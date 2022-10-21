Sahra hastanesi skandalı sonrası CHP'den Adana'da yurt fiyaskosu: 5 yıl beklediler tamamlamadan açtılar!

16 özel hastane ve 2 üniversite hastanesi bulunan kentte, böyle bir girişim için hiçbir başvurunun olmadığı belirlenmişti. Adana Valiliği "Bin yataklı bir hastane değil, olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımlar yok" açıklaması yapmıştı.

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