. Programa katılan konuklar ve dinleyiciler içerisinde muhalif isimleri baskınlığı dikkat çekti. Uğur Dündar, Okan Bayülgen, Ece Üner, Özlem Gürses, Candaş Tolga Işık, Haluk Levent, Cüneyt Özdemir, Taylan Yıldız ile Murat Hattatoğlu, Çağdaş Çelik ve Levent Eraslan konuk olduğu programa onlarca sosyal medya fenomeni katıldı. Yasa tek taraflı ele alınarak 'sosyal medya düzenlemesi' adı altında sert eleştirilere hedef oldu.

    ALMANYA BASIN ÖZGÜR YALANI
    Programda çok sayıda yanlış ve kasıtlı dezenformatif bilgi paylaşıldı. Bu paylaşımlardan en çarpıcı olanı ise; Almanya'da basının tamamen tarafsız ve bağımsız hareket edebilimesi yönündeki açıklama oldu. Tepkiyle karşılan bu sözlere karşı; bir soyal medya kullanıcıs şu paylaşımda bulundu; Almanya'da basına hiç karışılmıyormuş, Babala TV yayınından bunu öğreniyoruz. Almanya'da şu an Alman devletinin Ukrayna politikasına (Ukrayna değil aslında NATO) aykırı yayın yapan tüm medya kuruluşlarının lisansları 1 günde imha edildi. Muhabirleri yargılanıyor (Hapisle)

    PAYLAŞIMLAR SİLDİRİLDİ
    Avrupa'da AB devletlerinin politikasına aykırı yayın yapabilecek siteler, kanallar, bloglar, twitter hesapları yasaklı, kapatılmış durumda. Bu yetmiyor,bir şekilde halk bunlara ulaşabilir diye arama motorlarından bile sildirdiler. Paylaşımlardan da silindi.

    RUS KANALI YASAKLANDI
    Rusya'nın Ukrayna'na yönelik askeri harekatı başlatmasının ardından; Almanya radyo ve televizyon yayınları yayın düzenleyici kurumu, Rus haber kanalı Russia Today'in (RT) Almanca yayınlarını yasakladı. Kurum, RT DE'yi yasaklama kararı için gerekli yayın lisansına sahip olmamasını gerekçe gösterdi.

        İSTİHBARAT PEŞLERİNDE
        2018 yılında yapılan araştırmaya göre; Alman istihbarat örgütü BND'nin iki yıldır AB sınırları dışında, şüphelendiği gazetecilerin telefon ve internet iletişimini dinleme ve izlemesi Alman gazetecilerin tepkisine neden oluyor.

        BND'nin basın özgürlüğünü ve iletişimin gizli olması hakkını ihlal ettiğini savunan Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, basın özgürlüğü açısından tartışma yaratan kanuna itiraz için Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Söz konusu uygulamanın sadece yabancı gazetecileri değil, başka ülkelerdeki meslektaşlarıyla ortak çalışan Alman araştırmacı gazetecileri de kısıtlamasından kaygı duyuluyor.

        SALDIRIYA UĞRADILAR
        Alman medyasında en çok tartışılan ve sahada çalışanları da doğrudan tehdit eden bir diğer durum, giderek artan sözlü ve fiziki saldırılar. 2018 yılında; Alman Gazeteciler Sendikası'nın (DJV) verilerine göre, geçen yıl en az 22 gazeteci sokakta çalışırken saldırıya uğradı. Söz konusu saldırıların hemen hepsi ise sağ popülist ve ırkçı grupların etkinlikleri kapsamında oldu.
            TSK’ya kimyasal silah iftirasına tepki: Alçakça
            Haberler Güncel Oğuzhan Uğur'un programında ucuz propaganda! Dezenformasyon yasasını eleştirdiler, Almanya'yı övdüler: Gerçekler ortaya çıktı
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