Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet seferinin rotaları belli oldu! Kasım'da İngiliz'den Aralık'ta Alman'dan yiyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Ankara'dan THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu, VIP Salonu'nda bir süre dinlendi.
EKİBİYLE BERABER İCAZET SEFERİNDE
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Denizli Gençlik Kolları Üyesi Gamze Kaya da Londra'ya gitti.