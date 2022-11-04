DEAŞ'lı terörist "Abu Zeyd" kod adlı Al Sumaidai hakkında dava açıldı! Müebbet isteniyor

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Bashar Ghazal Al Sumaidai'nin örgütün en son sözde lideri olan Abdullah Kardaş'ın ölümüne müteakip Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin raporlarına konu olacak şekilde örgütün yeni lideri olarak açıklandığı, örgütün basın yayın organlarında şüphelinin isminin ön plana çıkarıldığı belirtildi. Sumaidai'nin yakalanmasının ardından yakalanan Azzam Ali Husseın Al-neama ve Makaram Taha Ali Ali'nin soruşturmaları da bu dosyaya eklendi. Şüpheli Azzam Ali Husseın Al-neama'nın "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "DAEŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, Al Sumadai'nin eşi Makaram Taha Ali'nin de "DEAŞ silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla yargılanması istendi. İddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İSTANBUL'DA YAKALANMIŞTI

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, DEAŞ'ın sözde liderlerinden ve Bağdadi ile Kureyşi'nin hocası diye belirtilen "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'ye girdiğini tespit etti.