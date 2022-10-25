Oğuzhan Uğur'un programında ucuz propaganda! Dezenformasyon yasasını eleştirdiler, Almanya'yı övdüler: Gerçekler ortaya çıktı

ALMANYA BASIN ÖZGÜR YALANI

Programda çok sayıda yanlış ve kasıtlı dezenformatif bilgi paylaşıldı. Bu paylaşımlardan en çarpıcı olanı ise; Almanya'da basının tamamen tarafsız ve bağımsız hareket edebilimesi yönündeki açıklama oldu. Tepkiyle karşılan bu sözlere karşı; bir soyal medya kullanıcıs şu paylaşımda bulundu; Almanya'da basına hiç karışılmıyormuş, Babala TV yayınından bunu öğreniyoruz. Almanya'da şu an Alman devletinin Ukrayna politikasına (Ukrayna değil aslında NATO) aykırı yayın yapan tüm medya kuruluşlarının lisansları 1 günde imha edildi. Muhabirleri yargılanıyor (Hapisle)

PAYLAŞIMLAR SİLDİRİLDİ

Avrupa'da AB devletlerinin politikasına aykırı yayın yapabilecek siteler, kanallar, bloglar, twitter hesapları yasaklı, kapatılmış durumda. Bu yetmiyor,bir şekilde halk bunlara ulaşabilir diye arama motorlarından bile sildirdiler. Paylaşımlardan da silindi.