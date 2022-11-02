SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine krizi çözdü! Rusya tahıl koridoruna devam ediyor

"İLK ETAPTA AFRİKA'NIN FAKİR FUKARA ÜLKELERİNE GİDECEK"

Ve Sayın Putin'le de mutabık kaldığımız gibi öncelikle Afrika'nın fakir fukara garip gureba ülkelerine bu koridoru işletecek Somali, Cibuti ve Sudan'ı ilk etapta ele almayı o da bize tavsiye etti. Bunu da yapacağız. "