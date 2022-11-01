Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet seferinin rotaları belli oldu! Kasım'da İngiliz'den Aralık'ta Alman'dan yiyecek





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İngiltere ve Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin değerlendirmesi sorulan Aydemir, "Bilim adamlarıyla görüşme bir paravan, hakikatte başka görüşmeler yapıyorlar. Bunlar, milli duruş sahibi değiller. Oralara payanda olmak için özel gayret sarf ediyorlar. Önce ABD'ye gittiler, 'Efendim emrinizde olacağız yeter ki bizi destekleyin' dediler. Şimdi sırada İngiltere var, sonra Almanya." yorumunu yaptı.

8 SAAT KAYBOLDU

ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP lideri, yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.

HAMBURGER YEDİK SAVUNMASI

Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirdi.