"BİZE YAKIŞMAZ"

Başkan Erdoğan ise gruba dönerek "Yok, yok, yok sakın. O, onlara kalsın. Bize yakışmaz. Bize yakışmaz. Biraz sonra geleceğim daha farklı şeyler var. Oralarla bunlara biz hep hukuk dersi vereceğiz hem ahlak dersi vereceğiz. Hem de şimdi kurulacak bu aile kurumunun dersini vereceğiz. " diyerek grubu susturdu.