Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | CANLI İZLE

Geçmişte uzun yıllar boyunca Güney Asya'da üretilen uyuşturucunun Avrupa'ya sevk merkezi ve pazarı olan Türkiye, artık bu kirli kanalları önemli ölçüde tıkamıştır. Hem yakalanan uyuşturucu miktarı hem cezaevine atılan uyuşturucu satıcısı bakımından rekor başarılara sahibiz. Bu hakikate rağmen hem güvenlik güçlerimizi hem de ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını, onun atadığı İçişleri Bakanını ilzam ederek kendine siyasi alan açtıklarını sananlar, uyuşturucu baronlarına hizmet etmektedir. Meclis kürsüsünde, uyuşturucu satıcılarından ve organ tacirlerinden vergi alarak ülke ekonomisini kurtaracağını hem de defalarca tekrarlayarak, ciddi ciddi anlatan bu zatın hezeyanlarına artık şaşırmayı bile bıraktık. Genel başkanı böyle yapan partinin milletvekilleri boş durur mu? Onlar da Yalova'da mahkeme basıp hakimlere hakaret ederek, bu milletin değil, ya teröristlerin ya hırsızların safında olduklarını göstermişlerdir."

"DİLSİZ ŞEYTAN DA OLMAYACAĞIZ"

Güvenlik güçlerinin, milletin huzuru ve özellikle uyuşturucuyla mücadeledeki fedakarlığının, böylesine ucuz siyaset oyunlarına meze yapılmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Milletimizin irfanına havale ettiğimiz, bu tür iftiralara aldırmadan, gençlerimizi her türlü tehdide karşı korumak için elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz. Böyle bir konuyla huzurunuzda bulunmaktan gerçekten üzüntü duyuyorum ama bu tür saldırılar karşısında susmak da dilsiz şeytan olmayı gerektirir. Biz dilsiz şeytan da olmayacağız." dedi.

Türkiye'de huzuru kökleştirme çabalarından bir diğer önceliklerinin de insanı sadece fiziki değil, aynı zamanda dijital zorbalıklara karşı da güvenlik altına almak olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnternetin ve buna bağlı mecraların çoğalması, hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra siber suçlara ve yeni suçlu tiplerine de yol veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Giderek asimetrik bir tehdit kaynağı haline gelen dijital terör, insanımızın huzuru ve haysiyeti ile devletimizin güvenliğini de hedef alıyor. Hiçbir sınırın ve etik kuralın olmadığı sosyal medya mecralarından yayılan sahte, yalan ve iftiralarla her gün binlerce kişi linç ediliyor, hedef gösteriliyor. Milyonların hayatı kararıyor. Evinde, iş yerinde, sokakta koruduğumuz insanımızı dijital dünyanın dehlizlerinde tek başına çaresiz bırakamayız. Türkiye, dünyada en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkedir. FETÖ'den bölücü terör örgütüne, Türkiye düşmanı pek çok karanlık odak, bu mecraları ülkemizi karıştırmak, insanımızı birbirine kışkırtmak, sosyal kaos oluşturmak için istismar etmektedir.

Terörün hedefleri açısından Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur. Türkiye gibi benzer tehditlerle yüzleşen gelişmiş ülkelerin siber suçlara ve terör propagandasına karşı çeşitli adımlar attığını görüyoruz. Kısa süre önce Meclisimizin takdiriyle hayata geçen yasal düzenlemenin, ülkemizin dijital teröre karşı hukuk ve demokrasi zemininde yürüttüğü mücadeleyi daha da kolaylaştıracağına eminim. İnsanımızın, demokrasimizin ve devletimizin güvenliği noktasında gereken her türlü adımı atmakta en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. Afet ve göç yönetimi gibi bu alanlarda sahip olduğumuz birikimi, ülkemizi ve milletimizi gelecekteki muhtemel tehlikelere karşı daha iyi korumak için geliştirmeye devam edeceğiz."