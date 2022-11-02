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    • Güncel
    • 02.11.2022 17:58
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    • 02.11.2022 18:04
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    Piyasaların beklediği karar belli oluyor! Fed faiz artışı yapacak mı?

    Küresel piyasalarda gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Fed'in kasım ayı toplantısından çıkacak faiz kararı bugün açıklanacak. Mart ayından bu yana sıkı para politikası uygulayan Fed, faizi yüzde 3,00-3,25 aralığına kadar yükseltmişti. ABD Merkez Bankası'nın bugün de faiz artırımı yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki Fed'in faiz kararı öncesi dolar, euro ve altında son durum ne? İşte detaylar...

    Beklenen karar belli oluyor! Fed faiz artışı yapacak mı?

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2 gün sürecek FOMC toplantısı dün başladı. Bu akşam Kasım 2022 Fed faiz kararı belli olacak. Fed'in üst üste 4'üncü kez faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

    TÜM GÖZLER SAAT 21.00'DE
    Kasım ayı Fed toplantısı dün başladı. Fed faiz kararı bugün saat 21:00'de açıklanacak. Faiz kararı sonrası, Fed açıklaması ve Jerome Powell'ın açıklamaları döviz, altın ve borsalar başta olmak üzere piyasalara yön verecek.

    PİYASALARIN BEKLENTİSİ 75 BAZ PUAN
    Reuters tarafından düzenlenen piyasa anketine katılan ekonomistler arasında, 2022 yılı içerisinde resesyon bekleyenlerin oranı %45'ten %65'e çıktı.

    Yine ankete katılan 90 ekonomistten 86'sı merkez bankası yetkililerinin faizleri 75 baz puan artırarak %3.75-%4.00 aralığına yükselteceğini öngördü. 75 baz puan faiz artırımı beklenyen analistlerin oranının oldukça yüksek olduğu görüldü.

        EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?
        Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini Eylül ayında 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 aralığına çekti.



        SON 3 TOPLANTIDA TOPLAM 225 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI
        Fed geçtiğimiz ay 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirirek üst üste üçüncü kez bu denli sert bir adım atmış oldu. Fed'in bu adımları 1980'lerin başından bu yana yapılan en sıkı para politikası adımları olarak dikkat çekiyor.

        Geçen ay faiz karar metninde Fed'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli olduğu mesajı tekrarlandı.

        FAİZ DE ENFLASYON DA YÜKSELDİ
        ABD'de Fed'in tüm faiz artırımlarına rağmen Eylül ayı enflasyonu yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 8,2 olarak açıklandı. ABD'de Ağustos'ta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyordu.

            RESESYON TEHLİKESİ
            Geçtiğimiz Fed toplantısı sonrası Jerome Powell'ın şu ifadeleri dikkat çekmişti: "Hiç kimse Fed politika patikasının resesyona yol açıp açmayacağını bilmiyor. Yumuşak inişi başarırken fiyat istikrarını yeniden tesis etmek zorlu olacak."

            DOLAR VE EURODA SON DURUM
            Güne 18,57 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL Fed faiz kararı öncesi sıkışık bantta sakin seyir izliyor. Dolar/TL gün içi en yüksek 18,64, en düşük ise 18,53 TL seviyesini gördü. Dolar saat 18.00 sıralarında 18,62 TL'den işlem görüyor.



            Güne 18,36 TL seviyesinden başlayan Euro/TL Fed faiz kararı öncesi sakin seyir izliyor. Euro/TL gün içi en yüksek 18,46, en düşük ise 18,29 TL seviyesini gördü. Saat 18.00 sıralarında euro 18,38 TL'den işlem görüyor.

                FED KARARI ÖNCESİ ALTIN NE KADAR?
                Ons altın 1.650 dolar bandında yatay görünüm sergiliyor. Dolar/TL ve ons tarafındaki fiyatlamalardan etkilenen gram altın TL fiyatı ise yatay pozitif görünüm izliyor. Güne 984,41 TL'den giriş yapan gram altın fiyatı, gün içi en yüksek 993,11 TL en düşük ise 982,49 TL seviyesini gördü. Saat 18.00 sıralarında gram altın 987 TL'den işlem görüyor.

                RESESYON MU ENFLASYON MU?
                Fed enflasyonu baskılamak için önce varlık alımlarını sonlandırdı. Ardından 25, 50 ve 3 kez üst üste 75 baz puan olmak üzere kademe kademe sertleşen 5 faiz artırımına gitti. Ancak enflasyondaki yükseliş hız kaybetmedi. Resesyon ve enflasyon arasında sıkışan Fed'in bu dönemde vereceği faiz kararı 2022 yılının en kritik kararı olacak. Ekonomistler Fed'in giderek sertleşen faiz adımlarını zaten yavaşlayan ABD ekonomi için resesyon riskini artıran başlıca unsur olarak açıkladı.
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                Beklenen karar belli oluyor! Fed faiz artışı yapacak mı?
                Haberler Güncel Piyasaların beklediği karar belli oluyor! Fed faiz artışı yapacak mı?
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