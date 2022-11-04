HDP’li Garo Paylan Bakan Özer'e saldırdı: "Bıyık bırakmışsınız"





Bunun üzerine Bakan Özer, "Yazıklar olsun sana, benim vücudumdaki tasarruflar seni ilgilendirmez. Bunun hakkında konuşmak züldür. Siz hayal kırıklığısınız. Size gülüyorum. Sizin yaptığınız her şey özgürce bizim yaptığımız her şey biat ilişkisi öyle mi?" dedi.

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