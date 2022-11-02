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    • 02.11.2022 13:44
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine krizi çözdü! Rusya tahıl koridoruna devam ediyor

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan tahıl krizini çözdüğü gibi sonrasında geçtiğimiz günlerde Rusya'nın tahıl koridorunden çıkması krizini de çözdü. Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşmasının sonlarına doğru koruması Muhsin Köse'nin ilettiği kağıdı okuduktan sonra müjdeyi verdi: Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine iki ülkenin bakanları görüştü. Bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatı daha önce olduğu gibi devam edecek. Başkan Erdoğan, Putin'i nasıl ikna ettiğini soran gazetecilere ise "Onu bana bırakın, önce Biden'a sonra size anlatacağım" dedi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, "Tahıl koridoru anlaşmasına dönüyoruz" açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
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    Başkan Erdoğan yine krizi çözdü

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan tahıl krizini çözdüğü gibi sonrasında geçtiğimiz günlerde Rusya'nın tahıl koridorunden çıkması krizini de çözdü.

    Başkan Erdoğan yine krizi çözdü VİDEO

    KORUMASI NOT YAZILI KAĞIDI UZATTI
    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmasının sonlarına doğru koruması Emniyet Müdürü Muhsin Köse bir not uzattı. Başkan Erdoğan, notu okuduktan sonra salonla ve ekranları başındaki milyonlarla müjdeli haberi paylaştı.

    Erdoğan, şunları söyledi:

    "TAHIL SEVKİYATI PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDECEK"
    "Sözlerime son vermeden önce şimdi yeni bir müjde de şu. Sayın Putin'le dün yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini belirtti.

    "BAY KEMAL KÜRSEL ÇALIŞIYORUZ"
    Evet, Bay Kemal görüyorsun; bölgesel çalışmıyoruz. Küresel çalışıyoruz ve aynen bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

        "İLK ETAPTA AFRİKA'NIN FAKİR FUKARA ÜLKELERİNE GİDECEK"
        Ve Sayın Putin'le de mutabık kaldığımız gibi öncelikle Afrika'nın fakir fukara garip gureba ülkelerine bu koridoru işletecek Somali, Cibuti ve Sudan'ı ilk etapta ele almayı o da bize tavsiye etti. Bunu da yapacağız. "

        "KİEV'DEN GARANTİ ALDIK ANLAŞMAYA DÖNÜYORUZ"
        Başkan Erdoğan'ın tahıl krizinin çözüldüğü yönündeki sözleri sonrası Rusya Savunma Bakanlığı da anlaşmaya geri döndüklerini duyurarak, "Tahıl koridoru anlaşmasına dönüyoruz, Kiev'den yazılı garanti aldık" açıklamasında bulundu.

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