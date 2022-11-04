ABD'li Insider dergisinden dikkat çeken Türkiye ve Başkan Erdoğan analizi: Rolü ve etkisi artıyor! Erdoğan'ın sırrı...

Erdoğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra bir açıklama da Rusya Devlet Başkanı Putin yaptı ve "Ukrayna topraklarından Türkiye'ye tahıl tedarikine, Türkiye'nin bir bütün olarak çatışmadaki tarafsızlığını ve Türkiye'nin yeteneklerini göz önünde bulundurarak gelecekte hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Türkiye'nin tahıl işleme endüstrisi ve Başkan Erdoğan'ın çabaları en yoksul ülkelerin çıkarlarını sağlamayı amaçladı. Burada hiçbir şüphemiz yok ve her halükarda Türkiye ile işbirliğine devam edeceğiz" dedi.