AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'tahıl' açıklaması: "Diplomasinin kilitlendiği yerde, çözümün adresi Erdoğan ve Türkiye'dir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesine ilişkin, "Dünyadaki krizlerle muhatap olanların şunu öğrenmesi gerekiyor, diplomasinin kilitlendiği, çözümlerin bittiği yerde, çözümün adresi Recep Tayyip Erdoğan'dır ve Türkiye'dir." dedi.
Çelik, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları ve Mamak Belediyesince Şehitlik Bilim Merkezi ve Uyanık Kütüphane'de düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda konuştu.
Türkiye'nin geçmişte muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaya çalışırken, darbelerle, suikastlarla, büyük acılarla karşılaştığını hatırlatan Çelik, AK Parti ile 3 Kasım 2002'de Türkiye'de genç düşüncelerin iş başına geldiğini söyledi. Çelik, Türkiye'nin bugün, yapılamayan şeyleri yapar, ulaşılamayan yerlere ulaşır hale geldiğini belirtti.
Genç insanlar başta olmak üzere, her yaştan insanın enerjisi Türkiye'nin enerjisi haline getirildiğinde, ülkenin önünde duracak hiçbir gücün olamayacağını vurgulayan Çelik, "3 Kasım'ın arifesinde, iktidara gelişimizin yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Türkiye'de çok büyük işler gerçekleştirdi ama bütün bunların başında gerçekleştirdiği şey, bir özgüven devrimidir. Cumhurbaşkanımız bir devrimcidir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere, "Sizlere baktığım zaman muhafazakar devrimciler görüyorum." dediğini aktaran AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu ne demek? Bu, Türkiye'yi Türkiye yapan değerlere, bu ülkeyi bize vatan, memleket yapan değerlere sonuna kadar sahip çıkmak, her ne pahasına olursa olsun bunları muhafaza etmek ama aynı zamanda da Türkiye'nin önünde bir engel, özgüvenini kıran bir şey varsa da devrimci tavırla gereken reformları gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir konuşma yapmıştı, ilk Cumhurbaşkanımız, ilk devlet başkanımız 28 Ekim'de 99 yıl evvel 'Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' demişti. 99 yıl sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 28 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin ufkunu çizen 'Türkiye Yüzyılı"nı ilan etti. Oy verecek bütün genç arkadaşlarımız, özellikle de ilk defa oy verecekler müthiş bir tarihi statüye, ayrıcalığa sahip. 2023'te, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'nin geleceğine yön verecek bir seçime imza atacaksınız ve 'Ben, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılını kucaklayacak şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na oy verdim.' diyebileceksiniz."
"BÜYÜK BİR ENERJİ ORTAYA KOYMAK ZORUNDAYIZ"
Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde verilen mücadele ile Türkiye'nin vesayet kabusundan kurtulduğunu ifade ederek, "Sınırımızın hemen etrafında DEAŞ ya da PKK gibi terör örgütlerine devletçikler, birtakım yapılar kurdurmaya çalıştılar. Ulusal vesayet dedim ya, bunun ikinci ayağı da bölgesel vesayettir. Birincisini 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle darmadağın ettik, ikincisini 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diye darmadağın ettik." şeklinde konuştu.
Bütün bunların arkasında millet iradesinin olduğunun altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanımızın üçüncü olarak söylediği bir şey var. Türkiye Yüzyılının başlamasıyla birlikte üçüncü vesayet 'küresel vesayettir.' Birileri karar veriyor, dünyanın geri kalanı bu karardan etkileniyor. Cumhurbaşkanımızın küresel vesayetin ortadan kalkması için ortaya koyduğu ilke nedir? 'Dünya 5'ten büyüktür' ilkesidir. Dolayısıyla ulusal, bölgesel, küresel vesayet dediğim bu denklemin değişmesi, Türkiye'nin yepyeni ufuklara doğru bütün yelkenlerini doldurarak ilerlemesini sağlamaktadır.
Farklı meşreplerden, aidiyetlerden arkadaşlarımız olabilir, farklı düşüncelerimiz de olabilir. Başka genç arkadaşlarımız başka şeyler düşünebilirler. 'Ben şöyle, böyle bir dünya görüşüne sahibim' diyebilirler. Hepsinin başımızın üstünde yeri var ama şimdi bir şey yapmak zorundayız, Türkiye Yüzyılını inşa edeceğimiz 2023 seçimlerinde şunu yüksek sesle söylemeliyiz. 'Hepimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir.' Onun için Türkiye Cumhuriyeti'ni, göz bebeğimizi bu kadar mücadele vererek, saldırıdan koruyarak bugünlere getirdiğimiz Cumhuriyet'imizi, demokrasimizi daha ileri ufuklara taşımak için daha büyük bir güç, daha büyük bir enerji ortaya koymak zorundayız."