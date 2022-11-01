SON DAKİKA: 29 Ekim kutlamalarında Türk bayrağını yere fırlatan CHP'li Zeydan Karalar hakkında suç duyurusu

Son dakika haberleri... Türk Hukuk Enstitüsü Adana İl Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Türk bayrağını yere fırlatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıl dönümü, sabah erken saatlerde başlayan resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde meydanlarda ve caddelerde vatandaşların katıldığı etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerde çok sayıda sanatçı, Cumhuriyet coşkusunu söyledikleri şarkılarla vatandaşlarla paylaştı.
ADANA'DA KUTLAMALAR
Adana'da etkinlikler 19.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi binasının önünden meşaleli yürüyüşle başladı. Yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı'nda son buldu. Ardından saat 20.00'da Aleyna Tilki şarkılarıyla kendilerini dinlemeye gelen Adanalılarla buluşu. Etkinlikler düzenleyicisi olarak Adana Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Zeydan Karalar sahneye çıktı.
TÜRK BAYRAĞINI YERE FIRLATTI
Karalar'ın sahneye çıkışı ve yaptığı konuşma resmi sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanırken; görüntülere ilginç bir enstantane yansıdı. Karalar, görevlilerin sahneye çıkacağı sırada kendisine verdiği iki Türk bayrağından birini aldı ve yere fırlattı. Adeta hiçbir şey olmamışcasına sahneye fırlayan Karalar'ın skandal hareketi izleyicilerin tepkisini çekti.