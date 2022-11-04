ABD'li Insider dergisinden dikkat çeken Türkiye ve Başkan Erdoğan analizi: Rolü ve etkisi artıyor! Erdoğan'ın sırrı...

Rusya bu haftanın başında Ukrayna'nın Karadeniz'de gerçekleştirdiği saldırılar nedeni ile tahıl anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden patlak veren tahıl krizi için tekrar devreye girdi ve hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
ERDOĞAN VE PUTİN'DEN PEŞ PEŞE MESAJLAR
Dünyanın tahıl ihracatı konusunda rahat bir nefes almasını sağlayan ilk açıklama yine Başkan Erdoğan'dan geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğünü ve tahıl anlaşmasının devam edeceğini tüm dünyaya duyurdu.