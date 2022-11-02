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    • 02.11.2022 13:01
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nu "yuh"layan grubu susturdu: Bize yakışmaz

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili geçmiş yıllarda söylediği "bir metrelik bez parçası" sözlerini hatırlattığı sırada konuşmasını izleyen ziyaretçiler Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı. Başkan Erdoğan ise "Yok, yok, yok sakın. O, onlara kalsın. Bize yakışmaz. Bize yakışmaz" diyerek grubu susturdu.

    Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu yuhalatmadı

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konularla ilgili açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, konuşması sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuhalayan grubu da susturdu.

    "BİR METRELİK BEZ PARÇASI' DİYEN SEN DEĞİL MİYDİN?
    Erdoğan "Bu teklifin başörtüsü meselesini bir daha açılmamak üzere milletimizin gündeminden çıkartma yanında muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum. Hadi görelim bakalım. Teklif görüşmeleri başlayınca kimin demokrasiden özgürlüklerden ve aileden kimin de faşizmden ve sapkınlıktan yana olduğu görülecektir.

    Bizim beklentimiz siyasi görüşü ve partisi ne olursa olsun milletimizin iradesini temsilen Meclis'te bulunan her milletvekilinin ben inanıyorum ki bu teklifi destekleyeceğidir.

    Bilhassa başörtüsünü Bay Kemal sana sesleniyorum "bir metrelik bez parçası" diyerek aşağılayan sen değil miydin? Sen bunları unutturmaya çalışıyorsun ama televizyonların arşivleri bunları unutturmuyor." ifadelerini kullandıktan sonra izleyenler arasından "Yuhhh" sesleri yükseldi.

        "BİZE YAKIŞMAZ"
        Başkan Erdoğan ise gruba dönerek "Yok, yok, yok sakın. O, onlara kalsın. Bize yakışmaz. Bize yakışmaz. Biraz sonra geleceğim daha farklı şeyler var. Oralarla bunlara biz hep hukuk dersi vereceğiz hem ahlak dersi vereceğiz. Hem de şimdi kurulacak bu aile kurumunun dersini vereceğiz. " diyerek grubu susturdu.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nu "yuh"layan grubu susturdu: Bize yakışmaz
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