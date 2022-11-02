SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine krizi çözdü! Rusya tahıl koridoruna devam ediyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan tahıl krizini çözdüğü gibi sonrasında geçtiğimiz günlerde Rusya'nın tahıl koridorunden çıkması krizini de çözdü.
Başkan Erdoğan yine krizi çözdü VİDEO
KORUMASI NOT YAZILI KAĞIDI UZATTI
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmasının sonlarına doğru koruması Emniyet Müdürü Muhsin Köse bir not uzattı. Başkan Erdoğan, notu okuduktan sonra salonla ve ekranları başındaki milyonlarla müjdeli haberi paylaştı.
Erdoğan, şunları söyledi:
"TAHIL SEVKİYATI PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDECEK"
"Sözlerime son vermeden önce şimdi yeni bir müjde de şu. Sayın Putin'le dün yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini belirtti.
"BAY KEMAL KÜRSEL ÇALIŞIYORUZ"
Evet, Bay Kemal görüyorsun; bölgesel çalışmıyoruz. Küresel çalışıyoruz ve aynen bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz.