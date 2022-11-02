Piyasaların beklediği karar belli oluyor! Fed faiz artışı yapacak mı?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2 gün sürecek FOMC toplantısı dün başladı. Bu akşam Kasım 2022 Fed faiz kararı belli olacak. Fed'in üst üste 4'üncü kez faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
TÜM GÖZLER SAAT 21.00'DE
Kasım ayı Fed toplantısı dün başladı. Fed faiz kararı bugün saat 21:00'de açıklanacak. Faiz kararı sonrası, Fed açıklaması ve Jerome Powell'ın açıklamaları döviz, altın ve borsalar başta olmak üzere piyasalara yön verecek.
PİYASALARIN BEKLENTİSİ 75 BAZ PUAN
Reuters tarafından düzenlenen piyasa anketine katılan ekonomistler arasında, 2022 yılı içerisinde resesyon bekleyenlerin oranı %45'ten %65'e çıktı.
Yine ankete katılan 90 ekonomistten 86'sı merkez bankası yetkililerinin faizleri 75 baz puan artırarak %3.75-%4.00 aralığına yükselteceğini öngördü. 75 baz puan faiz artırımı beklenyen analistlerin oranının oldukça yüksek olduğu görüldü.