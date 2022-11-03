Rus generallerin 'nükleer kıyamet' toplantısı: Ne zaman ve nasıl kullanacağız?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından geçen sürede silahlı çatışmalar ülkenin doğusunda şiddetle devam ediyor. 'Nükleer silah' seçeğinin güçlü olarak konuşulduğu dönemd Moskova'da Ekim ayında gerçekleştirilen buluşmanın detayları ise, tüyler ürpertici.
PUTİN DAHİL OLMADI
Amerikan CBS News kanalına konuşan iki ABD'li yetkili ise, Rus askeri yetkililerin geçen ay Ukrayna'daki savaşta nasıl ve ne zaman nükleer silah kullanabileceklerini görüştüklerini söyledi. ABD'ye göre bu görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil olmadı.
Beyaz Saray yetkilileri de geçtiğimiz aylarda nükleer silahların kullanılması ihtimaliyle ilgili kaygılarının arttığını bildirdi. Ancak Rusya'nın nükleer kullanmaya hazırlandığına yönelik bir işaret görmediklerini de ekledi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Batı'yı 'kasıtlı olarak konuyu gündeme taşımakla' suçlamıştı.