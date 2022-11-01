SON DAKİKA: Bartın Amasra'daki maden faciasında bilirkişi ön raporu tamamladı! İşte dakika dakika patlama öncesi yaşananlar

"SON ÖLÇÜM 18.09'DA ALINDI"

Raporda patlama anı ve metan gazı değerleri belirterek, "Eksi 320 kalın damar üst tavan galerisinde delik delme işleri tamamlanmış ve delikler patlayıcı madde ile doldurulup kazı arını patlatmaya hazır hale getirilmiştir. Patlamanın olduğu eksi 320 kalın damar üst tavan hazırlık galerisinde metan miktarını gösteren sensör CHa-27 nolu sensördür. 16.00- 24.00 vardiyasında bu sensöre ait kayıtlar incelendiğinde saat 16.00 ile 17.55 arasında ortamdaki metan konsantrasyonunun yüzde 0,63 ile başlayıp kısa bir aralıkta değişerek yüzde 0,65'te kaldığı görülmektedir. 17.56'da yüzde 0,71 olan metan değerinin artmaya başlayarak, 17.59'da yüzde 1,06'ya geldiği ve ikaz verdiği, saat 18.05'de ise yüzde 1,55'e gelerek gaz izleme sisteminde alarm verdiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. Sensörden son ölçüm saat 18.09'da alınmış ve bu değer yüzde 1,69 olarak kaydedilmiştir. Sensör kayıtlar temel alınmak üzere, patlamanın etkisi, yeryüzünde meydana gelen alarm koşulları ve kurtarma ekiplerinin ocağa giriş süreleri incelendiğinde, patlama olayının 18.09'da olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.