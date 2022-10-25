Oğuzhan Uğur'un programında ucuz propaganda! Dezenformasyon yasasını eleştirdiler, Almanya'yı övdüler: Gerçekler ortaya çıktı

Dün akşam Youtube'de Oğuzhan Uğur sunuculuğunda Mevzular Açık Mikrofon programında, sosyal medya yasası ele alındı. Programa katılan konuklar ve dinleyiciler içerisinde muhalif isimleri baskınlığı dikkat çekti. Uğur Dündar, Okan Bayülgen, Ece Üner, Özlem Gürses, Candaş Tolga Işık, Haluk Levent, Cüneyt Özdemir, Taylan Yıldız ile Murat Hattatoğlu, Çağdaş Çelik ve Levent Eraslan konuk olduğu programa onlarca sosyal medya fenomeni katıldı. Yasa tek taraflı ele alınarak 'sosyal medya düzenlemesi' adı altında sert eleştirilere hedef oldu.
ALMANYA BASIN ÖZGÜR YALANI
Programda çok sayıda yanlış ve kasıtlı dezenformatif bilgi paylaşıldı. Bu paylaşımlardan en çarpıcı olanı ise; Almanya'da basının tamamen tarafsız ve bağımsız hareket edebilimesi yönündeki açıklama oldu. Tepkiyle karşılan bu sözlere karşı; bir soyal medya kullanıcıs şu paylaşımda bulundu; Almanya'da basına hiç karışılmıyormuş, Babala TV yayınından bunu öğreniyoruz. Almanya'da şu an Alman devletinin Ukrayna politikasına (Ukrayna değil aslında NATO) aykırı yayın yapan tüm medya kuruluşlarının lisansları 1 günde imha edildi. Muhabirleri yargılanıyor (Hapisle)
PAYLAŞIMLAR SİLDİRİLDİ
Avrupa'da AB devletlerinin politikasına aykırı yayın yapabilecek siteler, kanallar, bloglar, twitter hesapları yasaklı, kapatılmış durumda. Bu yetmiyor,bir şekilde halk bunlara ulaşabilir diye arama motorlarından bile sildirdiler. Paylaşımlardan da silindi.
RUS KANALI YASAKLANDI
Rusya'nın Ukrayna'na yönelik askeri harekatı başlatmasının ardından; Almanya radyo ve televizyon yayınları yayın düzenleyici kurumu, Rus haber kanalı Russia Today'in (RT) Almanca yayınlarını yasakladı. Kurum, RT DE'yi yasaklama kararı için gerekli yayın lisansına sahip olmamasını gerekçe gösterdi.