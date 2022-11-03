Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! ÖDEMELER BU SENE YAPILACAK! 2023 Mazot ve gübre desteğine ZAM! Mazot ve gübre desteği ne kadar, ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek olan mazot gübre desteği öne çekildi. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? MAzot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler...
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak, hububat üreten çiftçilere 2022 yılı dönemine ait mazot ve gübre destekleri 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödenecek. Bu nedenle kasım veya aralık ayında ödemelerin yapılması bekleniyor.
Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanarak müjdeyi verdi;
"Çiftçilerimize yaptığımız desteklerin ödemesini öne çekiyoruz. Mazot ve gübre desteklerini 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız."