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    • Güncel
    • 01.11.2022 23:40
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    • 01.11.2022 23:58
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet seferinin rotaları belli oldu! Kasım'da İngiliz'den Aralık'ta Alman'dan yiyecek

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, icazet turuna hız kesmeden devam ediyor. ABD'deki icazet turu fiyasko ile sonuçlanan ve sır kayıp 8 saatte 'hamburger yemeye gittim' diyen Kılıçdaroğlu bu sefer İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Ayriyetten Aralık ayında Almanya'ya gitmesi bekleniyor.

    Kılıçdaroğlu’nın icazet programı belli oldu!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Ankara'dan THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu, VIP Salonu'nda bir süre dinlendi.



    Kılıçdaroğlu ile beraberindekiler, THY'nin 1983 sefer sayılı uçağıyla saat 20.25'te İngiltere'ye hareket etti.



    EKİBİYLE BERABER İCAZET SEFERİNDE
    CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Denizli Gençlik Kolları Üyesi Gamze Kaya da Londra'ya gitti.



        PROGRAMI BELLİ OLDU
        Kılıçdaroğlu'nun 2-4 Kasım'da yenilikçi teknoloji fonları başta olmak üzere sürdürülebilir, iklime dost ve katma değeri yüksek yatırımlarıyla dikkati çeken kurum ve kuruluşlar ile yeşil, doğa dostu dönüşümü de içine alan yatırımcı ağları ve önde gelen bağımsız yatırımcı fon temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.



        CHP Lideri Kılıçdaroğlu, görüşmelerinde, Türkiye'ye yönelik olası nitelikli yatırımları muhataplarıyla ve yatırım uzmanlarıyla değerlendirecek ve partisinin bakış açısını paylaşacak.



        EKİBİYLE BERABER İCAZET SEFERİNDE
        CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Denizli Gençlik Kolları Üyesi Gamze Kaya da Londra'ya gitti.



            AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
            AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "Bilim adamlarıyla görüşme bir paravan, hakikatte başka görüşmeler yapıyorlar." dedi.



            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İngiltere ve Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin değerlendirmesi sorulan Aydemir, "Bilim adamlarıyla görüşme bir paravan, hakikatte başka görüşmeler yapıyorlar. Bunlar, milli duruş sahibi değiller. Oralara payanda olmak için özel gayret sarf ediyorlar. Önce ABD'ye gittiler, 'Efendim emrinizde olacağız yeter ki bizi destekleyin' dediler. Şimdi sırada İngiltere var, sonra Almanya." yorumunu yaptı.

            8 SAAT KAYBOLDU
            ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP lideri, yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.

            HAMBURGER YEDİK SAVUNMASI
            Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirdi.



            KİMLERLE NE KONUŞACAK?
            Kılıçdaroğlu'nun ABD'de siyasi isimlerden randevu alamadığı bilinirken ziyaret teknoloji ve bilim maskesiyle perdelenmişti. 8 saatlik sır kaybolma ise akıllarda soru işrateti bırakırken Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de hangi temaslarda bulunacağı merak konusu oldu.

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            Yürek Çıkmazı
            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet seferinin rotaları belli oldu! Kasım'da İngiliz'den Aralık'ta Alman'dan yiyecek
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