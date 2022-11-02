Son dakika: ABD'den Türkiye'ye 'tahıl koridoru' teşekkürü! Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Görüşmede tahıl kori başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmeler ele alındı.
TÜRKİYE'YE TAHIL KORİDORU TEŞEKKÜRÜ
Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmede, Türkiye'nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkür etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan tahıl krizini çözdüğü gibi sonrasında geçtiğimiz günlerde Rusya'nın tahıl koridorunden çıkması krizini de çözdü.
BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRİP ÇÖZDÜ
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşmasının sonlarına "Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine iki ülkenin bakanları görüştü. Bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatı daha önce olduğu gibi devam edecek" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Putin'i nasıl ikna ettiğini soran gazetecilere ise "Onu bana bırakın, önce Biden'a sonra size anlatacağım" dedi.
RUSYA: ANLAŞMAYA DÖNÜYORUZ
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, "Tahıl koridoru anlaşmasına dönüyoruz" açıklamasında bulundu.