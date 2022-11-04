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    • 04.11.2022 10:32
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    • 04.11.2022 11:11
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    DEAŞ'lı terörist "Abu Zeyd" kod adlı Al Sumaidai hakkında dava açıldı! Müebbet isteniyor

    Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden terörist "Abu Zeyd" kod adlı Al Sumaidai hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    AJANSLAR
    DEAŞ’lı teröriste müebbet talebi!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'de yakalandığını açıkladığı DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai hakkındaki soruşturma tamamlandı. Terörist hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Bashar Ghazal Al Sumaidai hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. İddianamede Al Sumaidai'nin eşi Makaram Taha Ali ile eylemlerde kullanılan silahları nakliyle yetkili Azzam Ali Husseın Al-neama hakkında da dava açıldı.

    DAVA AÇILDI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Bashar Ghazal Al Sumaidai'nin örgütün en son sözde lideri olan Abdullah Kardaş'ın ölümüne müteakip Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin raporlarına konu olacak şekilde örgütün yeni lideri olarak açıklandığı, örgütün basın yayın organlarında şüphelinin isminin ön plana çıkarıldığı belirtildi. Sumaidai'nin yakalanmasının ardından yakalanan Azzam Ali Husseın Al-neama ve Makaram Taha Ali Ali'nin soruşturmaları da bu dosyaya eklendi. Şüpheli Azzam Ali Husseın Al-neama'nın "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "DAEŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, Al Sumadai'nin eşi Makaram Taha Ali'nin de "DEAŞ silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla yargılanması istendi. İddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

    İSTANBUL'DA YAKALANMIŞTI
    İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, DEAŞ'ın sözde liderlerinden ve Bağdadi ile Kureyşi'nin hocası diye belirtilen "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'ye girdiğini tespit etti.

    Bunun üzerine ekipler, Türkiye'ye girdikten sonra şüphelinin yakalanması için il il nerede olabileceğine ilişkin yürüttükleri çalışmalar neticesinde yaklaşık 7 ay önce Sarıyer ilçesinde bir evin adresini belirledi.

        KILIKTAN KILIĞA GİRDİ
        Burada teknik ve fiziki takibini sürdüren polisler, Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin sakalını kestiğini, peruk ve gözlük takarak kılık değiştirerek sokaklara çıktığını tespit etti.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla zanlı gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        TAKİP EDİLDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI
        Terörist Sumaidai'nin DEAŞ içinde önemli bir konumda olan, örgüt içerisinde daha önce Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı görevini üstlendiği belirtilmişti.

        TERÖRİSTİN TAKİP EDİLME ANLARI | İZLE

        Daha sonra verdiği fetvalarla örgütün dünyadaki eylemlerine yön verdiği, örgüt liderlerinden Kureyşi ve Bağdadi'nin de hocalığını yaptığı vurgulanan Sumaidai'nin İstanbul'da takip edildiği görüntüler ortaya çıktı.

        Görüntülerde peruk taktığı görülen Sumaidai'nin yolda yürürken sık sık arkasını kontrol etmesi dikkat çekti.

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