Çiftçiye yeni müjdeler! Başkan Erdoğan tek tek sıraladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Çiftçilere yönelik yeni müjdeleri sıralayan Erdoğan mazot ve gübre desteklerinin öne çekildiğini duyurdu.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

"Tarım sektörümüzü daha da rahatlatacak bazı müjdelerimizi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Çiftçilerimize mazot ve gübre desteği ödemelerimizi öne çekiyoruz. Hububat üreten çiftçilerimize ödemelerini 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız.

Tarımsal destekleme bütçemizi 30 kat artışla 2022 yılında 34 milyar liraya çıkardık. Geleneksel bitkisel üretimi desteklemek vaadiye verilen desteğin üst limitini yüzde 120'ye yükselttik.

Ekim başı itibariyle çiftçi kayıt sistemine E-Devlet'ten erişim imkanı sağladık. Ekimden bugüne toplam 400 binin üzerinde çiftçimiz belgesini E-Devlet'ten oluşturdu. Kooperatif Marketlerimiz şimdilik 1335'e ulaşan marketlerimizin sayısını en kısa sürede 2 binin üzerine çıkartacağız. "

Detaylar gelecek...