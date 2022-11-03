Rus generallerin 'nükleer kıyamet' toplantısı: Ne zaman ve nasıl kullanacağız?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından geçen sürede silahlı çatışmalar ülkenin doğusunda şiddetle devam ediyor. 'Nükleer silah' seçeğinin güçlü olarak konuşulduğu dönemd Moskova'da Ekim ayında gerçekleştirilen buluşmanın detayları ise, tüyler ürpertici.

PUTİN DAHİL OLMADI

Amerikan CBS News kanalına konuşan iki ABD'li yetkili ise, Rus askeri yetkililerin geçen ay Ukrayna'daki savaşta nasıl ve ne zaman nükleer silah kullanabileceklerini görüştüklerini söyledi. ABD'ye göre bu görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil olmadı.