Piyasaların beklediği karar belli oluyor! Fed faiz artışı yapacak mı?

RESESYON MU ENFLASYON MU?

Fed enflasyonu baskılamak için önce varlık alımlarını sonlandırdı. Ardından 25, 50 ve 3 kez üst üste 75 baz puan olmak üzere kademe kademe sertleşen 5 faiz artırımına gitti. Ancak enflasyondaki yükseliş hız kaybetmedi. Resesyon ve enflasyon arasında sıkışan Fed'in bu dönemde vereceği faiz kararı 2022 yılının en kritik kararı olacak. Ekonomistler Fed'in giderek sertleşen faiz adımlarını zaten yavaşlayan ABD ekonomi için resesyon riskini artıran başlıca unsur olarak açıkladı.