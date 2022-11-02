Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.11.2022 12:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2022 12:14
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | CANLI İZLE

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    "Grup ve parti yönetimimizde yaptığımız değişiklikleri paylaşmak istiyorum. Grup başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyorum. Mahir Ünal arkadaşımıza Meclisimize, partimize ve ülkemize yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'na da Belgin Uygun'u görevlendirdik.

    Detaylar gelecek...

    BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ VE KILIÇDAROĞLU'NUN İFTİRALARI
    Başkan Erdoğan'ın Başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliğine ilişkin önemli detaylar vermesi bekleniyor.

    ERDOĞAN TBMM'Yİ İŞARET ETMİŞTİ
    Öte yandan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emniyet güçlerine yönelik 'uyuşturucu' iftirasına da yanıt verecek.

    Erdoğan dün katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert ifadelerle yanıt vermiş ve TBMM'de yapacağı konuşmayı işaret etmişti.

    Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun öncelikli hedeflerinden birinin de ülkede huzurun kökleştirilmesi olduğunu, bunun için de insan hak ve özgürlükleriyle can ve mal güvenliğinin her türlü fiili ve potansiyel tehdide karşı güvence altına alınmasına önem verdiklerini söyledi.

    Dün yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı'nın, şefkat ve merhamet yüzyılı olacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Bunun teminatı sizlersiniz. Şehir ve kara yolu güvenliği gibi klasik hizmetleri zaten en iyi şekilde sürdürüyoruz. Konvansiyonel güvenlik sistemimizi nitelikli insan gücüyle, yeni uzmanlık birimleriyle, teknik kapasitesiyle daha da geliştiriyoruz. Asıl üzerinde yoğunlaştığımız alanlardan biri, gençlerimizin terör ve uyuşturucu gibi belalara karşı korunmasıdır. Bizim ne terör örgütlerine ne uyuşturucu baronlarına ne sapkın ideolojik akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız vardır. Siyasetin içinde olup da hükümetimizi, iktidarımızı cari açığını özellikle uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim.

    Zira şu anda iktidarımızın uyuşturucuyla mücadele etmekten başka herhangi bir şeyi olmadığı gibi o tür kaynaklardan esinlenerek ülkeyi büyütmek gibi bir derdi de yoktur. Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler. Bunu da böyle bilin. Sizlerin bu gurur gününde girmeyi hiç istemediğim bir hususta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının güvenlik güçlerimize dün attığı bu iftirayı cevaplandırmayı Cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumun bir gereği gördüğüm için değinmek mecburiyetinde kalıyorum."

    "UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE DÜNYAYA ÖRNEĞİZ"
    Erdoğan, "Türkiye'nin geçmişte, en iğrenç, en alçak iftiralarla ülkenin seçilmiş başbakanını darağacına gönderecek kadar pespayeleşen tek parti devri zihniyetinin hezeyanlarına maruz kaldığını" belirterek, "Şu anda siz kalkıp da Güneydoğu'da, Doğu'nun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette ve bu tür bir iftirada bulunamazsınız. Bu tür uyuşturucu köklerini toplayan teşkilat işte karşımda. Böyle bir teşkilatı, siz nasıl olur da 'Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor.' dersiniz. Bu ne insafsızlıktır? Bu ne vicdansızlıktır?" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, yarın partisinin TBMM'deki grup toplantısında bu konuya ilişkin çok daha farklı bir konuşma yapacağını belirterek, şunları kaydetti:

    "Çünkü bu hazmedilir bir şey değil. Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara. Polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle, emniyet güçlerimizin canları pahasına yürüttüğü uyuşturucuyla mücadeleyi hiçe sayarak, yalanlar ve iftiralar üzerinden benzer bir oyunun peşindedir. Halbuki biz, Batı ülkelerinin baş edemedikleri için resmen serbest bıraktıkları uyuşturucuyla mücadelede dünyaya örnek olacak bir başarıya sahibiz. Uyuşturucu satıcılarına öylesine göz açtırmıyoruz ki cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin üçte birinden fazlasını oluşturan 117 bini bu suçtan demir parmaklıklar arkasındadır. Sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına karşı en küçük bir müsamahamız olmadığını bizzat İçişleri Bakanımız en çarpıcı ifadelerle defalarca söylemiştir.

        Geçmişte uzun yıllar boyunca Güney Asya'da üretilen uyuşturucunun Avrupa'ya sevk merkezi ve pazarı olan Türkiye, artık bu kirli kanalları önemli ölçüde tıkamıştır. Hem yakalanan uyuşturucu miktarı hem cezaevine atılan uyuşturucu satıcısı bakımından rekor başarılara sahibiz. Bu hakikate rağmen hem güvenlik güçlerimizi hem de ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını, onun atadığı İçişleri Bakanını ilzam ederek kendine siyasi alan açtıklarını sananlar, uyuşturucu baronlarına hizmet etmektedir. Meclis kürsüsünde, uyuşturucu satıcılarından ve organ tacirlerinden vergi alarak ülke ekonomisini kurtaracağını hem de defalarca tekrarlayarak, ciddi ciddi anlatan bu zatın hezeyanlarına artık şaşırmayı bile bıraktık. Genel başkanı böyle yapan partinin milletvekilleri boş durur mu? Onlar da Yalova'da mahkeme basıp hakimlere hakaret ederek, bu milletin değil, ya teröristlerin ya hırsızların safında olduklarını göstermişlerdir."

        "DİLSİZ ŞEYTAN DA OLMAYACAĞIZ"
        Güvenlik güçlerinin, milletin huzuru ve özellikle uyuşturucuyla mücadeledeki fedakarlığının, böylesine ucuz siyaset oyunlarına meze yapılmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Milletimizin irfanına havale ettiğimiz, bu tür iftiralara aldırmadan, gençlerimizi her türlü tehdide karşı korumak için elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz. Böyle bir konuyla huzurunuzda bulunmaktan gerçekten üzüntü duyuyorum ama bu tür saldırılar karşısında susmak da dilsiz şeytan olmayı gerektirir. Biz dilsiz şeytan da olmayacağız." dedi.

        Türkiye'de huzuru kökleştirme çabalarından bir diğer önceliklerinin de insanı sadece fiziki değil, aynı zamanda dijital zorbalıklara karşı da güvenlik altına almak olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnternetin ve buna bağlı mecraların çoğalması, hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra siber suçlara ve yeni suçlu tiplerine de yol veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Erdoğan şöyle devam etti:

        "Giderek asimetrik bir tehdit kaynağı haline gelen dijital terör, insanımızın huzuru ve haysiyeti ile devletimizin güvenliğini de hedef alıyor. Hiçbir sınırın ve etik kuralın olmadığı sosyal medya mecralarından yayılan sahte, yalan ve iftiralarla her gün binlerce kişi linç ediliyor, hedef gösteriliyor. Milyonların hayatı kararıyor. Evinde, iş yerinde, sokakta koruduğumuz insanımızı dijital dünyanın dehlizlerinde tek başına çaresiz bırakamayız. Türkiye, dünyada en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkedir. FETÖ'den bölücü terör örgütüne, Türkiye düşmanı pek çok karanlık odak, bu mecraları ülkemizi karıştırmak, insanımızı birbirine kışkırtmak, sosyal kaos oluşturmak için istismar etmektedir.

        Terörün hedefleri açısından Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur. Türkiye gibi benzer tehditlerle yüzleşen gelişmiş ülkelerin siber suçlara ve terör propagandasına karşı çeşitli adımlar attığını görüyoruz. Kısa süre önce Meclisimizin takdiriyle hayata geçen yasal düzenlemenin, ülkemizin dijital teröre karşı hukuk ve demokrasi zemininde yürüttüğü mücadeleyi daha da kolaylaştıracağına eminim. İnsanımızın, demokrasimizin ve devletimizin güvenliği noktasında gereken her türlü adımı atmakta en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. Afet ve göç yönetimi gibi bu alanlarda sahip olduğumuz birikimi, ülkemizi ve milletimizi gelecekteki muhtemel tehlikelere karşı daha iyi korumak için geliştirmeye devam edeceğiz."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Nebati: Turizmde hedef 44 milyar dolar gelir
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | CANLI İZLE
            SON DAKİKA