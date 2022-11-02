Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | CANLI İZLE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
"Grup ve parti yönetimimizde yaptığımız değişiklikleri paylaşmak istiyorum. Grup başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyorum. Mahir Ünal arkadaşımıza Meclisimize, partimize ve ülkemize yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'na da Belgin Uygun'u görevlendirdik.
Detaylar gelecek...
BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ VE KILIÇDAROĞLU'NUN İFTİRALARI
Başkan Erdoğan'ın Başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliğine ilişkin önemli detaylar vermesi bekleniyor.
ERDOĞAN TBMM'Yİ İŞARET ETMİŞTİ
Öte yandan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emniyet güçlerine yönelik 'uyuşturucu' iftirasına da yanıt verecek.
Erdoğan dün katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert ifadelerle yanıt vermiş ve TBMM'de yapacağı konuşmayı işaret etmişti.
Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun öncelikli hedeflerinden birinin de ülkede huzurun kökleştirilmesi olduğunu, bunun için de insan hak ve özgürlükleriyle can ve mal güvenliğinin her türlü fiili ve potansiyel tehdide karşı güvence altına alınmasına önem verdiklerini söyledi.
Dün yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı'nın, şefkat ve merhamet yüzyılı olacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bunun teminatı sizlersiniz. Şehir ve kara yolu güvenliği gibi klasik hizmetleri zaten en iyi şekilde sürdürüyoruz. Konvansiyonel güvenlik sistemimizi nitelikli insan gücüyle, yeni uzmanlık birimleriyle, teknik kapasitesiyle daha da geliştiriyoruz. Asıl üzerinde yoğunlaştığımız alanlardan biri, gençlerimizin terör ve uyuşturucu gibi belalara karşı korunmasıdır. Bizim ne terör örgütlerine ne uyuşturucu baronlarına ne sapkın ideolojik akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız vardır. Siyasetin içinde olup da hükümetimizi, iktidarımızı cari açığını özellikle uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim.
Zira şu anda iktidarımızın uyuşturucuyla mücadele etmekten başka herhangi bir şeyi olmadığı gibi o tür kaynaklardan esinlenerek ülkeyi büyütmek gibi bir derdi de yoktur. Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler. Bunu da böyle bilin. Sizlerin bu gurur gününde girmeyi hiç istemediğim bir hususta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının güvenlik güçlerimize dün attığı bu iftirayı cevaplandırmayı Cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumun bir gereği gördüğüm için değinmek mecburiyetinde kalıyorum."
"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE DÜNYAYA ÖRNEĞİZ"
Erdoğan, "Türkiye'nin geçmişte, en iğrenç, en alçak iftiralarla ülkenin seçilmiş başbakanını darağacına gönderecek kadar pespayeleşen tek parti devri zihniyetinin hezeyanlarına maruz kaldığını" belirterek, "Şu anda siz kalkıp da Güneydoğu'da, Doğu'nun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette ve bu tür bir iftirada bulunamazsınız. Bu tür uyuşturucu köklerini toplayan teşkilat işte karşımda. Böyle bir teşkilatı, siz nasıl olur da 'Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor.' dersiniz. Bu ne insafsızlıktır? Bu ne vicdansızlıktır?" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, yarın partisinin TBMM'deki grup toplantısında bu konuya ilişkin çok daha farklı bir konuşma yapacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Çünkü bu hazmedilir bir şey değil. Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara. Polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle, emniyet güçlerimizin canları pahasına yürüttüğü uyuşturucuyla mücadeleyi hiçe sayarak, yalanlar ve iftiralar üzerinden benzer bir oyunun peşindedir. Halbuki biz, Batı ülkelerinin baş edemedikleri için resmen serbest bıraktıkları uyuşturucuyla mücadelede dünyaya örnek olacak bir başarıya sahibiz. Uyuşturucu satıcılarına öylesine göz açtırmıyoruz ki cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin üçte birinden fazlasını oluşturan 117 bini bu suçtan demir parmaklıklar arkasındadır. Sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına karşı en küçük bir müsamahamız olmadığını bizzat İçişleri Bakanımız en çarpıcı ifadelerle defalarca söylemiştir.