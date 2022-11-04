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    • 04.11.2022 09:09
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    HDP’li Garo Paylan Bakan Özer'e saldırdı: "Bıyık bırakmışsınız"

    Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, “Bu yıl maalesef etrafınızda olan herkes gibi bıyık bırakmışsınız” ifadelerine ilişkin, “Yazıklar olsun sana, benim vücudumdaki tasarruflar seni ilgilendirmez. Bunun hakkında konuşmak züldür. Siz hayal kırıklığısınız” cevabını verdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    HDP’li Garo Paylan haddini aştı!

    Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özeri, bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda sunumun ardından bütçe görüşmeleri, muhalefet milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüşlerini bildirmesiyle devam ediyor.

    HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçeye ilişkin görüşünü belirttiği esnada, "Geçtiğimiz yıl buraya geldiniz. Pek çok vaatte bulundunuz. Ben de size 'eleştirel düşünceyi öne başa koyun' dedim. Sunumunuzda böyle bir şey görmedim. Ben size bunu dedim ama pirince giderken eldeki bulgurdan olmuşum." diyerek Özer'i suçladı.


    "ETRAFINIZDA OLAN HERKES GİBİ BIYIK BIRAKMIŞSINIZ"


        Bakan Özer üzerinden hükümet ve Kabine üyelerini hedef alan Paylan, "Tek adam rejiminin bir sembolü var. Geçtiğimiz yıl siz bıyıksızdınız. Tam biat etmemiştiniz. Bu yıl maalesef etrafınızda olan herkes gibi bıyık bırakmışsınız. Bunun bir sembolü. Hangi müdüre gitsem hangi okula gitsem bıyık bırakmamış okul müdürleri bıyık bırakmışlar. Biat etme sanatı" ifadelerini kullandı.



        Bunun üzerine Bakan Özer, "Yazıklar olsun sana, benim vücudumdaki tasarruflar seni ilgilendirmez. Bunun hakkında konuşmak züldür. Siz hayal kırıklığısınız. Size gülüyorum. Sizin yaptığınız her şey özgürce bizim yaptığımız her şey biat ilişkisi öyle mi?" dedi.

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