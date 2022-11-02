Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Tayfun füzesi sonrası Cenk ve Gezgin müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda yerli ve milli sanayiye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunurken Cenk ismindeki yeni füzenin müjdesini verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
YUNANLARI ÜRKÜTMEYE BAŞLADI
Son uzun menzilli füze testimiz savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısında çok önemli. Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı. Devam eden bir süreçte onun mesafisini 561 km'den daha da uzatmak istiyoruz. Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanlıları ürkütmeyi başladı.
Cenk ve Gezgin gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz. Bunu içeride ve dışarıdan engellemelere rağmen savunma sanayimizi buralara getirdik. 2023 yılında milli muharip uçak hangardan çıkacak. Hürjet, Kızılelma şu anda hızla devam ediyor.