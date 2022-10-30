Togg dünya manşetlerinde! Rusya'dan ABD'ye Çin'den Yunanistan'a... Herkes övgü yağdırdı
Türkiye'nin yüz yıllık hayali yerli ve milli otomobil Togg'un ilk seri üretiminin banttan inmesiyle gerçek oldu. Başkan Erdoğan'ın ilk sürüşünü yaptığı Togg'a dünya basını da büyük ilgi gösterdi. Rusya, ABD, Çin ve Yunanistan gazetelerinde Togg manşetleri süslerken, yerli ve milli elektrikli otomobile övgüler yağdırıldı. İşte dünya basınının Togg manşetleri...
Çin ve Rus haber ajanslarının yanı sıra Amerikan yayın organı Bloomberg Türkiye'nin ilk yerli otomobilini sayfalarına taşıdı. Yunan medyası ise, TOGG'un yanı sıra Tayfun füzesini de öne çıkardı.
'Erdoğan seçimlere doğru ilk Türk elektrikli otomobilini görücüye çıkardı' başlığını seçen Bloomberg, Türk liderin bir de lityum iyon pil fabrikası kurulacağını duyurduğunu yazdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim bandından çıkan ilk aracı sürdüğünü kaydeden Bloomberg, lityum iyon pil fabrikasının birlikte kurulacağı şirketin ise açıklanmadığını aktardı.
Yunan Kathimerini gazetesi TOGG töreninde kürsüye çıkan Başkan Erdoğan'ın sözlerini haberleştirdi. 'Erdoğan'dan Tayfun balistik füzesi için: Devamı gelecek' başlığını kullanan gazete, Türk liderin Yunanistan'daki yankılara atıfta bulunduğunu aktardı. Kathimerini, Erdoğan'ın "Avrupa yollarında TOGG elektrikli otomobilini gördüklerinde paniğe kapılacaklar, 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler" sözlerini sayfasına taşıdı.
Yunan Proto Thema internet sitesi de, tıpkı Kathimerini gibi Erdoğan'ın TOGG fabrikasının açılışında Yunanistan'a göndermede bulunduğunu bildirdi. Erdoğan'ın "Tayfun derhal Yunanistan'ın ve Yunan halkının gündemine girdi. Bundan sonrası da var" dediğini belirten internet sitesi, yerli otomobilin ise Avrupa yollarında görüneceğini ifade etti.
The Greek Reporter internet sitesi, 'Türkiye Cumhuriyet'in 99. yılında ilk yerli otomobilini tanıttı' dedi.