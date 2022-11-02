Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Tayfun füzesi sonrası Cenk ve Gezgin müjdesi





YUNANLARI ÜRKÜTMEYE BAŞLADI

Son uzun menzilli füze testimiz savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısında çok önemli. Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı. Devam eden bir süreçte onun mesafisini 561 km'den daha da uzatmak istiyoruz. Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanlıları ürkütmeyi başladı.