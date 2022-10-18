Beceriksizliğini yalanlarla perdeliyor! CHP'li Zeydan Karalar'ın 'Ceyhan ve Yumurtalık' iftirası elinde patladı: Adana'dan özür dilemeli

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, iş bilmezliğini perdelemek, gündemi meşgul etmek adına mesnetsiz bir iddiayı dolaşıma soktu.



Karalar, Ceyhan ve Yumurtalık ilçesinin Osmaniye'ye bağlanacağını öne sürerek, "Bunu kabul etmeyiz, yer yerinden oynar" dedi.



"HAYALİ GÜNDEMLERLE KAMUOYUNU MEŞGUL EDİYOR"

Ceyhan ve Yumurtalık ilçesinin Osmaniye'ye bağlanacağı yönünde, Karalar'ın ortaya attığı temelsiz iddialar sonrası Adana Valiliği harekete geçti.



Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Adana'mızın ve Türkiye'nin gündeminde böyle bir konu yokken Valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur. Hizmet makamında olanların devlet adamlığı sorumluluğu içerisinde hareket etmeyip hayali gündemlerle kamuoyunu meşgul etmesi, bir de Valilik makamının adının kullanılarak bu asılsız konulara doğruluk kazandırılmaya çalışılması hem yanlış hem de kabulü mümkün değildir. Adana gibi kadim bir şehirde ciddi konuların konuşulması ve vatandaşın sorunlarının gündem yapılması herkesin yararına olacaktır" ifadeleri yer aldı.



"BALON VE YALAN SİYASET ANLAYIŞI"

Zeydan Karalar'ın 'Ceyhan ve Yumurtalık' iddiaları AK Parti'den de yanıt gecikmedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, "Zeydan Karalar hayal ürünü bir gündem daha yaratarak beceriksiz, hizmetsiz belediyecilik anlayışını yine örtmeye çalışmış. Bu balon ve yalan siyaset anlayışını ayıplıyorum, kınıyorum. Adana'nın 15 ilçesine, yüzölçümüne ilişkin herhangi bir gündem, çalışma ya da plan YOK" ifadelerini kulladı.



"ADANA'DAN ÖZÜR DİLEMELİ"

Sarıeroğlu sözlerini şöyle sürdürdü;



Zeydan Karalar, yaptığı doğru olmayan açıklama ile hemşehrilerimizi yanıltmış, aldatmıştır. Bunun için Adana'dan özür dilemelidir. Adana'nın enerjisini suni gündemlerle artık harcamayın. Billboard ve slogan siyasetini bırakın, Adana, büyükşehir olmasına yaraşır hizmet bekliyor.