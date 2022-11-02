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    • 03.11.2022 01:50
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    • 03.11.2022 01:55
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Tayfun füzesi sonrası Cenk ve Gezgin müjdesi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli ve milli savunma sanayii ürünleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Tayfun" testinin Yunanistan'ı çıldırttığını belirtirken "Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanlıları ürkütmeyi başladı" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca "Cenk ve Gezgin gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz." dedi.

    Erdoğan’dan Tayfun sonrası Cenk ve Gezgin müjdesi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda yerli ve milli sanayiye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunurken Cenk ismindeki yeni füzenin müjdesini verdi.

    Başkan Erdoğan'dan Tayfun füzesi sonrası Cenk ve Gezgin müjdesi

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:



    YUNANLARI ÜRKÜTMEYE BAŞLADI
    Son uzun menzilli füze testimiz savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısında çok önemli. Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı. Devam eden bir süreçte onun mesafisini 561 km'den daha da uzatmak istiyoruz. Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanlıları ürkütmeyi başladı.




    Cenk ve Gezgin gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz. Bunu içeride ve dışarıdan engellemelere rağmen savunma sanayimizi buralara getirdik. 2023 yılında milli muharip uçak hangardan çıkacak. Hürjet, Kızılelma şu anda hızla devam ediyor.




        "YUNANİSTAN'IN AKLINI BAŞINA ALMASI GEREKİYOR"
        Yunanistan son dönemde Türkiye'ye yönelik izlediği tutumu kabul etmek mümkün değil. Biz de sessiz ve tepkisiz kalamayız. Laf üretmek yerine biz iş üreteceğiz. Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor. Tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını öğrenmeleri lazım.
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