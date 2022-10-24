Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.10.2022 00:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2022 00:30
    ABONE OL

    CHP'nin 'çökme' siyaseti tek tek deşifre oluyor! Bir 'köstebek' itirafı daha: "AK Parti'nin projeleri Kılıçdaroğlu'na sızdırılıyor"

    CHP yandaşı mangır Halk TV'de konuşan Kadri Gürsel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin projelerini önceden öğrenerek erken adım attığını söyledi. Son 'başörtüsü' çıkışıyla ilgili bilgi veren Gürsel, "CHP Genel Başkanı'na istihbarat, haber taşınıyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP yandaşı Özlem Gürses ve Barış Terkoğlu, Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdırıldığını itiraf etmişti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve takoz siyasetinin öncüsü CHP'nin 'çökme' siyasetinin deşifresi...

    takvim.com.tr
    Projeler Kılıçdaroğlu’na sızdırılıyor

    Ucuz çıkarlar peşine düşüp, yalan, kara propaganda ve manipülasyonla Türk siyasetini kirleten Cumhuriyet Halk Partisi, her seferinde takoz olduğu hükümetin icraatlerine son zamanlarda çökmek için elinden geleni yapıyor.

    Fondaş gazeteci Kadri Gürsel'den 'köstebek' itirafı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KYK borcu, otomobilde ÖTV düzenlemesi, icra affı, tarımsal destek paketi, fatura düzenlemesi ve sosyal konut gibi AK Parti'nin imza işlerinden rol çalıp, "Biz söyledik, yaptılar" diyerek algı operasyonuna girişmişti.



    Bu gelişmenin ardından 'köstebek' iddiaları gündeme gelmiş, CHP yandaşı gazeteciler Özlem Gürses ve Barış Terkoğlu itiraf etmişti.

    Mangır medyasının önemli aktörlerinden biri olan Halk TV'de yayınlanan programda konuşan Kadri Gürsel de AK Parti içerisinden Kılıçdaroğlu ve CHP'ye bilgi sızdırıldığını söyledi.

    Kadri Gürsel, Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin projelerini önceden öğrenerek erken adım attığını söyledi. Son 'başörtüsü' çıkışından bilgi veren Gürsel, "CHP Genel Başkanı'na istihbarat, haber taşınıyor" dedi.

    Gürsel sözlerinin devamında, "Recep Tayyip Erdoğan belli ki bu hamleyi hazırlıyordu. Bu böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasa önerisine reaksiyon olarak alelacele ortaya getirilmiş bir fikir değil. CHP Genel Başkanı'na istihbarat, haber taşınıyor. Bu adıma birkaç gün kala da 'gel bu işi kanun teklifi ile kılık kıyafet özgürlüğüne güvence getirelim' diyerek sözlüyor" ifadelerini kullandı.



    CHP GENEL MERKEZİ TEYİTLİ 'KÖSTEBEK' BİLGİSİ: "ÖNCEDEN ÖĞRENMİŞLER"
    Geçtiğimiz günlerde de CHP yandaşı Özlem Gürses ve Barış Terkoğlu, Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdırıldığını itiraf etmişti.

    Terkoğlu, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamasında, "Bugün Abdülkadir Selvi bir yazı yazdı. Bir sızıntı mı var? Bu başlığı kullandı. Kılıçdaroğlu'nun çıkışını daha önceki örneklerde olduğu gibi AK Parti'nin hazırlıklarını CHP'nin önceden öğrenmesine bağladı. Aylardır bu AK Parti'de yapılan bir çalışma. Hak ve özgürlüklerin konduğu, kritik anayasal düzenlemelerin olacağı bir çalışma. Bugün CHP Genel Merkezi ile konuştuğumda, gerçekten bu konuda bir haberleri olmuş ve bir strateji üzerine düşünmüşler. Bu strateji üzerine de AK Parti'den önce hak ve özgürlükler üzerine kendilerince böyle bir açılım yapma kararı almışlar. Aslında Kılıçdaroğlu'nun o çalışması, CHP Genel Merkezi'nin en az 2 aydır üzerinde çalıştığı bir meseleymiş. Biz bugün pat diye önümüzde düşmüş gibi görüyoruz ama aylardır çalışıyorlarmış." diyerek Kılıçdaroğlu'nun ucuz tiyatrosunu ifşa etmişti.



        ÖZLEM GÜRSES'TEN İTİRAF
        CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, gelişmelere ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu.

        Kılıçdaroğlu'nun bürokratlardan bilgi aldığını ve AK Parti'nin hayata geçireceği projeleri önceden öğrendiğini ifade eden Gürses, "Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor. KYK borçlarının silinmesi ve ÖTV gelişmeleri buna örnek" diye konuşmuştu.



        KILIÇDAROĞLU-KÖSTEBEK AĞI
        CHP liderinin, hükümetin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgileri kimden aldığı merak edilirken, işte "Kılıçdaroğlu-köstebek" ilişkisinin serüveni;

        Varan 1: KYK borçları

        Kılıçdaroğlu-köstebek ilişkisinin ilk meyvesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları oldu. Hükümet KYK borç faizlerinin silinmesini mayıs ayı itibariyle gündeme aldı. Hükümetteki ilgili bakanlar konuyla ilgili çalışmaya başladı. Nihai karar 27 Haziran'da Bakanlar Kurulu toplantısında masaya geldi. Saat 14.00'da başlayıp 18.00'da biten toplantıda bazı bakanlar borçların tamamının silinmesini önerdi. Kabine tutanaklarında da bu görüşmeler kayıt altına alındı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilgili bakanlıklara çalışma başlatmalarını istedi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları görüşüp faizlerin silinmesi konusunda mutabakata varıldı. Tam bu arada sahneye çıkan Kılıçdaroğlu 10 Temmuz'da sosyal medya üzerinden "Gençlere sesleniyorum. Faizli KYK borçlarını ödemeyin!" çağrısı yaptı.

        Varan 2: ÖTV

        Köstebek ilişkisinde ikinci perde otomobilde ÖTV düzenlemesi öncesi aralandı. Hükümet, motorlu araçlarda ÖTV indirimi yetkisinin Cumhurbaşkanı'na devri için düzenleme hazırladı. Temmuz ayında son rötuşları yapılan düzenleme 26 Temmuz gecesi yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildi.

        Tebliğ Resmi Gazete'de yayınlanmadan 2 saat önce evinin mutfağında apar topar kamera karşısına geçen Kılıçdaroğlu vatandaşlara şöyle seslendi: "Araba almayın ÖTV'yi indireceğiz."

        Varan 3: İcra affı

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakanlıklardaki derin takibini ortaya koyan son bomba "1000 liranın altındaki icralık borçların affı" ile ilgili çalışma oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan çalışma kapsamında ilk toplantı 7 Haziran 2022 Dikmen'de gerçekleştirildi. Saat 12'de başlayan Toplantıya Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, , Ulaştırma Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetimi ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin ile Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Arabacı katıldı. İlk görüşmede düzenlemeyle ilgili yol haritası çıkarılarak ilerleyen günlerde teknik görüşmelere geçildi. 27 Temmuz'da aynı adreste saat 15.00'da başlayan toplantıya Maliye Bakanlıkığının yanı sıra Aile Bakanlığı, İcra İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu, Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar ve katıldı. Bu toplantının ardından süreç daha da hızlandı.

        28-29 Temmuz'da iki toplantı daha yapıldı. 29 Temmuz'daki toplantıya ilgili bakanlık temsilcilerinin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilileri ile 10'dan fazla Varlık Yönetim Şirketinin temsilcisi katıldı. Ağustos ayında da toplantılar sürdü. 10 Ağustos'ta ilgili bakanlıkların bürokratları bir araya geldi. 17 Ağustos'taki toplantı ise bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında gerçekleşti. Düzenlemeye ilişkin yasa tasarısı hazırlıklarına başlanınca Kılıçdaroğlu'dan "nokta atışı" bir video daha geldi.

        Bakanlıklar, daire başkanlıkları, kurulları ve Varlık Yönetim Şirketi temsilcilerinin 80 günlük çalışmasını Genel Merkez'de çektiği 5 dakikalık bir videoyla sahiplenmeye kalkan Kılıçdaroğlu, vatandaşlara "Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarınızı ödemeyin" çağrısı yaptı. Bu nokta atışı çıkış "Kılıçdaroğlu hükümetin atacağı adımları önceden haber alıp gündeme getiriyor" iddiasını güçlendirdi.

        A HABER'DE GÜNDEME GELDİ
        AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında hükümetin atacağı yeni adımların CHP'ye nasıl sızdığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

        Bürokrasi içinde hala az da olsa FETÖ'cü isimlerin olduğunu söyleyen Çelik, bazı bürokratların politize olduğunun da altını çizmişti.

        Çelik açıklamasında, "CHP'de önce ben söyledim diyerek ön alıp bu açıklamaları yapıyor. Yasama ile kanun tekliflerinde ilgili bakanlıkların görüşü alınır. Ama bazı konularda birden çok bakanlığın fikrine başvurulur. Bakanlığın görüşü alınıyor derken burada altta çalışan kurumlar da dahil oluyor. Ama belli ki burada sızıntılar var. Başka tarafa bunlar servis ediliyor. Kılıçdaroğlu da bunları alıp kendi yapmış gibi kullanıyor." demişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan Yusuf İslam konserini izledi
        Haberler Güncel CHP'nin 'çökme' siyaseti tek tek deşifre oluyor! Bir 'köstebek' itirafı daha: "AK Parti'nin projeleri Kılıçdaroğlu'na sızdırılıyor"
            SON DAKİKA