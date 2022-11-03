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    • Güncel
    • 03.11.2022 09:37
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    • 03.11.2022 09:50
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    Rus generallerin 'nükleer kıyamet' toplantısı: Ne zaman ve nasıl kullanacağız?

    Türkiye'nin arabulucuğuyla tahıl anlaşmasına dönen Rusya'da savaşın gidişatına etki edecek bir toplantı gerçekleşti. Amerikalı yetkililer, toplantıda Rus generallerin 'nükleer silah' seçeneğinin ne zaman ve nasıl kullanacaklarını tartıştığı açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmadığı toplantıya dair değerlendirmede bulunan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Son aylarda, nükleer silah kullanımıyla ilgili, potansiyelin yükseldiğine ilişkin artan bir kaygıya sahibiz." ifadelerini kullandı.

    ’Nükleer kıyamet’ toplantısı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından geçen sürede silahlı çatışmalar ülkenin doğusunda şiddetle devam ediyor. 'Nükleer silah' seçeğinin güçlü olarak konuşulduğu dönemd Moskova'da Ekim ayında gerçekleştirilen buluşmanın detayları ise, tüyler ürpertici.

    PUTİN DAHİL OLMADI
    Amerikan CBS News kanalına konuşan iki ABD'li yetkili ise, Rus askeri yetkililerin geçen ay Ukrayna'daki savaşta nasıl ve ne zaman nükleer silah kullanabileceklerini görüştüklerini söyledi. ABD'ye göre bu görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil olmadı.

    Beyaz Saray yetkilileri de geçtiğimiz aylarda nükleer silahların kullanılması ihtimaliyle ilgili kaygılarının arttığını bildirdi. Ancak Rusya'nın nükleer kullanmaya hazırlandığına yönelik bir işaret görmediklerini de ekledi.

    Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Batı'yı 'kasıtlı olarak konuyu gündeme taşımakla' suçlamıştı.

    'BU BİR BLÖF DEĞİL'
    Eylül ayı sonlarında ise Putin, nükleer silah ve Batı karşıtı retoriği yükseltti ve Rusya'yı ve Ukrayna'da işgal edilen bölgeleri 'korumak için her aracın masada olduğunu' söylemeye başladı.

        Putin, "Bu bir blöf değil" dedi ve Rus silahlarının NATO cephaneliğindekilerden çok daha gelişmiş olduğunu ileri sürerek Batı'yı 'nükleer şantaj yapmakla' suçladı.

        PENTAGON'DAN İLK YORUM
        Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD medyasında yer alan 'Rus generallerin nükleer silah kullanmayı tartıştıklarına' yönelik haberleri şöyle yorumladı: "Son aylarda [nükleer silah kullanımıyla ilgili] potansiyelin yükseldiğine ilişkin artan bir kaygıya sahibiz."

        KİRLİ BOMBA İDDİASI
        Rusya'nın Ukrayna savaşında sahada yaşadığı kayıplar, nükleer silah tehdidini daha çok zikretmesini de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz haftalarda Moskova, Ukrayna ordusunun radyoaktif madde içeren 'kirli bomba' kullanabileceği iddiasında bulunmuştu.

            Batı ve Ukrayna ise iddianın, söz konusu içeriğe sahip bombaların kullanılması halinde suçu baştan Kiev'in üzerine atma amacı taşıdığını dile getirmiş ve iddiaları reddetmişti.

            RUSYA'NIN NÜKLEER DOKTRİNİ
            Nükleer silahların hangi durumda kullanılabileceği hakkında ise Moskova'da birden çok görüş dile getiriliyor. Geçen hafta Rus ordusunun rutin nükleer tatbikatı sırasında, düşmanın nükleer saldırısına nasıl misilleme yapılacağı da senaryolar arasındaydı.

            Putin, Rusya'nın nükleer doktrininin bu silahların yalnızca savunma amaçlı kullanılabileceği konusunda net bir görüşe sahip.

                'DEVLETİN VARLIĞINA YÖNELİK TEHDİT'
                Ancak Salı günü, Rusya Güvenlik Konseyi'nin başkan yardımcısı Dimitri Medvedev, Rusya'nın nükleer doktrininin başka bir unsurunu gündeme getirdi:

                Buna göre Rusya, devletin varlığına yönelik tehdit karşısında da nükleer kullanabilir. Medvedev, Ukrayna'nın daha önceden sahip olduğu tüm bölgeleri yeniden ele geçirmek istediğine dikkat çekerek, bunun "devletin varlığına yönelik tehdit" teşkil ettiğini ileri sürdü.

                'FÜZE KRİZİ'NDEN BU YANA BİR İLK
                ABD Başkanı Joe Biden ise Ekim ayı başında yaptığı açıklamada, dünyada nükleer savaş riskinin 1962'deki Küba Füze Krizi'nden beri ilk kez bu kadar yükseldiğini söylemişti.
                    Ortak yayında duyurdu: Togg, yeni santral ve gaz rezervi...
                    Haberler Güncel Rus generallerin 'nükleer kıyamet' toplantısı: Ne zaman ve nasıl kullanacağız?
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