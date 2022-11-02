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Tahıl anlaşması için Putin'i nasıl ikna etti? Başkan Erdoğan açıkladı: "Onu bana bırakın önce Biden'a sonra size anlatacağım"

Tahıl anlaşması için Putin'i nasıl ikna etti? Başkan Erdoğan açıkladı: "Onu bana bırakın önce Biden'a sonra size anlatacağım"
02.11.2022 15:18

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan tahıl krizini çözdüğü gibi sonrasında geçtiğimiz günlerde Rusya'nın tahıl koridorunden çıkması krizini de çözdü. Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşmasının sonlarına doğru koruması Muhsin Köse'nin ilettiği kağıdı okuduktan sonra müjdeyi verdi: Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine iki ülkenin bakanları görüştü. Bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatı daha önce olduğu gibi devam edecek. Başkan Erdoğan, Putin'i nasıl ikna ettiğini soran gazetecilere ise "Onu bana bırakın, önce Biden'a sonra size anlatacağım" dedi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, "Tahıl koridoru anlaşmasına dönüyoruz" açıklamasında bulundu.

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