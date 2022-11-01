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    • 01.11.2022 18:44
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    SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "TSK kimyasal silah kullandı" iftirasına tepki gösteren oyuncu Burak Haktanır ile görüştü

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı" iftirasına karşı çıkan oyuncu Burak Haktanır ile görüştü. Akar, oyuncu Haktanır'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti.

    Bakan Akar, o oyuncu ile görüştü

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da yer aldığı görüşmede Akar, Haktanır'ı sergilediği duruştan dolayı tebrik etti.

    Şebnem Korur Fincancı propagandasına tepki

    "DESTEĞİNİZLE MEHMETÇİĞİN MORAL VE MOTİVASYONU ARTIYOR"
    Savunma ve güvenlikle ilgili konularda bir ve beraber olunmasının önemine vurgu yapan Akar, "Sizin gibi duyarlı sanatçılarımızın ülkemize, milletimize sahip çıkması her şeyden önce kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkesi için canını veren Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonunu artırıyor. Bu vatan hepimizin, 85 milyonu tek yürek, tek yumruk olarak görüyoruz." diye konuştu.

    "BU İDDİA DEĞİL SON DERECE ALÇAKÇA BİR İFTİRA"
    Akar, TSK'nın, asil milletin güvenliği ve savunması için gayret gösterdiğini aktardı, TSK aleyhindeki söylemi, "bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira" olarak nitelendirdi. Bakan Akar şunları söyledi: "Silahlı Kuvvetlerimiz aleyhindeki bu tür söylemler kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah olmadığını herkes biliyor. Böyle bir konuda aleni bir şekilde iftiraya sarılmak büyük bir alçaklık. Uzun yıllardan beri devam eden terörle mücadelede kritik bir noktaya geldik. Tüm iz ve emareler terör örgütünün ciddi bir çöküş, yıkım, moral bozukluğu ve çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor. Böyle bir dönemde onların nefes almalarına imkan sağlamak ve dünya kamuoyunu aldatmak için ortaya atılmış bu iftirayı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz."

    "BU KİŞİLER YARGI ÖNÜNDE HESEP VERECEK"
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin operasyonlarında sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip olduğunu vurguladı. Akar, "Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, milli, manevi, insani değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde, uygulamalar yapıyoruz. Böyle bir orduya böyle bir bühtan kabul edilemez. Yargı süreci devam ediyor, bu kişiler yargı önünde hesaplarını verecekler." diye konuştu.

        "SALONDAN BANA ÇOK CILIZ DESTEK GELDİ"
        Burak Haktanır da Milli Savunma Bakanı Akar tarafından kabul edilmesinden duyduğu heyecanı, onuru dile getirdi.

        Kendisine verilen desteğe teşekkür eden Haktanır, "Tepkimi gösterdiğimde salondan bana çok cılız destek geldi. Tek başımıza da olsak biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sahip çıkmak, ordumuzu savunmak boynumuzun borcu. Yaptığım çıkışın önemini Bakanımızdan gelen davet ile anladım. Bugün burada olmak benim için büyük bir gurur ve onurdur." dedi.

        Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, TSK'nın terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek ödülünü Fincancı'ya ithaf etmiş, oyuncu Burak Haktanır da Alper'in sözlerine, "O kadın TSK'ya iftira attı." diyerek tepki göstermişti.

            NE OLMUŞTU?
            Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı" iddialarına yönelik tepkisiyle gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır ile Milli Savunma Bakanlığında (MSB) görüşeceği dün açıklanmıştı.

            Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, TSK'nın terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek, ödülünü Fincancı'ya ithaf etti.

            Oyuncu Burak Haktanır da yönetmen Alper'in sözlerine "O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek tepki gösterdi.

            Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Akar, gösterdiği duruştan dolayı arayarak tebriklerini ilettiği oyuncu Haktanır ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya gelecek.

            "TSK'YA SAHİP ÇIKAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
            Konuya ilişkin AA'ya açıklamalarda bulunan Bakan Akar, oyuncunun sergilediği tavrı takdir ettiğini belirterek, bu çıkışın önemli olduğunu ifade etti.

            Akar ayrıca söz konusu iddialara ilişkin şu görüşleri paylaştı: "Operasyonlarında Mehmetçik, sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıkılması vatan görevi. Birkaç ahlaksız, alçak dışında herkes Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıktı, onlara teşekkür ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçiyor. Bu süreçte kahramanca ve fedakarca görevlerini icra eden Mehmetçiğin moral motivasyonu çok önemli."

            Boğaziçi Film Festivali'nde, TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, 'Barış' dediği için tutuklandığının propagandasının yapılmasına tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır, SABAH'a konuştu.



            *TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıkan Özcan Alper

            DEVLETİN REJİMİNE SÖZ SÖYLEME ETKİNLİKLERİNE DÖNÜŞTÜ
            Boğaziçi Film Festival'nin kapanış töreniydi. Ödül törenleri ne yazık ki mevcut siyasal iktidara laf sokma, devletin rejmine söz söyleme, şov yapma etkinliklerine dönüşmüş durumda istisnasız hemen hemen hepsinde benzer şeyleri görüyoruz. Program 2 saatten fazla sürdü. Olay son 15 dakikasında oldu. Ve şaşırmıştım, kimse taşkınlık yapmamıştı.

            Boğaziçi Film Festivali'nde TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı propagandasına Burak Haktanır'dan büyük tepki | Video

            Ara ara taşkınlık yapanlar vardı ama tolere edilebilir şeylerdi. Fakat yönetmen Özcan Alper'in bütün salonun gözünün içine baka baka, kameraların önünde, milleti enayi yerine koyara, 'Sırf barış dediği için şuan hapiste olan' cümlesini kurunca ben tepki gösterdim. Allah'tan korkun, bu kadın sırf barış dediği için mi içeride? Bizleri aptal mı zannediyorsunuz? İşin kahredici kısmı salondan büyük bir destek alması oldu. Dedim ki, o kadın TSK'ya iftira attı. Attığı iftiradan dolayı hapiste. Duyduğu halde tekrarlatıyor. İşine gelmiyor. Sunucu onlardan yana tavır koyarak, onların lehine yatıştırmaya çalıştı.



                *TSK'ya atılan iftiraya tepki gösteren oyuncu Burak Haktanır

                OLAYI FARKLI ZEMİNE ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR
                Ondan sonra çıkan kadın halen kaşıyor meseleyi. Eril dil falan diyerek tartışmayı başka zemine çekmeye çalışıyor. Feministleri yanıma alırım diyerek konuyu farklı bir noktaya çekmeye çalıştı. İşin içinde kaldı çekemedi. TSK'ya iftira atılıyor deyince işin ciddiyetini işin ciddiyetini orada anlayıp 'Ben konuyu anlamamışım' diyor.

                DIŞARDA TEBRİK EDENLER SALONDA YALNIZ BIRAKTI
                Salon karşı tarafı destek mahiyetinde alkışladı. Salonu terkettim ama kaçtı gitti demesinler diye bekledim. Kavga için beklemedim. Ola ki birinin anlatacak bir sözü var diye. Kapıdan çıkan bana sarılıyor. Duygularımıza tercüman oldun diye. İçeride niye destek vermediniz? Ben niye tek kaldım içeride? Bu adamlar PKK'yı bile elleri patlarcasına alkışlarken sen neredeydin? Salonu terk etseydin, tepkini koysaydın. Ben dışarda tebrik edenlere de tepkimi koydum.

                BEN BU İŞİ KİŞİSEL İKBAL İÇİN YAPMADIM
                Salondan çıktıktan sonra sunucu 'zıpçıktı' diye bir laf söylemiş. Sana mı kaldı bu işlerde taraf tutmak. Ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, bunun şahsi şahsi reklama dönüşüyor algısından çok korkuyorum. Derdimiz var. Bir şeyler anlatmak istiyorum.

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                Yürek Çıkmazı
                Haberler Güncel SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "TSK kimyasal silah kullandı" iftirasına tepki gösteren oyuncu Burak Haktanır ile görüştü
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