CHP'nin 'çökme' siyaseti tek tek deşifre oluyor! Bir 'köstebek' itirafı daha: "AK Parti'nin projeleri Kılıçdaroğlu'na sızdırılıyor"

Ucuz çıkarlar peşine düşüp, yalan, kara propaganda ve manipülasyonla Türk siyasetini kirleten Cumhuriyet Halk Partisi, her seferinde takoz olduğu hükümetin icraatlerine son zamanlarda çökmek için elinden geleni yapıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KYK borcu, otomobilde ÖTV düzenlemesi, icra affı, tarımsal destek paketi, fatura düzenlemesi ve sosyal konut gibi AK Parti'nin imza işlerinden rol çalıp, "Biz söyledik, yaptılar" diyerek algı operasyonuna girişmişti.
Bu gelişmenin ardından 'köstebek' iddiaları gündeme gelmiş, CHP yandaşı gazeteciler Özlem Gürses ve Barış Terkoğlu itiraf etmişti.
Mangır medyasının önemli aktörlerinden biri olan Halk TV'de yayınlanan programda konuşan Kadri Gürsel de AK Parti içerisinden Kılıçdaroğlu ve CHP'ye bilgi sızdırıldığını söyledi.
Kadri Gürsel, Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin projelerini önceden öğrenerek erken adım attığını söyledi. Son 'başörtüsü' çıkışından bilgi veren Gürsel, "CHP Genel Başkanı'na istihbarat, haber taşınıyor" dedi.
Gürsel sözlerinin devamında, "Recep Tayyip Erdoğan belli ki bu hamleyi hazırlıyordu. Bu böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasa önerisine reaksiyon olarak alelacele ortaya getirilmiş bir fikir değil. CHP Genel Başkanı'na istihbarat, haber taşınıyor. Bu adıma birkaç gün kala da 'gel bu işi kanun teklifi ile kılık kıyafet özgürlüğüne güvence getirelim' diyerek sözlüyor" ifadelerini kullandı.
CHP GENEL MERKEZİ TEYİTLİ 'KÖSTEBEK' BİLGİSİ: "ÖNCEDEN ÖĞRENMİŞLER"
Geçtiğimiz günlerde de CHP yandaşı Özlem Gürses ve Barış Terkoğlu, Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdırıldığını itiraf etmişti.
Terkoğlu, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamasında, "Bugün Abdülkadir Selvi bir yazı yazdı. Bir sızıntı mı var? Bu başlığı kullandı. Kılıçdaroğlu'nun çıkışını daha önceki örneklerde olduğu gibi AK Parti'nin hazırlıklarını CHP'nin önceden öğrenmesine bağladı. Aylardır bu AK Parti'de yapılan bir çalışma. Hak ve özgürlüklerin konduğu, kritik anayasal düzenlemelerin olacağı bir çalışma. Bugün CHP Genel Merkezi ile konuştuğumda, gerçekten bu konuda bir haberleri olmuş ve bir strateji üzerine düşünmüşler. Bu strateji üzerine de AK Parti'den önce hak ve özgürlükler üzerine kendilerince böyle bir açılım yapma kararı almışlar. Aslında Kılıçdaroğlu'nun o çalışması, CHP Genel Merkezi'nin en az 2 aydır üzerinde çalıştığı bir meseleymiş. Biz bugün pat diye önümüzde düşmüş gibi görüyoruz ama aylardır çalışıyorlarmış." diyerek Kılıçdaroğlu'nun ucuz tiyatrosunu ifşa etmişti.