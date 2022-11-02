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    • 02.11.2022 11:16
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    İçişleri Bakanı Soylu'yu tehdit eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında fezleke

    Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ümit Özdağ hakkında fezleke!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özdağ'ın, Twitter hesabından 9 Mayıs 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.


    YETERLİ VE KANUNİ DELİLİN MEVCUT
    Özdağ'ın paylaşımda kullandığı ifadeyle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Ümit Özdağ'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

    Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

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    Ümit Özdağ hakkında fezleke!
    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Soylu'yu tehdit eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında fezleke
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