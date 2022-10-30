Boğaziçi Film Festivali'nde TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı propagandasına Burak Haktanır'dan büyük tepki

Boğaziçi Film Festivali'nde, TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, 'Barış' dediği için tutuklandığının propagandasının yapılmasına tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır, SABAH'a konuştu.
*TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıkan Özcan Alper
DEVLETİN REJİMİNE SÖZ SÖYLEME ETKİNLİKLERİNE DÖNÜŞTÜ
Boğaziçi Film Festival'nin kapanış töreniydi. Ödül törenleri ne yazık ki mevcut siyasal iktidara laf sokma, devletin rejmine söz söyleme, şov yapma etkinliklerine dönüşmüş durumda İstisnasız hemen hemen hepsinde benzer şeyleri görüyoruz. Program 2 saatten fazla sürdü. Olay son 15 dakikasında oldu. Ve şaşırmıştım, kimse taşkınlık yapmamıştı. Ara ara taşkınlık yapanlar vardı ama tolere edilebilir şeylerdi. Fakat yönetmen Özcan Alper'in bütün salonun gözünün içine baka baka, kameraların önünde, milleti enayi yerine koyara, 'Sırf barış dediği için şuan hapiste olan' cümlesini kurunca ben tepki gösterdim. Allah'tan korkun, bu kadın sırf barış dediği için mi içeride? Bizleri aptal mı zannediyorsunuz? İşin kahredici kısmı salondan büyük bir destek alması oldu. Dedim ki, o kadın TSK'ya iftira attı. Attığı iftiradan dolayı hapiste. Duyduğu halde tekrarlatıyor. İşine gelmiyor. Sunucu onlardan yana tavır koyarak, onların lehine yatıştırmaya çalıştı.
*TSK'ya atılan iftiraya tepki gösteren oyuncu Burak Haktanır
OLAYI FARKLI ZEMİNE ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR
Ondan sonra çıkan kadın halen kaşıyor meseleyi. Eril dil falan diyerek tartışmayı başka zemine çekmeye çalışıyor. Feministleri yanıma alırım diyerek konuyu farklı bir noktaya çekmeye çalıştı. İşin içinde kaldı çekemedi. TSK'ya iftira atılıyor deyince işin ciddiyetini işin ciddiyetini orada anlayıp 'Ben konuyu anlamamışım' diyor.