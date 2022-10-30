Togg dünya manşetlerinde! Rusya’dan ABD’ye Çin’den Yunanistan’a... Herkes övgü yağdırdı

Yunan Kathimerini gazetesi TOGG töreninde kürsüye çıkan Başkan Erdoğan'ın sözlerini haberleştirdi. 'Erdoğan'dan Tayfun balistik füzesi için: Devamı gelecek' başlığını kullanan gazete, Türk liderin Yunanistan'daki yankılara atıfta bulunduğunu aktardı. Kathimerini, Erdoğan'ın "Avrupa yollarında TOGG elektrikli otomobilini gördüklerinde paniğe kapılacaklar, 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler" sözlerini sayfasına taşıdı.

Yunan Proto Thema internet sitesi de, tıpkı Kathimerini gibi Erdoğan'ın TOGG fabrikasının açılışında Yunanistan'a göndermede bulunduğunu bildirdi. Erdoğan'ın "Tayfun derhal Yunanistan'ın ve Yunan halkının gündemine girdi. Bundan sonrası da var" dediğini belirten internet sitesi, yerli otomobilin ise Avrupa yollarında görüneceğini ifade etti.

The Greek Reporter internet sitesi, 'Türkiye Cumhuriyet'in 99. yılında ilk yerli otomobilini tanıttı' dedi.