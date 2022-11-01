SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "TSK kimyasal silah kullandı" iftirasına tepki gösteren oyuncu Burak Haktanır ile görüştü

DIŞARDA TEBRİK EDENLER SALONDA YALNIZ BIRAKTI

Salon karşı tarafı destek mahiyetinde alkışladı. Salonu terkettim ama kaçtı gitti demesinler diye bekledim. Kavga için beklemedim. Ola ki birinin anlatacak bir sözü var diye. Kapıdan çıkan bana sarılıyor. Duygularımıza tercüman oldun diye. İçeride niye destek vermediniz? Ben niye tek kaldım içeride? Bu adamlar PKK'yı bile elleri patlarcasına alkışlarken sen neredeydin? Salonu terk etseydin, tepkini koysaydın. Ben dışarda tebrik edenlere de tepkimi koydum.

BEN BU İŞİ KİŞİSEL İKBAL İÇİN YAPMADIM

Salondan çıktıktan sonra sunucu 'zıpçıktı' diye bir laf söylemiş. Sana mı kaldı bu işlerde taraf tutmak. Ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, bunun şahsi şahsi reklama dönüşüyor algısından çok korkuyorum. Derdimiz var. Bir şeyler anlatmak istiyorum.

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