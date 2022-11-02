AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'tahıl' açıklaması: "Diplomasinin kilitlendiği yerde, çözümün adresi Erdoğan ve Türkiye'dir"





"ÖZGÜVEN DEVRİMİNİN İÇİNE DOĞDUNUZ"

Çelik, ortaya konulan siyasi iradenin ekonomik kalkınmayı beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hepsinin sırrı demokratik iradedir. Türkiye'nin ne zaman ki demokrasisi sakatlanmıştır, örselenmiştir, Türkiye zayıf ve hasta adam muamelesi görmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında bize 'hasta adam, bunların işi bitti' diyorlardı. 'Hasta adam' diyenlere genç, zinde bir Cumhuriyet'i ilan ederek cevap verdik, 'buradayız ve burada kalmaya devam edeceğiz' dedik. En basit savunma ihtiyaçlarımızı söylediğimizde 'bunu kongreye sunmamız, izin almamız lazım, kongreden karar çıkmadı' diyorlar. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği özgüven devrimi ne dedi? 'Bunu, biz yaparız' dedi ve şimdi daha iyisini yapıyoruz. Her alanda daha iyisini yapıyoruz, daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı bu. Türkiye Yüzyılı derken en önemlisi şudur, siz artık ayağınıza takılan prangalarla, siyasi suikastlarla, vesayetlerle, önümüzü kapatan birtakım kumpaslarla uğraşmayacaksınız. Siz üreteceksiniz, çalışacaksınız, okuyacaksınız, ülkenizin yelkenlerini dolduracaksınız, yeni ufuklara giderken. İşte bu özgüven devriminin içine doğdunuz siz."

Açıklanan yeni projelerle Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı"na hazır hale getirildiğini ifade eden Çelik, "Bu kadar büyük hizmetler etmiş ve milletten bu kadar oy almış partimize uyduruk gerekçelerle kapatma davası açtılar. Türkiye'nin dışına bakın, AK Parti kapatılsaydı kimler sevinirdi? Buna dikkat edin ve bu işlerin arkasında kimler olduğunu görün. AK Parti'yi kapatmak isteyenler, Türkiye'nin demokrasisini sakatlamak, Cumhuriyet'e zarar vermek ve bütün bu gelişmelerin önünü kesmek isteyenler." değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIKTIR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını hatırlatarak, bütün bu siyasi suikastlar, provokasyonlar gerçekleşseydi sadece Türkiye düşmanlarının buna sevineceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılan çalışmalarla zihniyet devriminin gerçekleştiğini ve bütün bu eserlerin ortaya çıkarıldığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Bütün bunlara bir günde gelinmedi ama bundan sonrasında, 20 yılda 100-200 yıllık iş yapılmışken daha fazlasını yapmak zorundayız. Mesela ben, beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlara bakıyorum, hiçbirinde bir yorgunluk görmüyorum. Sanki bugün siyasete başlamış gibiyiz. Çünkü biz öyle bir liderle çalışıyoruz ki muhalefet liderlerinin hepsini topla, onların bir yıllık çalışması, Cumhurbaşkanımızın bir günlük çalışması. Biz diyoruz ki 'Mamak'ta simit ve çay var', onlar diyor ki 'Amerika'da, İngiltere'de hamburger var.' Onun için her ne olursa olsun, kim ne derse desin, hangi kara propagandayı yaparsa yapsın, Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye büyük ufukların, hedeflerin ülkesidir. Geçmişte böyleydik, gelecekte de böyle olacağız. Daha fazlasını yapacağız."

"DÜNYA GERÇEKTEN AÇLIK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAKTI"

Ömer Çelik, Türkiye'nin ne konuma geldiğinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu diplomatik performansta görüldüğünü dile getirerek, "Bundan 3-4 sene evvel 'dünyada bir açlık, gıda, enerji krizi yaşanacakmış' deseniz, herkes açısından çok şaşırtıcı olurdu ama bakın Rusya ile yapılan tahıl anlaşması olmasaydı dünya gerçekten açlık kriziyle karşı karşıya kalacaktı." dedi.