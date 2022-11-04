HDP’li Garo Paylan Bakan Özer'e saldırdı: "Bıyık bırakmışsınız"

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özeri, bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda sunumun ardından bütçe görüşmeleri, muhalefet milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüşlerini bildirmesiyle devam ediyor.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçeye ilişkin görüşünü belirttiği esnada, "Geçtiğimiz yıl buraya geldiniz. Pek çok vaatte bulundunuz. Ben de size 'eleştirel düşünceyi öne başa koyun' dedim. Sunumunuzda böyle bir şey görmedim. Ben size bunu dedim ama pirince giderken eldeki bulgurdan olmuşum." diyerek Özer'i suçladı.
"ETRAFINIZDA OLAN HERKES GİBİ BIYIK BIRAKMIŞSINIZ"