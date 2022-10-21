Sahra hastanesi skandalı sonrası CHP'den Adana'da yurt fiyaskosu: 5 yıl beklediler tamamlamadan açtılar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "Hizmet rekoru" diyerek reklamını yaptığı, yurt, kreş, bakımevi ve altgeçitlerin temellerini attı ve açılışlarını yaptı.
Kılıçdaroğlu törende, "Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde 20 yılda değil, 10 yılda değil, 1 yılda yurt sorununu çözeceğiz" diye konuştuktan sonra yaklaşık 5 yıldır hayata geçirilemeyen Kent Meydanı'ndaki kız öğrenci yurdunun açılışını yaptı. Yurdun açılışına getirilen birkaç öğrenciyle ise göstermelik röportajlar yapıldığı ortaya çıktı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Muhabirler önceki gün açılışı yapılan yurda gitti. Kılıçdaroğlu ve Karalar'ın öve öve bitiremediği yurdun henüz tamamlanmadığı, içinde inşaat çalışmalarının sürdüğü görüldü. Yurdun içi ise inşaat pislikleri ve talaş dolu. Merdiveni olmayan yurda giriş için 6 basamaklı tahta merdiven kullanılıyor. Çevresinde güvenlik önlemi alınmayan yurdun etrafında başıboş köpekler var. Sabah'ta yer alan habere göre, Peyzaj çalışmaları bitmeyen yurdun çevresinde suni çimlerin gelişigüzel etrafa atılarak düzensizliğin kapatılmaya çalışıldığı görüldü.