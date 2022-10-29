CHP usulü Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı

KARALAR AÇIKLAMA YAPMADI

Yapılan etkinliklerle ilgili paylaşımda bulunan Karalar'ın, skandal görüntüyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.

Karalar'ın sosyal medya paylaşımı:

Cumhuriyet gibi güzelsin Adana! Cumhuriyetimizin 99. yılı dolayısıyla düzenlediğimiz meşaleli yürüyüş ve @aleynatilki konserimizde bayramımızı coşku içinde kutladık. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağını bir kez daha gösteren tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkürler.