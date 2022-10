Fincancı provokasyonuna sert tepki göstermişti! Burak Haktanır A Haber canlı yayınında görüntülerin öncesi ve sonrasını anlattı

Boğaziçi Film Festivali'nin kapanışında yönetmen Özcan Alper'in TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "barış" dediği için tutuklandı provakasoynuna Burak Haktanır "O kadın TSK'ya iftira attı" sözleriyle büyük tepki göstermişti.



Yaşanan bu olay ardından ülkece büyük takdir toplayan Haktanır, provokasyonun amacını, neden bu tip yerlerin seçildiğin, olayın öncesi ve sonrasında neler yaşandığını A Haber'de canlı yayınlanan Melik Altınok ile Sebep Sonuç Programında anlattı.



İşte Burak Haktanır'ın açıklamalarında satır başları:



"TSK BU MİLLETİN GÖZBEBEĞİDİR"

Yani bu olayın bu kadar çok konuşulmasının nedeni en başta zaten saldırının yapıldığı kurum milletin nezdindeki itibarından kaynaklı. Yani TSK bu milletin göz bebeğidir. Toplumun her kesiminin, doğusundan, batısına, kuzeyinden güneye tüm sosyo kültürel yapıya sahip, toplumun her kesim ortak değeridir.



Böyle önemli kurumu yıpratılmaması gerekirken, Böyle önemli bir kuruma alçakça bir iftira ve saldırı olunca ona karşılık yapılan savunmada bu kadar milletin gönlünde değer kazanıyor. Ben buna bağlıyorum birincisi. İkincisi de herhalde bu çıkışın alışık olunmayan bir meslek grubundan gelişi zannedersem.



"BU DERECE ÇİRKİNLEŞEN PROPAGANDAYI İLK DEFA DENEDİLER"

Çünkü bu derece çirkinleşen bir protesto, protestoda değil aslında bu bir propaganda. Bu derece çirkinleşen propagandayı ilk defa denediler.



"BİR İNSAN BU KADAR YALAN SÖYLEYEBİLİR Mİ?"

Ne kadar acı değil mi? İnsanın gözleri doluyor bir anda. Yani bu kadar oradaki salondaki insanın gözünün içine bak baka ve kameralar karşısında Türkiye'nin gözünün içine baka baka bir insan bu kadar yalan söyleyebilir mi?



Ben iki gündür çok sayıda programa katıldım. Katılmayı arzu etmenin nedenlerimden biri bu. Çünkü bu yansıyan görüntülerin öncesi ve sonrası var. Bunları anlatabilme adına ben programlara çıkmayı kabul ediyorum.



GÖRÜNTÜLERİN ÖNCESİNDE NE VAR?

Bu görüntünün öncesinde ne var? Adı geçen şahıs Özcan Alper çok uzun bir konuşma yaptı. Ödülünü alırken, önce ödülü aldı sonra kürsüye geçti uzun bir konuşma yaptı.



Ben oyunculuk mesleğim gereği bu tarz programları festivalleri elimden geldiği kadar takip ediyorum. Birçok programda katıldığımız için az çok bu işin dünya standartlarında da nasıl ilerlediğini biliyoruz. Ödül aldıktan sonra nezaketen ödülü alan kişinin de bir iki cümlesi vardır. Çünkü ardında devam eden bir program var. Sırada ödül alacak insanlar var.



SİYASİ GÖNDERME YAPABİLECEKLERİ BİR ORTAMA DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Dünya standartlarında da çıkan bir iki esprili cümle söyler. Ortamı güldürür iner. Bu Türkiye'de başka bir şeye dönüştü. Gelenekselleşmekteydi bu programa kadar neredeyse Farklı bir şeye dönüştü. Çıkan bunu siyasi göndermeler yapabileceği bir ortama dönüştürmeye çalışıyordu.



NEDEN BÖYLE YERLERİ SEÇİYORLAR?

Festivallerin, sanatın, medyanın, filmin, sinemanın karşılığı var insanların nezdinde. O yüzden orada yapacağı bir konuşma, sokakta yapacağı bir konuşmadan çok çok çok fazla etkilidir. Bu sebeplerden dolayı böyle yerleri seçiyorlar. Farklı sebepleri de vardır mutlaka böyle yerleri seçmelerinin.



Lobiler, lobilerinin yönlendirmeleri, nerelerde fonlanıyorlarsa onların taleplerinde konuşmalar bunlarda ayrı bir konu. Ama en çok nedenlerinden biri de çok ses getireceği için böyle programları tercih ediyorlar.



